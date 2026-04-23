Χάος στη Ριζοελιά: Έστησαν φουκούδες και αντίσκηνα - Εκλεισαν τον δρόμο με φορτηγά - Προειδοποιούν για κλιμάκωση οι κτηνοτρόφοι!

Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες προχώρησαν σε πλήρη αποκλεισμό του σημείου, παρατάσσοντας φορτηγά και εμποδίζοντας τη διέλευση οχημάτων.

Η εικόνα στην περιοχή παραπέμπει σε πολύωρη παραμονή, καθώς οι διαμαρτυρόμενοι έχουν στήσει καρέκλες και φουκούδες δίπλα από τα κιγκλιδώματα, ενώ σε αρκετά οχήματα έχουν αναρτηθεί ελληνικές και κυπριακές σημαίες.

Η κινητοποίηση εντάθηκε μετά τη συνάντηση που είχαν εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων με την Υπουργό Γεωργίας, η οποία δεν απέφερε αποτέλεσμα, με τις δύο πλευρές να μην καταλήγουν σε συμφωνία.

Την ίδια ώρα, οι κτηνοτρόφοι προειδοποιούν με περαιτέρω κλιμάκωση των μέτρων, ενώ από πλευράς κυβέρνησης διαμηνύεται πως χωρίς τερματισμό των κινητοποιήσεων δεν μπορεί να συνεχιστεί ο διάλογος. Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς που κινούνται από Λάρνακα προς Λευκωσία να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές μέσω του κυκλικού κόμβου Καλού Χωριού προς Κοφίνου.