Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Μεταρρυθμίσεις στην Παιδεία: Το «όραμα» Μιχαηλίδου για σύγχρονο σχολείο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεταρρυθμίσεις στην Παιδεία: Το «όραμα» Μιχαηλίδου για σύγχρονο σχολείο

 26.04.2026 - 13:45
Μεταρρυθμίσεις στην Παιδεία: Το «όραμα» Μιχαηλίδου για σύγχρονο σχολείο

Η αναβάθμιση των υποδομών, η ενίσχυση της ποιότητας της διδασκαλίας, η ψηφιακή μετάβαση, η καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων, η ενίσχυση της συμπερίληψης και η διασφάλιση της ασφάλειας στα σχολεία δεν αποτελούν αποσπασματικές δράσεις, αλλά στοιχεία μιας ενιαίας στρατηγικής για ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, σε χαιρετισμό της σε εκδήλωση, το βράδυ της Παρασκευής, για τα 30χρονα του Γυμνασίου Αποστόλου Πάυλου στην Πάφο

Η κ. Μιχαηλίδου είπε πως οικοδομούν ένα σχολείο ανοιχτό, δίκαιο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και πως αυτό αποτελεί και τον πυρήνα της πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

"Το σχολείο είναι θεσμός δημοκρατίας και κοινωνικής συνοχής. Είναι ο χώρος όπου διασφαλίζεται στην πράξη η ισότητα των ευκαιριών, η ελευθερία της σκέψης και η δυνατότητα κάθε παιδιού να θέτει και να επιτυγχάνει υψηλούς στόχους, ανεξαρτήτως αφετηρίας", ανέφερε.

"Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούμε ένα συνεκτικό και τεκμηριωμένο σχέδιο μεταρρυθμίσεων, το οποίο προχωρά με σαφή βήματα και μετρήσιμα αποτελέσματα", σημείωσε.

Πρόσθεσε πως "την ίδια στιγμή, το σχολείο που οικοδομούμε στοχεύει να διαμορφώνει ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Πολίτες με γνώσεις, αλλά και με δεξιότητες. Με κρίση, αλλά και με αξίες. Με ιστορική συνείδηση, αλλά και κριτική ετοιμότητες στις προκλήσεις του μέλλοντος. Πολίτες με ικανότητα να συμβάλουν ενεργά στην ανάπτυξη της κοινωνίας. Νέους και νέες που θα αγωνιστούν για την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας".

Εξάλλου, είπε πως από την ίδρυσή του και καθ’ όλη τη διάρκεια των 30 αυτών χρόνων, το Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου πορεύεται με σταθερό προσανατολισμό και πίστη στην ίδια ανθρώπινη αποστολή. Να μορφώνει, να στηρίζει και να εμπνέει τα παιδιά, διαμορφώνοντας, ταυτόχρονα, τη ψυχή και τον χαρακτήρα τους.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν πρώην και νυν διευθυντές του σχολείου για τη συμβολή τους στην ανάπτυξη και εξέλιξή του.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 26 Απριλίου

 26.04.2026 - 13:40
Επόμενο άρθρο

Στους δρόμους για τον Τυχικό: Συγκέντρωση και πορεία σήμερα στην Πάφο

 26.04.2026 - 14:04
Χριστοδουλίδης: «Πολύ σημαντική η συνάντηση ηγετών ΕΕ–περιοχής στην Κύπρο» - Αναφορές σε Τουρκία, νεκρή ζώνη και νέες στρατηγικές συνεργασίες

Χριστοδουλίδης: «Πολύ σημαντική η συνάντηση ηγετών ΕΕ–περιοχής στην Κύπρο» - Αναφορές σε Τουρκία, νεκρή ζώνη και νέες στρατηγικές συνεργασίες

Πολύ σημαντική χαρακτήρισε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης τη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ με ηγέτες κρατών της περιοχής, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα