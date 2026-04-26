ΑρχικήΚοινωνία
Σκόνη, βροχές και χαλάζι στο «μενού» του καιρού – Πού και πότε αναμένονται έντονα φαινόμενα

 26.04.2026 - 16:32
Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη μέχρι την Τρίτη.

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά, ενώ αργότερα στο εσωτερικό και στα ανατολικά θα σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και περιοχές του εσωτερικού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα νοτιοανατολικά, στα βόρεια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 22 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη νεφώσεις που θα αναπτύσσονται, το μεσημέρι και το απόγευμα, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και περιοχές στο εσωτερικό, παρόλο που την Τρίτη θα επηρεαστούν και τα νοτιοανατολικά. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Πέμπτη, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Χριστοδουλίδης: «Πολύ σημαντική η συνάντηση ηγετών ΕΕ–περιοχής στην Κύπρο» - Αναφορές σε Τουρκία, νεκρή ζώνη και νέες στρατηγικές συνεργασίες

Πολύ σημαντική χαρακτήρισε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης τη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ με ηγέτες κρατών της περιοχής, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

