Είναι 98 ετών και προπονείται 4 φορές την εβδομάδα -Αυτές οι 9 ασκήσεις τη διατηρούν δυνατή και δραστήρια

Παρότι έχει υποβληθεί σε χειρουργείο μηνίσκου και έχει αντιμετωπίσει κάταγμα ισχίου τον τελευταίο χρόνο, συνεχίζει να ακολουθεί πρόγραμμα γυμναστικής τέσσερις φορές την εβδομάδα. Παράλληλα, βγάζει καθημερινά τον σκύλο της βόλτα και απολαμβάνει chair yoga για ηλικιωμένους, σύμφωνα με τη fitness coach και instructor yoga και Pilates, Lauren Ohayon.

«Μου είπε ότι ξεκίνησε να ασχολείται σοβαρά με τη σωματική άσκηση μετά τον θάνατο του συζύγου της, όταν ήταν στα 60 της», προσθέτει η Ohayon, τονίζοντας ότι ποτέ δεν είναι αργά για να εντάξει κανείς την κίνηση στη ζωή του.

Εξίσου αξιοθαύμαστη είναι η ψυχική της δύναμη. Αφού διέφυγε από την Αυστρία σε ηλικία 11 ετών με το τρένο προς το Λονδίνο κατά τη ναζιστική κατοχή, αφήνοντας πίσω ολόκληρη την οικογένειά της που χάθηκε στο Άουσβιτς, σήμερα ζει με «έντονο πάθος» ως ακτιβίστρια, υποστηρίκτρια των τεχνών και λάτρης της επιστήμης, συνεχίζει η Ohayon.

Για να συμπληρώσει το εβδομαδιαίο της πρόγραμμα, η Ilse εκτελεί επίσης 9 κινήσεις που τη βοηθούν να διατηρεί τη μέγιστη λειτουργική της ικανότητα και να προλαμβάνει τραυματισμούς. «Μετά από χειρουργείο, η διατήρηση της κινητικότητας και της λειτουργικότητας είναι κρίσιμη για την αποκατάσταση», εξηγεί η Sarah Campus, personal trainer και ιδρύτρια του LDN MUMS FITNESS.

«Αυτές οι ασκήσεις βελτιώνουν δύναμη, συντονισμό και αυτοπεποίθηση, ενώ εκπαιδεύουν την κίνηση προς πολλαπλές κατευθύνσεις, κάτι που είναι καθοριστικό για πιο ασφαλή και αυτόνομη καθημερινή λειτουργικότητα», αναφέρει.

Το πρόγραμμα 9 κινήσεων της Ilse

1. Από καθιστή θέση σε όρθια



Σταθείτε μπροστά από μια καρέκλα με τα πόδια στο άνοιγμα των ισχίων. Καθίστε διατηρώντας ίσια την πλάτη και τα πέλματα στο έδαφος.

Σηκωθείτε σε πλήρη όρθια θέση, ενεργοποιώντας ισχία και γόνατα. Αν χρειάζεται, στηριχθείτε σε καρέκλα, μπαστούνι ή τοίχο.

2. Από καθιστή θέση σε όρθια με λάστιχο για αντίσταση



Εκτελέστε την ίδια κίνηση, με λάστιχο γύρω από τα γόνατα.

Πιέστε τα γόνατα προς τα έξω καθώς σηκώνεστε.

3. Ισορροπία σε διαγώνια στάση

Τοποθετήστε το ένα πόδι μπροστά από το άλλο και κρατήστε ισορροπία για 1 λεπτό χωρίς να στηρίζεστε σε καρέκλα.

4. Περπάτημα προς τα πίσω



Κάντε 10 βήματα προς τα πίσω.

5. Ελεγχόμενη κύλιση στο έδαφος

Με όποια βοήθεια χρειάζεται, ξεκινήστε από όρθια θέση και περάστε στο έδαφος σε θέση τετραποδικής στήριξης.

Κυλήστε στο αριστερό ισχίο ώστε να ακουμπήσετε στο πάτωμα.

Μεταφέρετε το βάρος ισορροπημένα και ξαπλώστε.

6. Γέφυρα

Ξαπλώστε ανάσκελα με λυγισμένα γόνατα, πέλματα στο έδαφος, στο άνοιγμα των ισχίων.

Ενεργοποιήστε τον κορμό και σηκώστε τη λεκάνη πιέζοντας από τις φτέρνες και σφίγγοντας τους γλουτούς. Αν θέλετε μπορείτε να σηκώσετε το ένα πόδι.

Κατεβάστε αργά με έλεγχο.

7. Διάταση γλουτών



Ξαπλώστε ανάσκελα με λυγισμένα γόνατα.

Τοποθετήστε τον αριστερό αστράγαλο πάνω στο δεξί γόνατο.

Τραβήξτε το δεξί πόδι προς το στήθος μέχρι να νιώσετε διάταση στον γλουτό.

8. Σήκωμα από το πάτωμα



Ξεκινήστε ξαπλωμένοι και, ενεργοποιώντας τον κορμό και χρησιμοποιώντας τα χέρια, περάστε σε καθιστή θέση.

Κυλήστε στο πλάι και στηριχτείτε στα 4.

Φέρτε το ένα γόνατο μπροστά και στη συνέχεια σηκωθείτε σε όρθια θέση με ώθηση από το μπροστινό πόδι.

9. Πλάγιο βήμα

Σταθείτε στη μία πλευρά μιας νοητής ή πραγματικής γραμμής.

Περάστε τη γραμμή με το ένα πόδι και στη συνέχεια με το άλλο, καταλήγοντας με τα δύο πόδια ενωμένα στην άλλη πλευρά.

