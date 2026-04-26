Νέα βόμβα Δρουσιώτη: «Χρυσά» συμβόλαια €1,5 εκατ. και πολιτικές συναλλαγές πίσω από το deal του Συνεργατισμού

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του κ. Δρουσιώτη, ο Συνεργατισμός κατέβαλε το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ στο δικηγορικό γραφείο «Τάσσος Παπαδόπουλος και Συνεργάτες» για νομικές υπηρεσίες που αφορούσαν τη διαδικασία μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ελληνική Τράπεζα. Ο δημοσιογράφος κάνει λόγο για μια «δωρεάν παραχώρηση» που συνοδεύτηκε από μια συγκεκριμένη πολιτική αλληλουχία, καθώς αμέσως μετά την καταβολή αυτή, το ΔΗΚΟ υπερψήφισε τη νομοθεσία για τις εκποιήσεις ακινήτων και το αμφιλεγόμενο σχέδιο εγγυήσεων προς την Ελληνική Τράπεζα. Το εν λόγω σχέδιο, όπως σημειώνει, κόστισε επιπλέον 120 εκατομμύρια ευρώ στους Κύπριους φορολογούμενους για την κάλυψη μελλοντικών ζημιών.

Ο κ. Δρουσιώτης συνδέει τις αποκαλύψεις αυτές με το περιεχόμενο του αρχείου «Σάντη», υποστηρίζοντας ότι τα μηνύματα που περιλαμβάνονται σε αυτό αποτελούν τον συνδετικό κρίκο στη «λεηλασία» του τραπεζικού συστήματος. Παράλληλα, εξαπολύει δριμεία επίθεση κατά του πολιτικού κατεστημένου, υποστηρίζοντας πως υπάρχει μια ενορχηστρωμένη προσπάθεια εξόντωσής του.

Καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, με την πλήρη στήριξη του Νικόλα Παπαδόπουλου και υπό την καθοδήγηση του μηχανισμού του Νίκου Αναστασιάδη, επιχειρεί να τον παραπέμψει σε δίκη με τις κατηγορίες της διασποράς ψευδών ειδήσεων και της αποσταθεροποίησης της χώρας.