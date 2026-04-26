Μεταρρυθμίσεις στην Παιδεία: Το «όραμα» Μιχαηλίδου για σύγχρονο σχολείο

Η κ. Μιχαηλίδου είπε πως οικοδομούν ένα σχολείο ανοιχτό, δίκαιο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και πως αυτό αποτελεί και τον πυρήνα της πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

"Το σχολείο είναι θεσμός δημοκρατίας και κοινωνικής συνοχής. Είναι ο χώρος όπου διασφαλίζεται στην πράξη η ισότητα των ευκαιριών, η ελευθερία της σκέψης και η δυνατότητα κάθε παιδιού να θέτει και να επιτυγχάνει υψηλούς στόχους, ανεξαρτήτως αφετηρίας", ανέφερε.

"Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούμε ένα συνεκτικό και τεκμηριωμένο σχέδιο μεταρρυθμίσεων, το οποίο προχωρά με σαφή βήματα και μετρήσιμα αποτελέσματα", σημείωσε.

Πρόσθεσε πως "την ίδια στιγμή, το σχολείο που οικοδομούμε στοχεύει να διαμορφώνει ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Πολίτες με γνώσεις, αλλά και με δεξιότητες. Με κρίση, αλλά και με αξίες. Με ιστορική συνείδηση, αλλά και κριτική ετοιμότητες στις προκλήσεις του μέλλοντος. Πολίτες με ικανότητα να συμβάλουν ενεργά στην ανάπτυξη της κοινωνίας. Νέους και νέες που θα αγωνιστούν για την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας".

Εξάλλου, είπε πως από την ίδρυσή του και καθ’ όλη τη διάρκεια των 30 αυτών χρόνων, το Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου πορεύεται με σταθερό προσανατολισμό και πίστη στην ίδια ανθρώπινη αποστολή. Να μορφώνει, να στηρίζει και να εμπνέει τα παιδιά, διαμορφώνοντας, ταυτόχρονα, τη ψυχή και τον χαρακτήρα τους.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν πρώην και νυν διευθυντές του σχολείου για τη συμβολή τους στην ανάπτυξη και εξέλιξή του.