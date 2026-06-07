Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣτόχος Ισραηλινοί; Θρίλερ με την υπόθεση τρομοκρατίας στη Λάρνακα – Νέα τροπή με τους τέσσερις υπόπτους
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στόχος Ισραηλινοί; Θρίλερ με την υπόθεση τρομοκρατίας στη Λάρνακα – Νέα τροπή με τους τέσσερις υπόπτους

 07.06.2026 - 15:10
Στόχος Ισραηλινοί; Θρίλερ με την υπόθεση τρομοκρατίας στη Λάρνακα – Νέα τροπή με τους τέσσερις υπόπτους

Ανανεώθηκαν σε δύο ξεχωριστές διαδικασίες κεκλεισμένων των θυρών, χθες και σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, τα διατάγματα κράτησης των τεσσάρων υπόπτων σε υπόθεση τρομοκρατίας.

Υπό κράτηση είναι 32χρονος και 38χρονος, που φαίνεται ότι συνδέθηκαν με μεγάλες ποσότητες υλικών κατασκευής εκρηκτικών, καθώς και 54χρονος και 57χρονος που φέρονται ως συνεργάτες τους. 

Οι άλλοι δύο που συνελήφθηκαν ως ύποπτοι, ο 54χρονος και ο 57χρονος οδηγήθηκαν χθες ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, όπου σε κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία, ανανεώθηκε για ακόμη πέντε ημέρες το διάταγμα κράτησής τους.

Σήμερα, σε ξεχωριστή διαδικασία, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας η οποία επίσης διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, ζητήθηκε για δεύτερη φορά η ανανέωση της κράτησης των άλλων δύο Παλαιστινίων, 32 και 38 ετών που αντιμετωπίζουν αδικήματα τρομοκρατίας και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Οι δύο τέθηκαν υπό τετραήμερη κράτηση. 

Ο ένας φέρεται να παραδέχθηκε πως στόχος θα ήταν Ισραηλινοί, χωρίς, ωστόσο, να ξεκαθαρίσει πού θα γίνονταν τα κτυπήματα.

Ο 32χρονος και ο 38χρονος, φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στην υπόθεση και διερευνάται κατά πόσον συνεργάζονταν και με άλλα άτομα στην Κύπρο. 

Ο 32χρονος, που διαμένει τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο έχει συνδεθεί τόσο με το σπίτι στην Ακτή του Κυβερνήτη, όσο και με διαμέρισμα στις Καμάρες Λάρνακας, στο οποίο διέμενε με την οικογένειά του. 

Στα δύο σπίτια εντοπίστηκαν υλικά κατασκευής εκρηκτικών, ανάμεσά τους και νιτρική αμμωνία. Πρόκειται για χημικά, που δεν αποκλείεται να προέρχονται από την κυπριακή αγορά. 

Με αυτά φαίνεται να έχει συνδεθεί και ο 38χρονος, που διέμενε παράνομα στην Κύπρο και εκτιμάται πως κατάφερε να εισέλθει στο έδαφος της Δημοκρατίας από τα κατεχόμενα.

Η πρώτη μεγάλη ποσότητα των υλικών κατασκευής εκρηκτικών εντοπίστηκε στην κατοικία στην Ακτή του Κυβερνήτη την Πέμπτη 21 Μαΐου. Δύο ημέρες αργότερα βρέθηκε και δεύτερη μεγάλη ποσότητα σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας, που βρίσκεται στις Καμάρες και το οποίο παρακολουθείτο. 

Όλα τα ανευρεθέντα έχουν αποσταλεί για εξειδικευμένες επιστημονικές εξετάσεις, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων ημερών, σύμφωνα με αρμόδια πηγή.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανάσα για τους ξενοδόχους από τον Κατακλυσμό: «Η χρονιά θα είναι δύσκολη» - Οι προβλέψεις και οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής
Έβγαλαν «λαβράκια» οι έλεγχοι της Αστυνομίας: Ναρκωτικά, μαχαίρια και πολλές συλλήψεις
Καιρός: Ο υδράργυρος δείχνει 36°C αλλά όχι για όλους – Οι περιοχές που βρίσκονται στο «στόχαστρο» καταιγίδων
Το λάθος που κάνουν σχεδόν όλοι οι γονείς με τα καρεκλάκια φαγητού – Πώς να το αποφύγετε
Ψάχνεις τι θα δεις στο Netflix; Αυτό είναι το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και Βαθμολογίες
Έχεις κατσαρίδες στο σπίτι; Το απλό κόλπο που μπορείς να δοκιμάσεις για να εξαφανιστούν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ο 17χρονος γιος των Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολί εντυπωσίασε σε αγώνα Muay Thai στο Λος Άντζελες

 07.06.2026 - 14:53
Επόμενο άρθρο

Ιωάννα Μαλέσκου: «Ο χωρισμός είναι μια απώλεια, αλλά πρέπει να αντιληφθείς ότι η ζωή συνεχίζεται»

 07.06.2026 - 14:57
Με μία φράση απάντησε ο ΠτΔ για τον ανασχηματισμό - Τι είπε για τα σενάρια που ακούγονται

Με μία φράση απάντησε ο ΠτΔ για τον ανασχηματισμό - Τι είπε για τα σενάρια που ακούγονται

Στο ενδεχόμενο ανασχηματισμού της Κυβέρνησης κλήθηκε να απαντήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μετά το πέρας του μνημοσύνου των 11 πεσόντων Ηρώων και Αγνοουμένων της Κοινότητας Έμπας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Με μία φράση απάντησε ο ΠτΔ για τον ανασχηματισμό - Τι είπε για τα σενάρια που ακούγονται

Με μία φράση απάντησε ο ΠτΔ για τον ανασχηματισμό - Τι είπε για τα σενάρια που ακούγονται

  •  07.06.2026 - 12:27
ΕΔΕΚ: Πληροφορίες για παραίτηση του Νίκου Αναστασίου από την προεδρία

ΕΔΕΚ: Πληροφορίες για παραίτηση του Νίκου Αναστασίου από την προεδρία

  •  07.06.2026 - 13:01
Στόχος Ισραηλινοί; Θρίλερ με την υπόθεση τρομοκρατίας στη Λάρνακα – Νέα τροπή με τους τέσσερις υπόπτους

Στόχος Ισραηλινοί; Θρίλερ με την υπόθεση τρομοκρατίας στη Λάρνακα – Νέα τροπή με τους τέσσερις υπόπτους

  •  07.06.2026 - 15:10
Στραμμένα στην συνάντηση Χριστοδουλίδη - Ολγκίν τα βλέμματα: Τι προσδοκά ο ΠτΔ

Στραμμένα στην συνάντηση Χριστοδουλίδη - Ολγκίν τα βλέμματα: Τι προσδοκά ο ΠτΔ

  •  07.06.2026 - 12:00
Video: Νεαρός στη Λεμεσό χοροπηδά πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και το καταστρέφει

Video: Νεαρός στη Λεμεσό χοροπηδά πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και το καταστρέφει

  •  07.06.2026 - 08:28
Αγία Νάπα: Πήγαν στη βάπτιση, γύρισαν και ήταν τα χρήματα τους άφαντα - Άνοιξαν κλειδωμένα αυτοκίνητα έξω από εκκλησία

Αγία Νάπα: Πήγαν στη βάπτιση, γύρισαν και ήταν τα χρήματα τους άφαντα - Άνοιξαν κλειδωμένα αυτοκίνητα έξω από εκκλησία

  •  07.06.2026 - 10:33
Το λάθος που κάνουν σχεδόν όλοι οι γονείς με τα καρεκλάκια φαγητού – Πώς να το αποφύγετε

Το λάθος που κάνουν σχεδόν όλοι οι γονείς με τα καρεκλάκια φαγητού – Πώς να το αποφύγετε

  •  07.06.2026 - 08:01
Ψάχνεις τι θα δεις στο Netflix; Αυτό είναι το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και Βαθμολογίες

Ψάχνεις τι θα δεις στο Netflix; Αυτό είναι το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και Βαθμολογίες

  •  07.06.2026 - 07:41

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα