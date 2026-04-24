Σημαντική έγκριση συγχρηματοδότησης €14,28 εκατ. για αντιπλημμυρικά έργα στο Παραλίμνι

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού €14.280.000 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ), αποτελεί μία καθοριστική παρέμβαση υποδομής που ενισχύει ουσιαστικά την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής και ανταποκρίνεται σε ένα διαχρονικό και κρίσιμο ζήτημα για την ασφάλεια των πολιτών.

Η συγχρηματοδότηση εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑΛΕΙΑ 2021–2027», το οποίο στηρίζει στρατηγικές επενδύσεις με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών και τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Με την υλοποίηση του έργου, αναμένεται ουσιαστική βελτίωση στη διαχείριση των ομβρίων υδάτων, σημαντική μείωση των κινδύνων πλημμύρας και ενίσχυση της προστασίας των περιουσιών και της καθημερινότητας των πολιτών.

Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου συνεχίζει να προωθεί έργα στρατηγικής σημασίας που ενισχύουν την ασφάλεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής στην Επαρχία Αμμοχώστου.