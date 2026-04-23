Σάλος με παραποιημένη εικόνα για πινακίδα του ΔΗΣΥ: «Ακόμη κρούσμα συνειδητής παραπληροφόρησης»
Σάλος με παραποιημένη εικόνα για πινακίδα του ΔΗΣΥ: «Ακόμη κρούσμα συνειδητής παραπληροφόρησης»

 23.04.2026 - 16:23
Ο Δημοκρατικός Συναγερμός σε ανακοίνωση του καταγγέλλει απερίφραστα τη διασπορά ψευδούς και παραποιημένης εικόνας που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες και επιχειρεί να αποδοθεί στο κόμμα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «πρόκειται για ένα ακόμη κρούσμα συνειδητής παραπληροφόρησης και κατασκευής εντυπώσεων από πολιτικούς αντιπάλους που επιλέγουν τον δρόμο της τοξικότητας αντί του ουσιαστικού διαλόγου. Η συγκεκριμένη εικόνα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και ουδέποτε αποτέλεσε υλικό ή καμπάνια του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Η εργαλειοποίηση ενός τόσο σοβαρού ζητήματος όπως η βία κατά των γυναικών, με τη διασπορά ψευδών μηνυμάτων, δεν είναι απλώς ανεύθυνη· είναι επικίνδυνη. Υπονομεύει την αξιοπιστία του δημόσιου λόγου και πλήττει την ίδια την προσπάθεια της κοινωνίας να αντιμετωπίσει ένα πραγματικό και βαθιά ανησυχητικό φαινόμενο.

Καλούμε όλους όσοι εμπλέκονται στη διακίνηση τέτοιου υλικού να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να σταματήσουν άμεσα τη διάδοση ψευδών ειδήσεων. Παράλληλα, καλούμε τους πολίτες να επιδεικνύουν κριτική σκέψη και να διασταυρώνουν την πληροφορία πριν την αναπαραγάγουν.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα συνεχίσει να στέκεται με υπευθυνότητα απέναντι στα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα και να προωθεί πολιτικές ουσίας, μακριά από φθηνά επικοινωνιακά τεχνάσματα και κατασκευασμένες εντάσεις».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

