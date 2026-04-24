ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Καμπάνες» 45.000 ευρώ για τον αφθώδη πυρετό - Έξι υποθέσεις στην Αστυνομία για παράνομες μετακινήσεις ζώων

 24.04.2026 - 10:58
«Καμπάνες» 45.000 ευρώ για τον αφθώδη πυρετό - Έξι υποθέσεις στην Αστυνομία για παράνομες μετακινήσεις ζώων

Με ιδιαίτερη αυστηρότητα και μηδενική ανοχή συνεχίζουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες τους ελέγχους για την αναχαίτιση του αφθώδους πυρετού, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα προς όλους τους εμπλεκόμενους στον τομέα της κτηνοτροφίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το «βαρύ τίμημα» της μη συμμόρφωσης με το σχετικό Διάταγμα έχει ήδη μεταφραστεί σε διοικητικά πρόστιμα που αγγίζουν τις 45.000 ευρώ, ενώ έξι σοβαρές περιπτώσεις έχουν πάρει την άγουσα για την Αστυνομία, προκειμένου να διερευνηθούν περαιτέρω.

Οι εντατικοί και στοχευμένοι έλεγχοι που πραγματοποιούνται σε εκμεταλλεύσεις και σημεία διακίνησης ζώων έχουν φέρει στην επιφάνεια οκτώ περιπτώσεις παραβάσεων που αφορούν κυρίως παράνομες μετακινήσεις, οι οποίες θεωρούνται υψηλού κινδύνου για τη διασπορά της νόσου. Η Αρμόδια Αρχή ξεκαθαρίζει πως η εφαρμογή του Διατάγματος Κ.Δ.Π. 130/2026 θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση, καθώς η προστασία του ζωικού κεφαλαίου και της εθνικής παραγωγής αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Τα επιδημιολογικά δεδομένα που αξιολογούνται διαρκώς από τους ειδικούς κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, αναδεικνύοντας τον ανθρώπινο παράγοντα ως τον κύριο «μεταφορέα» του ιού. Η μετακίνηση μολυσμένων υλικών, εξοπλισμού και οχημάτων, καθώς και οι ανεξέλεγκτες επαφές, αποτελούν την κύρια αιτία μετάδοσης, καθιστώντας την αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας το μοναδικό αποτελεσματικό «ανάχωμα» στην εξάπλωση της ασθένειας.

Για τον λόγο αυτό, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες απευθύνουν εκ νέου δραματική έκκληση προς όλους τους επαγγελματίες του κλάδου να τηρούν πιστά τις οδηγίες. Η αμέλεια ή η παράκαμψη των κανόνων δεν θέτει μόνο σε κίνδυνο τις περιουσίες των ιδίων, αλλά απειλεί με ολική καταστροφή τη ζωική παραγωγή του τόπου, σε μια περίοδο που η πειθαρχία αποτελεί το ισχυρότερο όπλο μας απέναντι στον ιό.

LIVE: Υπέγραψαν οδικό χάρτη οι 27 – Σε εξέλιξη οι εργασίες του Άτυπου Συμβουλίου της ΕΕ στη Λευκωσία

LIVE: Υπέγραψαν οδικό χάρτη οι 27 – Σε εξέλιξη οι εργασίες του Άτυπου Συμβουλίου της ΕΕ στη Λευκωσία

Στο Συνεδριακό Κέντρο της Λευκωσίας συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Αρχικά στο μικροσκόπιο τίθεται ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Οι ηγέτες συζητούν σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, με έμφαση στους νέους ίδιους πόρους και τις πηγές εσόδων. 

