ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΤραγωδία στο Ακρωτήρι: Αυτός είναι ο 35χρονος μοτοσικλετιστής που «έσβησε» στην άσφαλτο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τραγωδία στο Ακρωτήρι: Αυτός είναι ο 35χρονος μοτοσικλετιστής που «έσβησε» στην άσφαλτο

 26.04.2026 - 15:20
Τραγωδία στο Ακρωτήρι: Αυτός είναι ο 35χρονος μοτοσικλετιστής που «έσβησε» στην άσφαλτο

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία του θύματος στο τροχαίο που συγκλόνισε τη Λεμεσό το μεσημέρι του Σαββάτου.

Πρόκειται για τον Olekgandr Denysenko, 35 ετών, υπήκοο Ουκρανίας και μόνιμο κάτοικο Κύπρου, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, στον δρόμο Ασωμάτου – Ακρωτηρίου.

Η μοιραία σύγκρουση σημειώθηκε γύρω στις 13:30, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε ο 35χρονος μαζί με μια γυναίκα συγκρούστηκε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται με ιδιωτικό όχημα. Παρά το γεγονός ότι και οι δύο έφεραν πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό, η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που ο Denysenko διαπιστώθηκε νεκρός επί τόπου από το πλήρωμα του ασθενοφόρου. Η συνοδηγός του μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου και νοσηλεύεται με τραύματα.

Σε ό,τι αφορά τις έρευνες των Αρχών των Βρετανικών Βάσεων, ο οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο δυστύχημα αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, αφού πρώτα υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης με αρνητική ένδειξη. Ο οδηγός αναμένεται να κλητευθεί ενώπιον του Δικαστηρίου σε μεταγενέστερο στάδιο.

Οι έρευνες της Αστυνομίας των Βάσεων συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς οι αρχές αναζητούν μαρτυρίες και στοιχεία που θα ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από της οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση που στέρησε τη ζωή του 35χρονου.

Χριστοδουλίδης: «Πολύ σημαντική η συνάντηση ηγετών ΕΕ–περιοχής στην Κύπρο» - Αναφορές σε Τουρκία, νεκρή ζώνη και νέες στρατηγικές συνεργασίες

Χριστοδουλίδης: «Πολύ σημαντική η συνάντηση ηγετών ΕΕ–περιοχής στην Κύπρο» - Αναφορές σε Τουρκία, νεκρή ζώνη και νέες στρατηγικές συνεργασίες

