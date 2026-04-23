Απεργία ΑΗΚ: «Αν δεν υπάρξουν εξελίξεις θα κλιμακώσουμε τα μέτρα»

Η απεργία ξεκίνησε τα μεσάνυκτα της 22ης Απριλίου και θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα απόψε.

Ο κ. Ταφούνας είπε ότι «δεν έχουμε μέχρι στιγμής κάτι νεότερο σε σχέση με τα θέματα που προβάλαμε. Χρειάζεται να ληφθούν αποφάσεις», σημείωσε.

«Από αύριο θα εκτιμήσουμε την κατάσταση και αναλόγως θα αποφασίσουμε κλιμάκωση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ξεκίνησαν τον περασμένο Φεβρουάριο με προειδοποιητική στάση εργασίας, συνέχισαν τον Μάρτιο με τρίωρη στάση εργασίας και «προχωρήσαμε, μετά το Πάσχα, με πιο αυστηρά μέτρα».

Ο Πρόεδρος της ΕΠΟΠΑΗ είπε ότι τα θέματα που θέτουν οι εργαζόμενοι «είναι γνωστά πλέον» και «τα είπαμε πολλές φορές».

«Αφορούν την επάρκεια και το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι τα θέματα δεν αφορούν οικονομικές διεκδικήσεις των εργαζομένων, αλλά θέματα «για τα οποία υπάρχει πλήρης συναντίληψη τόσο με τους τεχνοκράτες όσο και με το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής».

Ο κ. Ταφούνας είπε ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν επιλογές, διότι «ο χρόνος παρήλθε», προσθέτοντας ότι «δεν είμαστε στο παρά 5, είμαστε στο και 5».

Ερωτηθείς αν θα υπάρξει αύριο συνάντηση συντεχνιών της ΑΗΚ για να ληφθούν αποφάσεις, ο κ. Ταφούνας είπε ότι από αύριο θα εξετάσουμε την όλη κατάσταση, πώς εξελίσσεται.

«Αν υπάρξει κάποια εξέλιξη εντός της σημερινής ημέρας ή και μέχρι αύριο, μπορεί να δώσουμε κάποιο περιθώριο κάποιων ημερών, αν διαβλέπουμε ότι μπορεί να γίνει κάτι».

Σε ερώτηση αν ήρθε κάποιος κρατικός αρμόδιος σε επαφή μαζί τους, ο κ. Ταφούνας απάντησε αρνητικά και πρόσθεσε ότι η επαφή που είχαν ήταν η προγραμματισμένη επίσκεψη την περασμένη Τρίτη του Υπουργού Ενέργειας στα γραφεία της ΑΗΚ.

«Δεν διαπιστώσαμε ότι υπάρχει βούληση από πλευράς Υπουργείου για να προχωρήσουν να ληφθούν σοβαρές αποφάσεις», προσθεσε.

Ανέφερε ακόμη ότι την περασμένη Δευτέρα οι συντεχνίες είχαν συνάντηση μαζί με τη διεύθυνση και διοίκηση του οργανισμού «και για όλα αυτά τα οποία προβάλλουμε και διεκδικούμε, υπάρχει πλήρης ταύτιση απόψεων», όπως είπε.

Ερωτηθείς αν με την σημερινή απεργία έχει επηρεαστεί με οποιονδήποτε τρόπο η άτυπη Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιείται στην Αγία Νάπα, ο Πρόεδρος της ΕΠΟΠΑΗ είπε ότι «μέχρι τώρα και με βάση τις προβλέψεις του Διαχειριστή (Συστήματος Μεταφοράς) δεν υπάρχει θέμα όσον αφορά την επάρκεια».

Ανέφερε επίσης ότι «αν προκύψει κάποια βλάβη ή οτιδήποτε σε μονάδα παραγωγής της ΑΗΚ, πιθανόν να υπάρξει και πρόβλημα», προσθέτοντας, ωστόσο, ότι ενεργούν «και ως απεργιακή επιτροπή».

«Είχαμε και άλλα περιστατικά στα οποία κληθήκαμε να αποδεσμεύσουμε κάποιον κόσμο για να επιληφθεί του προβλήματος», ανέφερε και πρόσθεσε «αναλόγως θα δράσουμε».

Ο κ. Ταφούνας ξεκαθάρισε ότι δεν ήταν στοχευμένα που έγινε η απεργία την ημέρα της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στην Κύπρο και πρόσθεσε ότι δεν το γνώριζαν ότι θα γινόταν σήμερα η Σύνοδος διότι δεν δόθηκε και πολύ δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα για αυτό το θέμα, όταν είχαν αποφασίσει για την απεργία.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ