Νέα βόμβα Δρουσιώτη: «Χρυσά» συμβόλαια €1,5 εκατ. και πολιτικές συναλλαγές πίσω από το deal του Συνεργατισμού

Σε μια νέα ανάρτηση-καταπέλτη, ο Μακάριος Δρουσιώτης συνδέει την κατάρρευση του Συνεργατισμού με πολιτικές σκοπιμότητες και οικονομικά συμφέροντα.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του κ. Δρουσιώτη, ο Συνεργατισμός κατέβαλε το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ στο δικηγορικό γραφείο «Τάσσος Παπαδόπουλος και Συνεργάτες» για νομικές υπηρεσίες που αφορούσαν τη διαδικασία μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ελληνική Τράπεζα. Ο δημοσιογράφος κάνει λόγο για μια «δωρεάν παραχώρηση» που συνοδεύτηκε από μια συγκεκριμένη πολιτική αλληλουχία, καθώς αμέσως μετά την καταβολή αυτή, το ΔΗΚΟ υπερψήφισε τη νομοθεσία για τις εκποιήσεις ακινήτων και το αμφιλεγόμενο σχέδιο εγγυήσεων προς την Ελληνική Τράπεζα. Το εν λόγω σχέδιο, όπως σημειώνει, κόστισε επιπλέον 120 εκατομμύρια ευρώ στους Κύπριους φορολογούμενους για την κάλυψη μελλοντικών ζημιών.

Ο κ. Δρουσιώτης συνδέει τις αποκαλύψεις αυτές με το περιεχόμενο του αρχείου «Σάντη», υποστηρίζοντας ότι τα μηνύματα που περιλαμβάνονται σε αυτό αποτελούν τον συνδετικό κρίκο στη «λεηλασία» του τραπεζικού συστήματος. Παράλληλα, εξαπολύει δριμεία επίθεση κατά του πολιτικού κατεστημένου, υποστηρίζοντας πως υπάρχει μια ενορχηστρωμένη προσπάθεια εξόντωσής του.

Καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, με την πλήρη στήριξη του Νικόλα Παπαδόπουλου και υπό την καθοδήγηση του μηχανισμού του Νίκου Αναστασιάδη, επιχειρεί να τον παραπέμψει σε δίκη με τις κατηγορίες της διασποράς ψευδών ειδήσεων και της αποσταθεροποίησης της χώρας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αν έχεις αυτές τις εφαρμογές στο κινητό σου, μπορείς να κάνεις σχεδόν τα πάντα στην Κύπρο – To TOP 5 σε iPhone και android
ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που οι μυστικοί πράκτορες απομακρύνουν τον Τραμπ μετά τους πυροβολισμούς
Κρίση χωρίς τέλος στον κτηνοτροφικό κόσμο: «Όχι» στο αίτημα για Προεδρική συνάντηση - Στο μικροσκόπιο οι χειρισμοί Φυτιρή
Εικόνες που σοκάρουν: Φωτογραφίες από πυροβολισμούς σκύλων στη Λευκωσία - Καταγγελίες για αδράνεια και τρόμο στην περιοχή
Ο Γιάννης και η Φωτεινή παντρεύτηκαν και από την εκκλησία πήγαν στο γήπεδο της ΑΕΚ για... σουτάκια, βίντεο
Σοβαρό τροχαίο στη Λευκωσία: Όχημα εκτός ελέγχου «καρφώθηκε» σε δέντρο - Βίντεο
Χωρισμός: Πώς προχωράς πιο εύκολα μετά το τέλος μιας σχέσης;

 

 

 

Κανονικά η επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ παρά τους πυροβολισμούς στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα €6.700.000

«Ήμασταν όλοι κάτω από τα τραπέζια» – Η συγκλονιστική μαρτυρία Κύπριου από την επίθεση κατά του Τραμπ

Συγκλονιστικές στιγμές έζησε ο Κύπριος ανταποκριτής του Omega στην Ουάσιγκτον, Μιχάλης Ιγνατίου, ο οποίος βρισκόταν στην αίθουσα του δείπνου των ανταποκριτών τη στιγμή της ένοπλης επίθεσης κατά του Ντόναλντ Τραμπ.

Τρόμος στην Αγία Νάπα: Στα χέρια της Αστυνομίας ο 50χρονος που «κάρφωσε» το μαχαίρι στον 20χρονο για ένα κινητό

Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα €6.700.000

​Ένταση μετά το Εθνικός Άχνας - Ολυμπιακός: Οδηγός παρέσυρε φίλαθλο και συνελήφθη

Γιώργος Παμπορίδης: Ο μόνιμος αυστηρός κριτής, που μιλά σαν να μην υπήρξε ποτέ μέρος του έργου

Google Maps: Τέλος στο άγχος της φόρτισης – Η νέα λειτουργία που «διαβάζει» το ηλεκτρικό σου αυτοκίνητο

