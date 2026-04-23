Χάος στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς: Προειδοποιούν οι κτηνοτρόφοι ότι θα κλείσουν το αεροδρόμιο - Τελεσίγραφο μίας ώρας

Όπως φαίνεται, δεν είχε θετική κατάληξη η συνάντηση των κτηνοτρόφων με την Υπουργό Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου στο Υπουργείο με αποτέλεσμα οι κτηνοτρόφοι να αποφασίζουν την κλιμάκωση των μέτρων.

Παράλληλα, σε ανακοίνωση της η Αστυνομία αναφέρεται πως, λόγω της διαμαρτυρίας που βρίσκεται σε εξέλιξη, στην περιοχή του κυκλικού κόμβου Ριζοελιάς παρατηρείται πυκνή τροχαία κίνηση.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, υπομονετικοί και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές.

Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, όσοι επιθυμούν από Λάρνακα να κατευθυνθούν προς Αμμόχωστο, καλούνται να χρησιμοποιούν τις εξόδους Αβδελλερού και Ορόκλινης.

Αντίστροφα, οι οδηγοί που κινούνται από Λευκωσία προς Λάρνακα, καθώς και από Αμμόχωστο προς Λάρνακα, καλούνται να ακολουθούν τις ίδιες εναλλακτικές διαδρομές.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι κτηνοτρόφοι έδωσαν τελεσίγραφο μιας ώρας για τις διαβουλεύσεις και επειτα, προειδοποιούν θα κλείσουν εντελώς τη Ριζοελια και το αεροδρόμιο Λάρνακας