ΠτΔ σε Μακρόν: «Οι πραγματικοί φίλοι φαίνονται στα δύσκολα»

Ο Γάλλος Πρόεδρος αναφέρθηκε σε μια «στρατηγική, ισοσταθμισμένη συνεργασία», μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας. Ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για την πρωτοβουλία του να καλέσει αρχηγούς κρατών της περιοχής της Μέσης Ανατολής στο πλαίσιο της άτυπης συνάντησης αρχηγών κρατών της ΕΕ που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στην Κύπρο.

Αναφερόμενος στην φιλία και στην στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δυο χωρών, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε στον κ. Μακρόν ότι, «οι πραγματικοί φίλοι φαίνονται στα δύσκολα και εσείς το έχετε αποδείξει έμπρακτα».

Ευχαρίστησε τον Γάλλο Πρόεδρο για την ουσιαστική στήριξη της χώρας του στις προσπάθειες για έναρξη των συνομιλιών και λύση του Κυπριακού στην βάση του δικαίου, των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε δηλώσεις του, μετά την κατ’ιδίαν συνάντησή του με τον Γάλλο Πρόεδρο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης καλωσόρισε τον κ. Μακρόν στην Κύπρο για δεύτερη φορά μόλις σε 45 μέρες. Η πρώτη επίσκεψη στις 9 Μαρτίου, είπε, «σηματοδότησε την έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη και αλληλεγγύη της Γαλλίας προς την Κύπρο αλλά και την ίδια την Ευρώπη». «Ο κυπριακός λαός, δεν θα ξεχάσει ποτέ την ουσιαστική σας βοήθεια που αποτελεί και ένδειξη της διαχρονικής φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στην Γαλλία και την Κύπρο», είπε στον κ. Μακρόν.

Είπε ακόμη ότι η σημερινή επίσκεψη «είναι ιστορική», αφού, όπως ανέφερε, πρόκειται για την πρώτη επίσημη διμερή επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Κυπριακή Δημοκρατία από ιδρύσεως της το 1960. «Η παρουσία σας εδώ στην Λευκωσία, στην τελευταία υπό κατοχή ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, προσδίδει και ουσιαστικό περιεχόμενο ανάμεσα σε πολλά άλλα και στην αναβαθμισμένη στρατηγική συνεργασία που υπογράψαμε τον Δεκέμβριο στο Παρίσι», είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. «Αποτελεί ένδειξη της κοινής πολιτικής μας βούλησης για συγκεκριμένες πολιτικές και δράσεις και την ίδια στιγμή στέλνει και ένα σαφές μήνυμα για την ισχύ και την προοπτική της στρατηγικής μας συνεργασίας», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι κατά τη συνάντησή τους συζήτησαν την «πολυεπίπεδη» συνεργασία «η οποία εξελίσσεται δυναμικά όπως προανέφερα στη βάση και του στρατηγικού εγγράφου του περασμένου Δεκεμβρίου».

«Η συνεργασία μας όπως αποδείχθηκε στην πράξη δεν περιορίζεται σε δηλώσεις, υλοποιείται μέσω συγκεκριμένων δράσεων, συγκεκριμένων αποτελεσμάτων όπως αποτυπώνεται και στις νέες συμφωνίες, τα νέα μνημόνια συνεργασίας που υπογράφτηκαν στους τομείς της εκπαίδευσης, της γλωσσικής, της πανεπιστημιακής και της αθλητικής συνεργασίας για την περίοδο 2026-2030», είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Την ίδια στιγμή, πρόσθεσε, στην άμυνα και την ασφάλεια η συνεργασία ενισχύεται «ουσιαστικά», αναφέροντας ότι εντός Ιουνίου, θα υπογραφεί η Συμφωνία SOFA που θα αφορά την φιλοξενία γαλλικών δυνάμεων σε κυπριακό έδαφος στο πλαίσιο ανθρωπιστικών επιχειρήσεων στην περιοχή.

Σημείωσε ακόμη ότι μόλις πριν δύο μέρες υπήρξε κοινή άσκηση ανάμεσα στην Εθνική Φρουρά και τις Γαλλικές Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ ότι ενισχύεται αυτή η συνεργασία μέσα και από το μηχανισμό SAFE.

Σχετικά με το SAFE, είπε ότι οι δύο χώρες προχωρούν σε κοινές προμήθειες, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, ενώ ταυτόχρονα προωθούνται συνέργειες ανάμεσα στην γαλλική αμυντική βιομηχανία «με το αναπτυσσόμενο και πολλά υποσχόμενο κυπριακό οικοσύστημα». Όλα αυτά, «σημείωσε συμβάλλουν καθοριστικά και στον κοινό μας στόχο για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η Γαλλία και η Κύπρος είναι διαχρονικά υπέρμαχες μιας αυτόνομης στρατηγικά Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα επίπεδα, είπε, σημειώνοντας ότι η ανάγκη αυτονόμησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλους τους τομείς αναγνωρίζεται πλέον από όλους ως αδήριτη ανάγκη.

«Γι' αυτό εξάλλου και ο στόχος της δικής μας Προεδρίας είναι μια αυτόνομη Ευρωπαϊκή Ένωση, ανοιχτή στον κόσμο, κάτι που, από τις εξελίξεις διαφαίνεται πόσο επίκαιρο είναι ο στόχος της Προεδρίας μας», είπε. Ως Προεδρία, συνέχισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, «εργαζόμαστε συστηματικά να προσδώσουμε το απαραίτητο περιεχόμενο στην Ευρωπαϊκή Αυτονομία ως το απαραίτητο επόμενο βήμα για να πετύχουμε την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση».

Αναφερόμενος τον τομέα της ενέργειας, είπε ότι η συνεργασία της Κύπρου με την TOTAL «αποτελεί βασικό πυλώνα αξιοποίησης των ενεργειακών μας πόρων και εργαζόμαστε από κοινού για την πρώτη αξιοποίηση κυπριακού φυσικού αερίου, το οποίο να μεταφερθεί στην Ευρώπη μέσω της Αιγύπτου».

Ταυτόχρονα, είπε, η ενεργός συμμετοχή της Γαλλίας σε πολυμερείς πρωτοβουλίες, όπως είναι το East Mediterranean Gas Forum και το έργο GSI με γαλλική συμμετοχή, ενισχύει τη σταθερότητα και την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής και της Ευρώπης, αλλά αποδεικνύει και το έντονο ενδιαφέρον της Γαλλίας για την ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Στα θέματα συνδεσιμότητας, είπε, η ένταξη της Κύπρου στον διάδρομο IMEC ως φυσικός και αξιόπιστος συνδετικός κρίκος μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Ινδίας αποκτά στρατηγική σημασία, ιδίως λόγω των εξελίξεων στην περιοχή, την ανάγκη διαφοροποίησης των εμπορικών οδών, αλλά και της ουσιαστικής ενίσχυσης των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ινδία. Ήταν ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είπε, «που, ως Προεδρία, έχουμε προχωρήσει με τη σύσταση Ομάδας Φίλων του IMEC στην ΕΕ, με καθοριστική την στήριξη της Γαλλίας σε αυτή μας την πρωτοβουλία».

Αναφέρθηκε ακόμη στην συνεργασία στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό. «Οι δεσμοί μας είναι διαχρονικοί, όπως επιβεβαιώθηκε και από την κοινού τέλεση εγκαινίων δύο κυπριακών εκθέσεων στο Παρίσι μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο», είπε. Αναφέρθηκε και στην ανάπτυξη όπως είπε του γαλλο-κυπριακού σχολείου, τώρα και στην Λεμεσό.

Εξέφρασε επίσης ευχαριστίες στη Γαλλία για «την σταθερή και ουσιαστική στήριξη» στον στόχο της Κύπρου για πλήρη ένταξη στο χώρο του Σένγκεν.

«Ιδιαίτερα σημαντική για εμάς είναι και η θετική ανταπόκριση για προξενική εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Γαλλία σε αρκετές τρίτες χώρες», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη αντάλλαξαν επίσης απόψεις για ορισμένους από τους βασικούς φακέλους που διαχειρίζεται η Κυπριακή Προεδρία, μεταξύ αυτών το θέμα της Ουκρανίας, τη στοχευμένη στήριξη της Ουκρανίας, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η ανταγωνιστικότητα και η προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, «που ως Κυπριακή Δημοκρατία στηρίζουμε την σχετική πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου».

«Παράλληλα, είναι κοινός ο στόχος για την ενίσχυση της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου», είπε.

Σημειώνοντας ότι την Παρασκευή η Κύπρος θα φιλοξενήσει μια συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με περιφερειακούς ηγέτες, είπε ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία που έτυχε ένθερμης υποστήριξης από την Γαλλία, «η οποία αντιλαμβάνεται πλήρως τη σημασία της ευρύτερης περιοχής και της ανάγκης συνεχούς επαφής με τους γείτονές μας».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι θεωρεί «ιδιαίτερα σημαντικό» ότι στο αποψινό δείπνο εργασίας θα συζητηθεί και η ρήτρα αμοιβαίας άμυνας το άρθρου 42/7. «Πρόκειται για μια διάταξη που εφαρμόστηκε όπως γνωρίζετε άτυπα εδώ στην Κύπρο με την ουσιαστική συμβολή πέντε κρατών-μελών σε μια ένδειξη του τί εστί Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη και αξιοποιώντας αυτή την κινητοποίηση πρέπει να προχωρήσουμε δίνοντας υπόσταση, δίνοντας συγκεκριμένο αντικείμενο στο άρθρο 42/7», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, είπε στον Γάλλο Πρόεδρο ότι στην Κύπρο είναι «ένας πραγματικός φίλος που δικαιωματικά έχει κερδίσει μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές των Κυπρίων».

Από την πλευρά του, ο κ. Μακρόν, αφού εξέφρασε συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους συναδέλφους του Γάλλου ειρηνευτή, ο οποίος υπέκυψε χθες στα τραύματά του κατά τη διάρκεια επίθεσης στον Λίβανο το περασμένο Σάββατο, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την υποδοχή πριν από την άτυπη σύνοδο κορυφής και εξέφρασε την ευαρέσκειά του για το γεγονός πως ο ίδιος και η αντιπροσωπεία του βρίσκονται στο πλευρό της χώρας, «επειδή αυτό έχει σημασία και επειδή η Γαλλία αγαπά την Κύπρο».

«Και ο ρόλος μας είναι να στεκόμαστε στο πλευρό της χώρας σας, πράγματι, όταν οι καιροί είναι δύσκολοι. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου τον περασμένο μήνα, αμέσως μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, επισκεφθήκαμε μαζί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την αεροπορική βάση της Πάφου, όπου επιβεβαιώσαμε την αδιάκοπη αλληλεγγύη μας προς τη χώρα σας, διότι πρόκειται για αλληλεγγύη προς έναν φίλο, αλλά και για ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Αυτό δίνει άμεσο και πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο σε αυτό που μόλις υπενθυμίσατε, δηλαδή στα ευρωπαϊκά κείμενα που προβλέπουν μια τέτοια αλληλεγγύη», ανέφερε στη συνέχεια.

«Τα τελευταία χρόνια ενεργούσαμε με συνέπεια, κάθε φορά που η περιοχή βρισκόταν υπό ένταση και το 2021, ήμασταν στο πλευρό της Ελλάδας και της Κύπρου, όταν άλλες μορφές εντάσεων εκδηλώνονταν στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η υποστήριξη αποτελεί τη συγκεκριμένη εκδήλωση της αλληλεγγύης που μας ενώνει ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της γαλλοκυπριακής σχέσης, την οποία αναβαθμίσαμε τον περασμένο Δεκέμβριο σε στρατηγική εταιρική σχέση. Και αυτή ήταν η βούλησή σας από την πρώτη μέρα, θυμάμαι πολύ καλά, της εκλογής σας», σημείωσε περαιτέρω.

Η Γαλλία, είπε, είναι υπερήφανη που αποτελεί έναν από τους προνομιακούς εταίρους της Κύπρου στον τομέα της άμυνας, τόσο σε επιχειρησιακό επίπεδο όσο και όσον αφορά την προμήθεια εξοπλισμού και όπλων, προσθέτοντας συζήτησε με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη την ενίσχυση αυτής της συνεργασίας με νέες εταιρικές σχέσεις, τις μελλοντικές προοπτικές με τη Συμφωνία SOFA, η οποία θα υπογραφεί τον Ιούνιο, και την κοινή βούληση για πορεία προς τα εμπρός.

«Αυτό συνάδει επίσης με τον ρόλο που διαδραματίσατε και συνεχίζετε να διαδραματίζετε για εμάς και για πολλούς Ευρωπαίους τα τελευταία χρόνια, καθώς η υποστήριξή σας ήταν κάθε φορά απαραίτητη κατά τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης των υπηκόων μας στη Μέση Ανατολή. Και θα ήθελα εδώ να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για όλα όσα έχει κάνει η χώρα σας τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό και πρόκειται για μια ισορροπημένη και ουσιαστική στρατηγική εταιρική σχέση, τέσσερις μήνες μετά την υπογραφή της, έχει ήδη αποφέρει καρπούς σε πολλούς τομείς», συμπλήρωσε.

Χαιρέτισε επίσης την πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας στον τομέα του διαστήματος μεταξύ της ELA-SAT, του CNES, της Safran και της Thales Alenia Space, προσθέτοντας ότι αρκετές γαλλικές εταιρείες συμμετέχουν άμεσα σε μεγάλα έργα στην Κύπρο, ιδίως η Bouygues, η Aegis και το αεροδρόμιο της Νίκαιας, που είναι επιφορτισμένα με τη διαχείριση της επέκτασης των αεροδρομίων της Λάρνακας και της Πάφου, στον τομέα του φυσικού αερίου, η TotalEnergies με ένα σημαντικό έργο, ενώ το μεγάλο θαλάσσιο λιμάνι της Μασσαλίας-Φος και η Αρχή Λιμένων Κύπρου συνήψαν επίσης συμφωνία για την επιτάχυνση της απανθρακοποίησης των δραστηριοτήτων του λιμανιού της Λεμεσού.

Συμπλήρωσε ότι στον τομέα της πολιτικής προστασίας, η γαλλική εμπειρογνωμοσύνη προσφέρεται ιδίως για την υποστήριξη των προσπαθειών καταπολέμησης των δασικών πυρκαγιών, μια πρόκληση που οι δύο χώρες καλούνται να αντιμετωπίσουν κάθε καλοκαίρι, είπε.

Είπε ακόμη ότι τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί η συνεργασία στον τομέα της έρευνας, ενώ υπάρχει επίσης μια αξιοσημείωτη συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης, σημειώνοντας ότι οι δύο Πρόεδροι θα επισκεφθούν αργότερα σήμερα το γαλλοκυπριακό σχολείο της Λευκωσίας, το οποίο, όπως είπε, γνωρίζει πολύ ισχυρή ανάπτυξη, με ταχεία επέκταση και του δεύτερου παραρτήματός του στη Λεμεσό, «μια εξαιρετική επένδυση για το μέλλον».

«Όλα αυτά υπηρετούν μια διμερή σχέση που φτάνει σε ιστορικό επίπεδο. Και είμαστε ευτυχείς, ο Πρόεδρος και εγώ, που την ενισχύουμε ακόμη περισσότερο με έργα διασύνδεσης, έργα ενέργειας, αναγνωρίζοντας τον ρόλο που έχει η Κύπρος στην Ανατολική Μεσόγειο, ως σημείο διέλευσης μεταξύ της Ευρώπης μας και των ακτών της Ανατολικής Μεσογείου των άλλων ηπείρων», ανέφερε στη συνέχεια.

«Γι' αυτό και σε όλα τα έργα διασύνδεσης η Γαλλία θα βρίσκεται στο πλευρό σας, προσφέροντας υποστήριξη σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, καθώς και τις βιομηχανικές και επιχειρησιακές συνεργασίες. Γι' αυτό επίσης, όπως υπενθυμίσατε, κύριε Πρόεδρε, το έργο IMEC από τη Βομβάη στη Μασσαλία περνάει αυτομάτως από τη χώρα σας και μέσω συνεργασιών που επιθυμούμε να ενισχύσουμε στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, στον τομέα της ενεργειακής σύνδεσης, στον τομέα της σύνδεσης και της μετάδοσης δεδομένων, που είναι οι τρεις τομείς στους οποίους η διμερής συνεργασία εξυπηρετεί επίσης αυτή την ευρύτερη ολοκλήρωση από περιφερειακή άποψη», επεσήμανε περαιτέρω.

«Εργαζόμαστε επίσης μαζί στην περιοχή σε ένα προφανώς ταραγμένο πλαίσιο και θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο για τη συνεχή δέσμευσή του, πρώτον να συζητήσει με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως κάνει η Γαλλία. Και στην ουσία, τηρούμε μια στάση από την πρώτη μέρα που είναι σαφής. Καλούμε σε σεβασμό του διεθνούς δικαίου, θέλουμε την αποκλιμάκωση και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Στηρίξαμε τις χώρες του Κόλπου που δέχθηκαν άμεση επίθεση από το Ιράν, αναλάβαμε τις ευθύνες μας, προστατεύσαμε τους υπηκόους μας και εργαζόμαστε για την επαναφορά της ειρήνης με, θα έλεγα, δύο ζητήματα που είναι σημαντικά για τις δύο χώρες μας, για τα οποία έχουμε κάνει πολλά μαζί.

Το πρώτο, σύμφωνα με τον κ. Μακρόν, είναι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και όλη η δουλειά που έχει γίνει για την ειρηνική επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

«Η χώρα σας βρισκόταν στο πλευρό του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας, μεταξύ των 49 χωρών που συγκεντρώθηκαν την περασμένη εβδομάδα ακριβώς για να οικοδομήσουν αυτό το πλαίσιο ειρηνικής συνεργασίας και να καταστήσουν δυνατή τη δημιουργία ενός πλαισίου για τη μακροπρόθεσμη επαναλειτουργία του Ορμούζ, διπλωματικού, στρατιωτικού, αλλά και τεχνικού και οικονομικού, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επανέναρξη της κυκλοφορίας, η οποία είναι τόσο σημαντική για το διεθνές εμπόριο, τις οικονομίες μας, καθώς και τις τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου», εξήγησε ακολούθως.

Προσέθεσε ότι στο ίδιο πνεύμα οι δύο χώρες συνεργάζονται με τον Λίβανο, συνέχισε, χαρακτηρίζοντας «εξαιρετική», την πρωτοβουλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη να καλέσει τoν Πρόεδρο του Λιβάνου, ο οποίος θα βρίσκεται την Παρασκευή στην Κύπρο μαζί με τον Πρίγκιπα διάδοχο της Ιορδανίας, τον Πρόεδρο της Συρίας και τον Πρόεδρο της Αιγύπτου.

«Ο Λίβανος, πράγματι, βρίσκεται σήμερα υπό πολύ ισχυρή πίεση και όλοι εργαζόμαστε ώστε, καταρχάς, να παραταθεί η εκεχειρία, αυτό υποστηρίζουμε, ώστε οι διαπραγματεύσεις να μπορούν να διεξαχθούν σε ένα κατάλληλο πλαίσιο, δηλαδή μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ, ώστε να μπορούν να συμπεριλάβουν όλες τις χώρες της περιοχής που είναι σημαντικές για τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια και σταθερότητα του Λιβάνου και να μπορέσουμε πραγματικά να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για μια διαρκή ειρήνη που θα σέβεται την κυριαρχία του Λιβάνου, την εδαφική του ακεραιότητα και θα αφοπλίσει μόνιμα τη Χεζμπολάχ», υπογράμμισε επί του θέματος.

Επιβεβαίωσε ότι «η Γαλλία είναι έτοιμη, όταν ο Λίβανος το κρίνει σκόπιμο, να οργανώσει μια διάσκεψη υποστήριξης και κινητοποίησης όλων για να στηρίξουμε τον Λίβανο ακριβώς σε αυτή την προσπάθεια ανάκτησης της κυριαρχίας του και ότι θα οργανώσουμε αυτή τη διάσκεψη, η οποία θα έχει ως στόχο τόσο την υποστήριξη των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων όσο και τη βοήθεια στην ανοικοδόμηση του νότιου Λιβάνου, τα οποία είναι αδιαχώριστα».

Με τον ίδιο τρόπο, θα συνεχίσουμε φυσικά να εργαζόμαστε από κοινού για την Ουκρανία και τη στήριξή της, συνέχισε ο κ. Μακρόν.

Ευχαρίστησε ακόμη την Προεδρία της Κύπρου για την αποδέσμευση του δανείου των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία, που εγκρίθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, σημειώνοντας ότι θα γίνει πραγματικότητα και θα είναι κάτι θετικό. «Έχω εμπιστοσύνη στην ηγεσία σας και θα έχουμε την ευκαιρία απόψε, δεδομένου ότι έχετε προσκαλέσει τον Πρόεδρο Ζελένσκι, να συνεχίσουμε τις ανταλλαγές με την Ουκρανία και την ατζέντα τόσο για τη στήριξη της Ουκρανίας, όσο και για την άσκηση πίεσης στη Ρωσία με τις νέες κυρώσεις, αλλά και με αποφασιστική δράση έναντι του ρωσικού σκιώδους στόλου», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, ο Γάλλος Πρόεδρος αναφέρθηκε στην άτυπη σύνοδο κορυφής που διεξάγεται σήμερα και αύριο και ευχαρίστησε εκ νέου την Κυπριακή Προεδρία για όλο το έργο που επιτελείται από κοινού.

Διαβεβαίωσε ότι η Γαλλία είναι στο πλευρό της Κύπρου σε διμερές επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και σε περιφερειακό επίπεδο, «για να συνεχίσουμε να προχωράμε μαζί για μια ισχυρότερη και ανεξάρτητη Ευρώπη στην υπηρεσία των δύο χωρών μας και για μια περιοχή με ειρήνη», κατέληξε.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρόεδρος Μακρόν μετέβησαν στο κυπρο-γαλλικό σχολείο, όπου τους υποδέχθηκαν η Υπουργός Παιδείας και ο Διευθυντής του σχολείου. Αφού ξεναγήθηκαν στους χώρους, συνομίλησαν με μαθητές του σχολείου.

Μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Instagram, ο Γάλλος Πρόεδρος, επέλεξε το κυπριακό αυτό τραγούδι ως μουσική υπόκρουση, θέλοντας έτσι να δείξει τους ισχυρούς δεσμούς φιλίας μεταξύ των δύο χωρών.