Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 26 Απριλίου

Η «Αλήθεια» στο κύριο θέμα της με τίτλο «Δεν υπάρχει φλερτ με τον Χριστοδουλίδη» προβάλλει συνέντευξη της Προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου, στην οποία απαντά σε δημοσιεύματα που θέλουν την Κυβέρνηση να καλεί τον ΔΗΣΥ σε συνεργασία και στην οποία σημειώνει πως "υπάρχει μόνο θεσμική σχέση". Σε άλλο θέμα γράφει ότι τον Ιούλιο αναμένεται η τελευταία άμεση παρέμβαση του ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στο Κυπριακό. Αλλού αναφέρεται στις συμφωνίες που υπέγραψαν στην Αθήνα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.

Ο «Πολίτης» υπό τον τίτλο «Δύο κοινότητες, μία αντιμετώπιση» γράφει για ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων για ολική αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού. Σε άλλο θέμα γράφει για το νέο κοινοβουλευτικό τοπίο που αναμένεται να προκύψει μετά τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Αλλού κάνει λόγο για προηγούμενο με το δικηγορικό απόρρητο, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στην υπόθεση "Σάντη".

«Ο Φιλελεύθερος» τιτλοφορεί το κύριό του θέμα «Αναβάθμιση Ε.Φ. με γαλλική συνδρομή» και αναφέρεται στην ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας με τη συμφωνία SOFA. Σε άλλο θέμα κάνει λόγο για τουρκικό σχέδιο κατάληψης της νεκρής ζώνης. Αλλού γράφει ότι η Kυβέρνηση δρομολογεί νέα εκστρατεία προσέγγισης ταλέντων από το εξωτερικό τον Μάιο.

Η «Χαραυγή» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Ισχυρό ΑΚΕΛ για δυνατή υπεράσπιση των εργαζομένων» προβάλλει δηλώσεις της ΓΓ της ΠΕΟ, Σωτηρούλας Χαραλάμπους, στην εφημερίδα σχετικά με τον ρόλο της Βουλής στην προστασία των δικαιωμάτων της κοινωνίας. Σε άλλο θέμα γράφει ότι κλιμακώνονται οι αντιδράσεις κοινοτήτων για την αναπομπή της νομοθεσίας που απαγορεύει φωτοβολταϊκά σε γόνιμη γεωργική γη. Αλλού κάνει λόγο για «βήματα χελώνας» στο Κυπριακό αναμένοντας την πρωτοβουλία Γκουτέρες.

Η αγγλόγλωσση “Sunday Mail” με τίτλο «Απαγόρευση μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην πράξη» διερωτάται κατά πόσον η απαγόρευση χρήσης ΜΚΔ από εφήβους θα επηρεάσει και τον υπόλοιπο πληθυσμό. Σε άλλο θέμα προβάλλει τη συμμετοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας στην ετήσια πορεία Χριστοδούλας. Αλλού γράφει ότι δαπανήθηκαν €140.000 για λιμουζίνες ηγετών ΕΕ κατά την πρόσφατη άτυπη Σύνοδο Κορυφής στην Κύπρο.

Η «Η Καθημερινή της Κυριακής» στο κύριο θέμα της με τίτλο «Μέγιστης στρατηγικής σημασίας ο GSI» προβάλλει αποκλειστική συνέντευξη της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην εφημερίδα, η οποία μιλά για τις υπαρξιακές προκλήσεις της ΕΕ και το Κυπριακό. Σε άλλο θέμα γράφει για τα μηνύματα του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, από την Αθήνα. Αλλού γράφει για οκτώ μεγάλα δημόσια έργα που καταγράφουν σημαντικές αποκλίσεις κόστους και υπερβάσεις εκατομμυρίων.

Η «Σημερινή της Κυριακής» στο κύριο θέμα της με τίτλο «Πλυντήριο τζόγου τα κατεχόμενα» κάνει λόγο για κόμβο μαύρου χρήματος στα κατεχόμενα με καζίνο, κρυπτονομίσματα και αθέατες διαδρομές. Σε άλλο θέμα γράφει ότι παραμένει ανοικτή η πόρτα για την προμήθεια ισραηλινών αρμάτων Merkava Mk3. Αλλού γράφει ότι οι αυξήσεις των τιμών σε τρόφιμα και καύσιμα ξεπερνούν τους μισθούς.