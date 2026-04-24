Σημαντική έγκριση συγχρηματοδότησης €14,28 εκατ. για αντιπλημμυρικά έργα στο Παραλίμνι
Σημαντική έγκριση συγχρηματοδότησης €14,28 εκατ. για αντιπλημμυρικά έργα στο Παραλίμνι

 24.04.2026 - 11:01
Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου ανακοινώνει την εξασφάλιση έγκρισης συγχρηματοδότησης από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στο Παραλίμνι.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού €14.280.000 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ), αποτελεί μία καθοριστική παρέμβαση υποδομής που ενισχύει ουσιαστικά την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής και ανταποκρίνεται σε ένα διαχρονικό και κρίσιμο ζήτημα για την ασφάλεια των πολιτών.

Η συγχρηματοδότηση εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑΛΕΙΑ 2021–2027», το οποίο στηρίζει στρατηγικές επενδύσεις με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών και τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Με την υλοποίηση του έργου, αναμένεται ουσιαστική βελτίωση στη διαχείριση των ομβρίων υδάτων, σημαντική μείωση των κινδύνων πλημμύρας και ενίσχυση της προστασίας των περιουσιών και της καθημερινότητας των πολιτών.

Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου συνεχίζει να προωθεί έργα στρατηγικής σημασίας που ενισχύουν την ασφάλεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής στην Επαρχία Αμμοχώστου.

Κατέληξε με χειροπέδες για εμπρησμό οχήματος 29χρονη στη Λευκωσία

«Καμπάνες» 45.000 ευρώ για τον αφθώδη πυρετό - Έξι υποθέσεις στην Αστυνομία για παράνομες μετακινήσεις ζώων

LIVE: Υπέγραψαν οδικό χάρτη οι 27 – Σε εξέλιξη οι εργασίες του Άτυπου Συμβουλίου της ΕΕ στη Λευκωσία

Στο Συνεδριακό Κέντρο της Λευκωσίας συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Αρχικά στο μικροσκόπιο τίθεται ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Οι ηγέτες συζητούν σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, με έμφαση στους νέους ίδιους πόρους και τις πηγές εσόδων. Δείτε ζωντανά όλες τις εξελίξεις από το ThemaOnline 

LIVE: Υπέγραψαν οδικό χάρτη οι 27 – Σε εξέλιξη οι εργασίες του Άτυπου Συμβουλίου της ΕΕ στη Λευκωσία

  •  24.04.2026 - 08:04
Υπέγραψε τον οδικό χάρτη για ενιαία αγορά, «Μια Ευρώπη – Μια Αγορά» ο ΠτΔ - Τι περιλαμβάνει η συμφωνία

  •  24.04.2026 - 11:08
«Καμπάνες» 45.000 ευρώ για τον αφθώδη πυρετό - Έξι υποθέσεις στην Αστυνομία για παράνομες μετακινήσεις ζώων

  •  24.04.2026 - 10:58
Κατέληξε με χειροπέδες για εμπρησμό οχήματος 29χρονη στη Λευκωσία

  •  24.04.2026 - 10:54
VIDEO: Παραλίγο τραγωδία - Διανομέας «βγήκε» ζωντανός μέσα από τις λαμαρίνες δύο αυτοκινήτων

  •  24.04.2026 - 08:16
Νέα δεδομένα στο Αεροδρόμιο Λάρνακας: Η συνεργασία-έκπληξη που ανοίγει νέους προορισμούς!

  •  24.04.2026 - 09:37
F1: Ποιος οδηγός είναι μπλεγμένος σε κύκλωμα πορνείας;

  •  24.04.2026 - 09:49
Γνωστή αεροπορική εταιρεία στην Ευρώπη καταργεί τη δωρεάν χειραποσκευή καμπίνας

  •  24.04.2026 - 10:00

