To μεγαλύτερο κατασκευαστικό λάθος: Ο κυκλικός κόμβος που κόστισε 1,3 εκατ. ευρώ και δεν οδηγεί πουθενά - Δείτε βίντεο

Οι μεγάλες οδικές και μεταφορικές υποδομές δημιουργούνται με στόχο να διευκολύνουν τις μετακινήσεις και να αποτελέσουν κομβικά σημεία για οδηγούς, κατοίκους και επαγγελματίες, ενισχύοντας τόσο την καθημερινότητα όσο και την οικονομική δραστηριότητα μιας περιοχής.

Η πράξη δεν συμβαδίζει πάντα με τη θεωρία, με την ιστορία έχει δείξει πως πολλές είναι φορές αρκετά έργα είτε δεν ολοκληρώνονται ποτέ όπως είχαν σχεδιαστεί είτε υλοποιούνται χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λειτουργία τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το έργο που παρουσιάζεται σήμερα, ένας κυκλικός κόμβος, ο οποίος, παραμένει ουσιαστικά ανενεργός για χρόνια, χωρίς καμία λειτουργική συμβολή στο οδικό δίκτυο της περιοχής και χωρίς να αξιοποιείται σε πρακτικό επίπεδο.

Ο εν λόγω κυκλικός κόμβος βρίσκεται στην πόλη Zalaegerszeg, στη δυτική Ουγγαρία, με την κατασκευή του να έχει ολοκληρωθεί το 2023 και το συνολικό κόστος να φτάνει περίπου τα 1,3 εκατομμύρια ευρώ.

Σε επίπεδο σχεδιασμού, το έργο εντασσόταν σε ένα φιλόδοξο πλάνο της ουγγρικής κυβέρνησης, το οποίο προέβλεπε τη δημιουργία ενός μεγάλου εμπορευματικού σταθμού σε συνδυασμό με μια νέα σιδηροδρομική γραμμή.

Ο στόχος ήταν η σύνδεση της Ουγγαρίας, μιας χώρας χωρίς άμεση πρόσβαση στη θάλασσα, με λιμάνια της Αδριατικής, ώστε να διευκολυνθούν οι εμπορευματικές ροές προς την Κεντρική Ευρώπη και σε χώρες όπως η Τσεχία, η Σλοβακία και η Πολωνία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κυκλικός κόμβος θα λειτουργούσε ως βασικός ρυθμιστής της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων και φορτηγών που θα εξυπηρετούσαν τον σταθμό logistics, διευκολύνοντας τη μεταφόρτωση αγαθών μεταξύ τρένων και οδικών μεταφορών.

Το πρόβλημα, όμως, είναι ότι ενώ ο κόμβος κατασκευάστηκε κανονικά, το υπόλοιπο έργο δεν προχώρησε ποτέ, αφού ούτε ο εμπορευματικός σταθμός υλοποιήθηκε, ούτε η σιδηροδρομική γραμμή που θα τον τροφοδοτούσε, έλαβε ποτέ μορφή.



Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι οι αρχικές εξαγγελίες έγιναν πριν από αρκετά χρόνια, η σιδηροδρομική γραμμή βρίσκεται ακόμη σε στάδιο διαγωνιστικών διαδικασιών, ενώ, ακόμη κι αν ξεκινήσει άμεσα η κατασκευή της, εκτιμάται ότι δεν θα ολοκληρωθεί πριν το 2029, δημιουργώντας ένα τεράστιο χρονικό χάσμα μεταξύ των επιμέρους έργων.

Σημειώνεται τέλος ότι το συγκεκριμένο έργο συγκαταλέγεται σε μια σειρά αντίστοιχων παρεμβάσεων στην Ουγγαρία που ξεκίνησαν με υψηλές προσδοκίες και κατέληξαν σύντομα σε αδιέξοδο, με πρακτικές εκτεταμένης κακοδιαχείρισης και διαφθοράς να είναι η de facto πρακτική κατά την 16ετή διακυβέρνηση του πρώην πρωθυπουργού Viktor Orban, όπου και σημειωθήκαν αναφορές σε επαναλαμβανόμενες υποθέσεις κατάχρησης δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων.

