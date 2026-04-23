ΑρχικήΚοινωνία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χάος στη Ριζοελιά: Έστησαν φουκούδες και αντίσκηνα - Εκλεισαν τον δρόμο με φορτηγά - Προειδοποιούν για κλιμάκωση οι κτηνοτρόφοι!

 23.04.2026 - 20:49
Χάος στη Ριζοελιά: Έστησαν φουκούδες και αντίσκηνα - Εκλεισαν τον δρόμο με φορτηγά - Προειδοποιούν για κλιμάκωση οι κτηνοτρόφοι!

Συνεχίζεται για ώρες η ένταση στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, όπου κτηνοτρόφοι παραμένουν συγκεντρωμένοι σε κινητοποίηση που ξεπερνά ήδη τις εννέα ώρες.

Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες προχώρησαν σε πλήρη αποκλεισμό του σημείου, παρατάσσοντας φορτηγά και εμποδίζοντας τη διέλευση οχημάτων.

Η εικόνα στην περιοχή παραπέμπει σε πολύωρη παραμονή, καθώς οι διαμαρτυρόμενοι έχουν στήσει καρέκλες και φουκούδες δίπλα από τα κιγκλιδώματα, ενώ σε αρκετά οχήματα έχουν αναρτηθεί ελληνικές και κυπριακές σημαίες.

Η κινητοποίηση εντάθηκε μετά τη συνάντηση που είχαν εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων με την Υπουργό Γεωργίας, η οποία δεν απέφερε αποτέλεσμα, με τις δύο πλευρές να μην καταλήγουν σε συμφωνία.

Την ίδια ώρα, οι κτηνοτρόφοι προειδοποιούν με περαιτέρω κλιμάκωση των μέτρων, ενώ από πλευράς κυβέρνησης διαμηνύεται πως χωρίς τερματισμό των κινητοποιήσεων δεν μπορεί να συνεχιστεί ο διάλογος. Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς που κινούνται από Λάρνακα προς Λευκωσία να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές μέσω του κυκλικού κόμβου Καλού Χωριού προς Κοφίνου.

Από την κορυφή στο αδιέξοδο: Η οικονομική κατάρρευση του θρύλου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

 23.04.2026 - 20:34
ΓΔ του Υπ. Γεωργίας: Χωρίς τερματισμό κινητοποιήσεων δεν μπορεί να συνεχιστεί ο διάλογος

 23.04.2026 - 21:09
LIVE - Άτυπη Σύνοδος: Αρχή με το Δείπνο Εργασίας – Στο επίκεντρο και η ανταλλαγή απόψεων με Ζελένσκι

LIVE - Άτυπη Σύνοδος: Αρχή με το Δείπνο Εργασίας – Στο επίκεντρο και η ανταλλαγή απόψεων με Ζελένσκι

Για πρώτη φορά στην Κύπρο πραγματοποιείται η Άτυπη Σύνοδος των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Οι Αρχηγοί απόψε θα συμμετέχουν σε Δείπνο Εργασίας ενώ προηγουμένως θα πραγματοποιηθεί ανταλλαγή απόψεων με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας. Ζωντανά όλες οι εξελίξεις από το ThemaOnline:

LIVE - Άτυπη Σύνοδος: Αρχή με το Δείπνο Εργασίας – Στο επίκεντρο και η ανταλλαγή απόψεων με Ζελένσκι

LIVE - Άτυπη Σύνοδος: Αρχή με το Δείπνο Εργασίας – Στο επίκεντρο και η ανταλλαγή απόψεων με Ζελένσκι

ΠτΔ σε Μακρόν: «Οι πραγματικοί φίλοι φαίνονται στα δύσκολα»

ΠτΔ σε Μακρόν: «Οι πραγματικοί φίλοι φαίνονται στα δύσκολα»

Αννίτα Δημητρίου: Απολογισμός έργου και μήνυμα ενότητας - «Η Βουλή αποτελεί το θεμέλιο και τον πυρήνα της λαϊκής κυριαρχίας»

Αννίτα Δημητρίου: Απολογισμός έργου και μήνυμα ενότητας - «Η Βουλή αποτελεί το θεμέλιο και τον πυρήνα της λαϊκής κυριαρχίας»

Χάος στη Ριζοελιά: Έστησαν φουκούδες και αντίσκηνα - Εκλεισαν τον δρόμο με φορτηγά - Προειδοποιούν για κλιμάκωση οι κτηνοτρόφοι!

Χάος στη Ριζοελιά: Έστησαν φουκούδες και αντίσκηνα - Εκλεισαν τον δρόμο με φορτηγά - Προειδοποιούν για κλιμάκωση οι κτηνοτρόφοι!

  •  23.04.2026 - 20:49
Μπλόκα κτηνοτρόφων - Συγκλονιστική μαρτυρία και Φωτογραφία: Πατέρας εγκλωβίστηκε με 8μηνο νηστικό βρέφος - Περπατούσε 20 λεπτά για να το δώσει στη μητέρα

Μπλόκα κτηνοτρόφων - Συγκλονιστική μαρτυρία και Φωτογραφία: Πατέρας εγκλωβίστηκε με 8μηνο νηστικό βρέφος - Περπατούσε 20 λεπτά για να το δώσει στη μητέρα

  •  23.04.2026 - 18:50
Δεν σταματούν τις κινητοποιήσεις οι κτηνοτρόφοι - Χωρίς αποτέλεσμα η συνάντηση στο Υπ. Γεωργίας

Δεν σταματούν τις κινητοποιήσεις οι κτηνοτρόφοι - Χωρίς αποτέλεσμα η συνάντηση στο Υπ. Γεωργίας

  •  23.04.2026 - 19:06
Απεργία ΑΗΚ: «Αν δεν υπάρξουν εξελίξεις θα κλιμακώσουμε τα μέτρα»

Απεργία ΑΗΚ: «Αν δεν υπάρξουν εξελίξεις θα κλιμακώσουμε τα μέτρα»

  •  23.04.2026 - 16:10
Καταπληκτικά νέα: Η Wizz Air ανακοίνωσε νέους προορισμούς από Λάρνακα – Πότε αρχίζουν οι πτήσεις – Το κόστος των εισιτηρίων

Καταπληκτικά νέα: Η Wizz Air ανακοίνωσε νέους προορισμούς από Λάρνακα – Πότε αρχίζουν οι πτήσεις – Το κόστος των εισιτηρίων

  •  23.04.2026 - 13:02

