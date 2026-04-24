«Καμπάνες» 45.000 ευρώ για τον αφθώδη πυρετό - Έξι υποθέσεις στην Αστυνομία για παράνομες μετακινήσεις ζώων

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το «βαρύ τίμημα» της μη συμμόρφωσης με το σχετικό Διάταγμα έχει ήδη μεταφραστεί σε διοικητικά πρόστιμα που αγγίζουν τις 45.000 ευρώ, ενώ έξι σοβαρές περιπτώσεις έχουν πάρει την άγουσα για την Αστυνομία, προκειμένου να διερευνηθούν περαιτέρω.

Οι εντατικοί και στοχευμένοι έλεγχοι που πραγματοποιούνται σε εκμεταλλεύσεις και σημεία διακίνησης ζώων έχουν φέρει στην επιφάνεια οκτώ περιπτώσεις παραβάσεων που αφορούν κυρίως παράνομες μετακινήσεις, οι οποίες θεωρούνται υψηλού κινδύνου για τη διασπορά της νόσου. Η Αρμόδια Αρχή ξεκαθαρίζει πως η εφαρμογή του Διατάγματος Κ.Δ.Π. 130/2026 θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση, καθώς η προστασία του ζωικού κεφαλαίου και της εθνικής παραγωγής αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Τα επιδημιολογικά δεδομένα που αξιολογούνται διαρκώς από τους ειδικούς κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, αναδεικνύοντας τον ανθρώπινο παράγοντα ως τον κύριο «μεταφορέα» του ιού. Η μετακίνηση μολυσμένων υλικών, εξοπλισμού και οχημάτων, καθώς και οι ανεξέλεγκτες επαφές, αποτελούν την κύρια αιτία μετάδοσης, καθιστώντας την αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας το μοναδικό αποτελεσματικό «ανάχωμα» στην εξάπλωση της ασθένειας.

Για τον λόγο αυτό, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες απευθύνουν εκ νέου δραματική έκκληση προς όλους τους επαγγελματίες του κλάδου να τηρούν πιστά τις οδηγίες. Η αμέλεια ή η παράκαμψη των κανόνων δεν θέτει μόνο σε κίνδυνο τις περιουσίες των ιδίων, αλλά απειλεί με ολική καταστροφή τη ζωική παραγωγή του τόπου, σε μια περίοδο που η πειθαρχία αποτελεί το ισχυρότερο όπλο μας απέναντι στον ιό.