Ακόμη ένας θάνατος εργαζόμενου της NASA: Απανθρακώθηκε στο Tesla του - Στους 12 οι εξαφανισμένοι και νεκροί επιστήμονες στις ΗΠΑ

Το όχημα εντοπίστηκε καμένο το μεσημέρι της 22ας Ιουλίου 2025, όπως ανέφερε η αστυνομία της Αλαμπάμα στο Fox. Περίπου δύο ώρες αργότερα, μέλη της οικογένειας του 29χρονου δήλωσαν την εξαφάνισή του, σύμφωνα με το KLFY. Ο Τζόσουα δεν είχε εμφανιστεί στην δουλειά του. Εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος μηχανικός αεροδιαστημικών τεχνολογιών στη NASA, σε έργα πυρηνικής πρόωσης.

Η σορός του Τζόσουα απανθρακώθηκε και δεν αναγνωριζόταν. Η ταυτότητά του επιβεβαιώθηκε μετά την ιατροδικαστική. Τότε, η οικογένειά του δήλωσε στο KLFY ότι φοβόταν ότι είχε απαχθεί και ότι είχε αφήσει το κινητό του και το πορτοφόλι του στο σπίτι του τη στιγμή της εξαφάνισής του.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του ΛεΜπλανκ χρησιμοποιώντας δεδομένα από το Sentry Mode του Tesla του και διαπίστωσε ότι το όχημα παρέμεινε στο αεροδρόμιο του Χάντσβιλ για τέσσερις ώρες, το πρωί της ημέρας που σκοτώθηκε. Σύμφωνα με την οικογένεια, εκείνη την ημέρα δεν είχε στο πρόγραμμά του να κατευθυνθεί προς το σημείο και δεν επικοινώνησε με τους ίδιους, κάτι που ήταν ασυνήθιστο.



Η εργασία στη NASA

Σύμφωνα με τη σελίδα του ΛεΜπλανκ στο LinkedIn, εργάστηκε στη NASA για περίπου πεντέμισι χρόνια και ήταν επικεφαλής της ομάδας για την ωρίμανση των οργάνων και του ελέγχου (I&C) του προγράμματος Space Nuclear Propulsion (SNP). Η τεχνολογία SNP της NASA «θα επιτρέψει ταχύτερη και πιο αξιόπιστη μεταφορά για αποστολές πληρώματος και φορτίου στον Άρη και επιστημονικές αποστολές στο εξωτερικό ηλιακό σύστημα», σύμφωνα με τον ιστότοπο της διαστημικής υπηρεσίας. Ο Τζόσουα ανέλαβε αργότερα τη διεύθυνση της ομάδας του προγράμματος «Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operation» (DRACO) της NASA, ενός κινητήρα πυρηνικής θερμικής πρόωσης.



Νεκροί και εξαφανισμένοι επιστήμονες

Τουλάχιστον 12 ακόμη άτομα, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων ασχολούνταν με την πυρηνική επιστήμη και τη διαστημική έρευνα, έχουν πεθάνει ή αγνοούνται από το 2022, μερικά από αυτά υπό μυστηριώδεις συνθήκες:

Μόνικα Χασίντο Ρέζα 60 ετών, εξαφανίστηκε Μελίσα Κασιάς 53 ετών, εξαφανίστηκε Άντονι Τσάβες 79 ετών, εξαφανίστηκε Στίβεν Γκαρσία 48 ετών, εξαφανίστηκε Ουίλιαμ Νιλ ΜακΚάσλαντ 68 ετών, εξαφανίστηκε Μάικλ Ντέιβιντ Χικς 59 ετών, νεκρός Φρανκ Μέιγουολντ 61 ετών, νεκρός Νούνο Λουρέιρο 47 ετών, νεκρός Τζέισον Τόμας 45 ετών, νεκρός Καρλ Γκρίλμαϊρ 47 ετών, νεκρός Έιμι Εσκρίτζ 34 ετών, νεκρή

Η υπόθεση απέκτησε ιδιαίτερη δημοσιότητα πριν από περίπου έναν μήνα με την εξαφάνιση του απόστρατου υποστράτηγου της Πολεμικής Αεροπορίας Ουίλιαμ Νιλ ΜακΚάσλαντ. Εθεάθη για τελευταία φορά να αποχωρεί από την κατοικία του στο Νέο Μεξικό, αφήνοντας πίσω το κινητό τηλέφωνο, τις ηλεκτρονικές συσκευές και ακόμη και τα γυαλιά του, παίρνοντας μαζί μόνο ένα πιστόλι. Η σύζυγός του δήλωσε στον αριθμό έκτακτης ανάγκης «911» ότι φαινόταν να προσπαθεί «να μην εντοπιστεί». Ο ΜακΚάσλαντ είχε στο παρελθόν επιβλέψει το Ερευνητικό Εργαστήριο της Πολεμικής Αεροπορίας στη βάση Wright-Patterson, η οποία συνδέεται διαχρονικά με φήμες για έρευνες γύρω από εξωγήινη τεχνολογία μετά το περιστατικό του Ρόσγουελ το 1947. Η εξαφάνισή του τροφοδότησε εικασίες στους κύκλους μελέτης αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενων αντικειμένων.

Ο Στίβεν Γκαρσία, συνεργάτης της κυβέρνησης σε εγκατάσταση που παράγει περίπου το 80% των μη πυρηνικών εξαρτημάτων των αμερικανικών πυρηνικών όπλων, εξαφανίστηκε τον Αύγουστο του 2025, εγκαταλείποντας το σπίτι του στο Νέο Μεξικό με μοναδικό αντικείμενο ένα πιστόλι, χωρίς κινητό, πορτοφόλι ή κλειδιά.

Ο Άντονι Τσάβες, η Μελίσα Κασιάς, διοικητική γραμματέας με υψηλό επίπεδο διαβάθμισης ασφαλείας, εργάζονταν στο Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος, έναν από τους σημαντικότερους πυρηνικούς οργανισμούς των ΗΠΑ, και εξαφανίστηκαν το 2025 με παρόμοιο τρόπο, εγκαταλείποντας τα προσωπικά τους αντικείμενα και αποχωρώντας πεζή.



Η Μόνικα Χασίντο Ρέζα, επικεφαλής ομάδας στο Jet Propulsion Laboratory της NASA, η οποία συμμετείχε σε ερευνητικό πρόγραμμα υλικών διαστήματος που χρηματοδοτούνταν από τον ΜακΚάσλαντ, εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια ταξιδιού με φίλους στην Καλιφόρνια.

Άλλοι επιστήμονες του ίδιου οργανισμού, ο Φρανκ Μέιγουολντ και ο Μάικλ Ντέιβιντ Χικς, ο οποίος συμμετείχε στο πρόγραμμα εκτροπής αστεροειδών DART της NASA, πέθαναν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το 2024 και το 2023 αντίστοιχα. Επιπλέον, ο ερευνητής φαρμακευτικής Τζέισον Τόμας εντοπίστηκε νεκρός στον πυθμένα λίμνης στη Μασαχουσέτη τον Μάρτιο, αφού είχε εξαφανιστεί από τον Δεκέμβριο του 2025.

Τουλάχιστον δύο επιστήμονες έχασαν τη ζωή τους με βίαιο τρόπο: ο αστροφυσικός Καρλ Γκρίλμαϊρ, του οποίου η έρευνα συνδεόταν με την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, και ο πυρηνικός φυσικός Νούνο Λουρέιρο, ο οποίος είχε ηγηθεί σημαντικής επιστημονικής προόδου στον τομέα της πυρηνικής σύντηξης, δολοφονήθηκαν με πυροβολισμούς στις κατοικίες τους.

Ακολούθησαν δημοσιεύματα για την Έιμι Εσκρίτζ, ερευνήτριας με έδρα το Χάντσβιλ της Αλαμπάμα. Η Εσκρίτζ άφησε την τελευταία της πνοή στις 11 Ιουνίου 2022 στο Χάντσβιλ, σε ηλικία 34 ετών. Ο θάνατός της έχει αναφερθεί ως αυτοτραυματισμός από πυροβολισμό, αν και έχουν δημοσιοποιηθεί περιορισμένες λεπτομέρειες, σύμφωνα με το Fox. Η Εσκρίτζ συνίδρυσε το Institute for Exotic Science και περιέγραφε το έργο της ως επικεντρωμένο σε πειραματικές έννοιες πρόωσης, συμπεριλαμβανομένης -όπως ανέφερε- έρευνας για την «αντιβαρύτητα».

«Ανακαλύψαμε την αντιβαρύτητα και η ζωή μας πήγε κατά διαόλου και οι άνθρωποι άρχισαν να μας σαμποτάρουν» είπε σε συνέντευξη το 2020 με τον YouTuber Jeremy Rys, όπως αναφέρει το Fox. «Είναι παρενόχληση, απειλές. Είναι απαίσιο. Αν βγάλεις τον λαιμό σου προς τα έξω δημόσια, τουλάχιστον κάποιος θα το προσέξει αν σου πάρουν το κεφάλι. Αν πάρεις ρίσκο ιδιωτικά, θα σε “θάψουν”. Θα κάψουν το σπίτι σου ενώ κοιμάσαι και δεν θα γίνει ούτε είδηση». Στην ίδια συνέντευξη, περιέγραψε αυτό που χαρακτήρισε ως κλιμακούμενη πίεση γύρω από το έργο της: «Πρέπει να προχωρήσω στη δημοσίευση, γιατί όσο καθυστερώ η κατάσταση γίνεται όλο και χειρότερη», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι «γινόταν ολοένα και πιο επιθετική».

Σε παρουσιάσεις και συνεντεύξεις, η Εσκρίτζ ανέφερε επίσης ότι οι ερευνητές που ασχολούνται με μη συμβατικές τεχνολογίες ενδέχεται να δέχονται πιέσεις να αποσύρουν το έργο τους από το δημόσιο χώρο, περιγράφοντας αυτό που θεωρούσε ως ένα μοτίβο σύμφωνα με το οποίο οι επιστήμονες που αναγγέλλουν σημαντικές ανακαλύψεις «εξαφανίζονται» από το δημόσιο χώρο ή σταματούν να δημοσιεύουν.

Στις έρευνες το FBI

Οι θάνατοι και οι εξαφανίσεις δεν έχουν συνδεθεί επίσημα με κανέναν τρόπο, αλλά έχουν τραβήξει την προσοχή του Λευκού Οίκου.



«Ελπίζω να είναι τυχαίο, αλλά θα το μάθουμε την επόμενη μιάμιση εβδομάδα», είχε δηλώσει ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα.



Σε δήλωση του στο Fox, το FBI επιβεβαίωσε ότι συνεργάζεται με άλλες ομοσπονδιακές αρχές στην έρευνα για τους νεκρούς και αγνοούμενους επιστήμονες: «Το FBI ηγείται των προσπαθειών για τον εντοπισμό συνδέσεων μεταξύ των αγνοουμένων και των νεκρών επιστημόνω. Συνεργαζόμαστε με το υπουργείο Ενέργειας, το υπουργείο Άμυνας, καθώς και με τους εταίρους μας στις κρατικές και τοπικές αρχές επιβολής του νόμου, προκειμένου να βρούμε απαντήσεις».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα