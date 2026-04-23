ΓΔ του Υπ. Γεωργίας: Χωρίς τερματισμό κινητοποιήσεων δεν μπορεί να συνεχιστεί ο διάλογος
ΓΔ του Υπ. Γεωργίας: Χωρίς τερματισμό κινητοποιήσεων δεν μπορεί να συνεχιστεί ο διάλογος

 23.04.2026 - 21:09
Η αναστολή των θανατώσεων των ζώων συνιστά παρέκκλιση από τον ευρωπαϊκό κανονισμό και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, σημειώνει σε γραπτή του δήλωση ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέας Γρηγορίου, ο οποίος παρέστη στην πολύωρη συνάντηση την Πέμπτη με αντιπροσωπεία κτηνοτρόφων, στην παρουσία και της Υπουργού, Μαρίας Παναγιώτου. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου απηύθυνε έκκληση στους διαμαρτυρόμενους  να τερματίσουν τις συναθροίσεις. Χωρίς συνεργασία και τερματισμό των κινητοποιήσεων, δεν μπορεί να συνεχιστεί ο διάλογος, είπε.

«Η μη τήρηση του κανονισμού ελλοχεύει κινδύνους εξόδου της Κύπρου από την ενιαία αγορά με αναμενόμενες αρνητικές συνέπειες», λέει ο κ. Γρηγορίου.

«Καλέσαμε σε διάλογο, συνεργασία και πιστή τήρηση των μέτρων, καθώς αυτό αποτελεί τη μόνη οδό για αποτροπή της διασποράς του ιού και διάσωση της κτηνοτροφίας του τόπου μας», είπε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας.  

Κατά τη συνάντηση, όπως αναφέρεται στη γραπτή δήλωση, «ξεκαθαρίστηκε ότι το αίτημα των διαμαρτυρομένων για αναστολή των θανατώσεων, σε συνδυασμό με παγκύπρια δειγματοληψία, αποσκοπεί —κατά την άποψή τους— στο να διαφανεί ότι ολόκληρη η χώρα είναι θετική στον ιό».

Οι κτηνοτρόφοι «εκτιμούν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως μοχλός πίεσης προς την ΕΕ, με στόχο να επιδείξει κατ’ εξαίρεση "ευελιξία" και να επιτρέψει τη διατήρηση των μολυσμένων ζώων στις μονάδες», σημειώνεται.

«Επαναλάβαμε τους κινδύνους που εγκυμονεί μια τέτοια τακτική, τονίζοντας ότι οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων είναι αδιαπραγμάτευτοι και εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ», ανέφερε ο κ. Γρηγορίου.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται στη γραπτή δήλωση, εξηγήθηκε ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί ένας πρώτος κύκλος δειγματοληψιών, στη βάση του κανονισμού, στις επαρχίες Λεμεσού, Πάφου και Αμμοχώστου, χωρίς να εντοπιστούν θετικά κρούσματα.

Σημείωσε επίσης ότι η μετάδοση του ιού συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την ανθρώπινη δραστηριότητα και τις μετακινήσεις, και ότι «οι σημερινές κινητοποιήσεις και συναθροίσεις αυξάνουν τον κίνδυνο διασποράς, υπονομεύοντας τις προσπάθειες περιορισμού της νόσου».

Ο Ανδρέας Γρηγορίου επανέλαβε ότι αποζημιώσεις και τα μέτρα στήριξης είναι στο τραπέζι, αλλά σημείωσε ότι «η εφαρμογή των πρωτοκόλλων και η συνεργασία αποτελούν μονόδρομο για την προστασία της κτηνοτροφίας μας μακροπρόθεσμα».

«Εξηγήσαμε στους κτηνοτρόφους τον τρόπο διαμόρφωσης και καταβολής των αποζημιώσεων, καθώς οι πληρωμές ξεκίνησαν από τον περασμένο Μάρτιο», ανέφερε για το θέμα των αποζημιώσεων.

«Χωρίς συνεργασία και τερματισμό των κινητοποιήσεων, δεν μπορεί να συνεχιστεί ο διάλογος αλλά ούτε και να διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνει διασπορά του ιού», ανέφερε καταληκτικά.  

Για πρώτη φορά στην Κύπρο πραγματοποιείται η Άτυπη Σύνοδος των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Οι Αρχηγοί απόψε θα συμμετέχουν σε Δείπνο Εργασίας ενώ προηγουμένως θα πραγματοποιηθεί ανταλλαγή απόψεων με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας. Ζωντανά όλες οι εξελίξεις από το ThemaOnline:

  •  23.04.2026 - 18:01
  •  23.04.2026 - 15:59
  •  23.04.2026 - 19:30
  •  23.04.2026 - 20:49
  •  23.04.2026 - 18:50
  •  23.04.2026 - 19:06
  •  23.04.2026 - 16:10
  •  23.04.2026 - 13:02

