ΑρχικήΥγείαΟι πανέξυπνοι άνθρωποι έχουν αυτό το χαρακτηριστικό – Που συχνά παρεξηγείται
 26.04.2026 - 22:29
Οι πανέξυπνοι άνθρωποι έχουν αυτό το χαρακτηριστικό – Που συχνά παρεξηγείται

Σε έναν κόσμο όπου η προσαρμογή στο σύνολο θεωρείται προτεραιότητα, το να ξεχωρίζει κανείς δεν είναι πάντα εύκολο – ιδιαίτερα για τα άτομα με υψηλή νοημοσύνη.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν ειδικοί, η ανάγκη για μοναχικότητα δεν είναι απαραίτητα ένδειξη αντικοινωνικής συμπεριφοράς, αλλά μπορεί να συνδέεται άμεσα με τον τρόπο που λειτουργεί ο νους τους.

Ο Julian de Medeiros, λέκτορας Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Oxford Brookes ασχολείται (και) στο TikTok με την ανάλυση φιλοσοφικών εννοιών με σύγχρονο τρόπο. Σε ένα από τα βίντεο, εξηγεί ότι πολλοί ιδιαίτερα ευφυείς άνθρωποι επιλέγουν συνειδητά να κρατούν αποστάσεις από τους άλλους.

«Πολλοί άνθρωποι με υψηλή ευφυΐα τείνουν να είναι πιο εσωστρεφείς. Μπορεί ακόμη και να δυσκολεύονται να σχετιστούν με τους άλλους. Συχνά είναι μοναχικοί, γιατί χρειάζονται χρόνο για να σκέφτονται και να εργάζονται – και αυτό τους οδηγεί συχνά στο να παρεξηγούνται», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η σύνδεση της μοναχικότητας με τη δημιουργικότητα δεν είναι καινούργια ιδέα. Ο Nikola Tesla συχνά συνδέεται με την εξής φράση, που αναφέρει και ο ίδιος στο βίντεο: «η αντικοινωνική συμπεριφορά είναι γνώρισμα της ευφυΐας σε έναν κόσμο γεμάτο από συμμορφωμένους ανθρώπους», ενώ είχε τονίσει και τη σημασία της απομόνωσης για τη γέννηση νέων ιδεών.

Το αγενές χαρακτηριστικό των εξαιρετικά ευφυών ανθρώπων

Σύμφωνα με τον λέκτορα, οι άνθρωποι αυτοί αντιλαμβάνονται τον κόσμο με διαφορετικό τρόπο. «Βλέπουν τα πράγματα αλλιώς από τους περισσότερους», αναφέρει, εξηγώντας ότι η αυξημένη ευαισθησία τους στους περισπασμούς, ιδιαίτερα στους κοινωνικούς, καθιστά δύσκολη τη συνεχή συναναστροφή.

«Όσο πιο ευφυής είναι κάποιος, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να περνάει πολύ χρόνο με άλλους ανθρώπους», τονίζει. «Αυτό συμβαίνει γιατί μαθαίνει να εκτιμά τον χρόνο του και έχει ανάγκη από χώρο για να συγκεντρώνεται και να εμβαθύνει».

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζουν οι ειδικοί, η απομόνωση δεν είναι πάντα θετική. Παρότι μπορεί να ενισχύσει τη δημιουργική σκέψη, η πλήρης απομάκρυνση από την κοινωνία ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις. Η συνεργασία και η ανταλλαγή ιδεών παραμένουν βασικά στοιχεία για την εξέλιξη και την καινοτομία.

Συμπέρασμα

Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι η ισορροπία. Η μοναχικότητα μπορεί να λειτουργήσει ως πολύτιμο εργαλείο για συγκέντρωση και δημιουργία, αρκεί να συνδυάζεται με ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις.

Σε τελική ανάλυση, το να επιλέγει κανείς να αποσύρεται από τον θόρυβο του κόσμου δεν σημαίνει απαραίτητα ότι απορρίπτει την κοινωνία. Ίσως, όπως εξηγούν οι ειδικοί, να είναι απλώς ένας διαφορετικός -και συχνά πιο βαθύς- τρόπος να την κατανοεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αν έχεις αυτές τις εφαρμογές στο κινητό σου, μπορείς να κάνεις σχεδόν τα πάντα στην Κύπρο – To TOP 5 σε iPhone και android
ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που οι μυστικοί πράκτορες απομακρύνουν τον Τραμπ μετά τους πυροβολισμούς
Κρίση χωρίς τέλος στον κτηνοτροφικό κόσμο: «Όχι» στο αίτημα για Προεδρική συνάντηση - Στο μικροσκόπιο οι χειρισμοί Φυτιρή
Εικόνες που σοκάρουν: Φωτογραφίες από πυροβολισμούς σκύλων στη Λευκωσία - Καταγγελίες για αδράνεια και τρόμο στην περιοχή
Ο Γιάννης και η Φωτεινή παντρεύτηκαν και από την εκκλησία πήγαν στο γήπεδο της ΑΕΚ για... σουτάκια, βίντεο
Σοβαρό τροχαίο στη Λευκωσία: Όχημα εκτός ελέγχου «καρφώθηκε» σε δέντρο - Βίντεο
Χωρισμός: Πώς προχωράς πιο εύκολα μετά το τέλος μιας σχέσης;

 

 

 

Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα €6.700.000

«Ήμασταν όλοι κάτω από τα τραπέζια» – Η συγκλονιστική μαρτυρία Κύπριου από την επίθεση κατά του Τραμπ

Συγκλονιστικές στιγμές έζησε ο Κύπριος ανταποκριτής του Omega στην Ουάσιγκτον, Μιχάλης Ιγνατίου, ο οποίος βρισκόταν στην αίθουσα του δείπνου των ανταποκριτών τη στιγμή της ένοπλης επίθεσης κατά του Ντόναλντ Τραμπ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Ήμασταν όλοι κάτω από τα τραπέζια» – Η συγκλονιστική μαρτυρία Κύπριου από την επίθεση κατά του Τραμπ

«Ήμασταν όλοι κάτω από τα τραπέζια» – Η συγκλονιστική μαρτυρία Κύπριου από την επίθεση κατά του Τραμπ

  •  26.04.2026 - 21:26
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Πολύ σημαντική η συνάντηση ηγετών ΕΕ–περιοχής στην Κύπρο» - Αναφορές σε Τουρκία, νεκρή ζώνη και νέες στρατηγικές συνεργασίες

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Πολύ σημαντική η συνάντηση ηγετών ΕΕ–περιοχής στην Κύπρο» - Αναφορές σε Τουρκία, νεκρή ζώνη και νέες στρατηγικές συνεργασίες

  •  26.04.2026 - 14:00
Νέα βόμβα Δρουσιώτη: «Χρυσά» συμβόλαια €1,5 εκατ. και πολιτικές συναλλαγές πίσω από το deal του Συνεργατισμού

Νέα βόμβα Δρουσιώτη: «Χρυσά» συμβόλαια €1,5 εκατ. και πολιτικές συναλλαγές πίσω από το deal του Συνεργατισμού

  •  26.04.2026 - 21:51
Τρόμος στην Αγία Νάπα: Στα χέρια της Αστυνομίας ο 50χρονος που «κάρφωσε» το μαχαίρι στον 20χρονο για ένα κινητό

Τρόμος στην Αγία Νάπα: Στα χέρια της Αστυνομίας ο 50χρονος που «κάρφωσε» το μαχαίρι στον 20χρονο για ένα κινητό

  •  26.04.2026 - 21:04
Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα €6.700.000

Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα €6.700.000

  •  26.04.2026 - 22:05
​Ένταση μετά το Εθνικός Άχνας - Ολυμπιακός: Οδηγός παρέσυρε φίλαθλο και συνελήφθη

​Ένταση μετά το Εθνικός Άχνας - Ολυμπιακός: Οδηγός παρέσυρε φίλαθλο και συνελήφθη

  •  26.04.2026 - 19:54
Γιώργος Παμπορίδης: Ο μόνιμος αυστηρός κριτής, που μιλά σαν να μην υπήρξε ποτέ μέρος του έργου

Γιώργος Παμπορίδης: Ο μόνιμος αυστηρός κριτής, που μιλά σαν να μην υπήρξε ποτέ μέρος του έργου

  •  26.04.2026 - 20:56
Google Maps: Τέλος στο άγχος της φόρτισης – Η νέα λειτουργία που «διαβάζει» το ηλεκτρικό σου αυτοκίνητο

Google Maps: Τέλος στο άγχος της φόρτισης – Η νέα λειτουργία που «διαβάζει» το ηλεκτρικό σου αυτοκίνητο

  •  26.04.2026 - 18:25

