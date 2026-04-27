Εξετάζουν νέα μέτρα οι κτηνοτρόφοι - Δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημά τους ο ΠτΔ

Οι κτηνοτρόφοι που διαμαρτύρονται για τις μαζικές θανατώσεις ζώων λόγω αφθώδους πυρετού, συνεδριάζουν εντός των ημερών, για να αποφασίσουν τις ενέργειες και τα μέτρα στα οποία θα προχωρήσουν, αφού δεν είχαν θετική ανταπόκριση στο αίτημά τους για συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ανέφερε στο ΚΥΠΕ η εκπρόσωπος των κτηνοτρόφων, Στέλλα Πέτρου.

Όπως είπε η κ. Πέτρου, από τις δηλώσεις που έγιναν από πλευράς του Προεδρικού συνάγεται ότι έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο της συνάντησης. Οι κτηνοτρόφοι, πρόσθεσε η κ. Πέτρου, εμμένοντας στη θέση ότι θα πρέπει να ανασταλούν οι μαζικές θανατώσεις στο πλαίσιο διαχείρισης της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού, θα αναμένουν απάντηση στην εναλλακτική πρόταση που έθεσαν, η οποία ζήτησαν να διαβιβαστεί προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ για το πώς βλέπει η Παγκύπρια Οργάνωση Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ), τη δυνατότητα εναλλακτικής οδού στη διαχείριση της κρίσης, ο Πρόεδρος της ΠΟΑ, Νίκος Παπακυριάκου, ανέφερε ότι οι εναλλακτικές εξετάστηκαν ήδη από τις πρώτες ημέρες μετά την εκδήλωση των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού τον περασμένο Φεβρουάριο, αλλά η απάντηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν αρνητική. Σημείωσε, επίσης, ότι ο ΠΟΑ δεν επιθυμεί να έρθει σε αντιπαράθεση με την ΕΕ και να τεθούν σε κίνδυνο οι εξαγωγές των προϊόντων.

Ο κ. Παπακυριάκου πρόσθεσε ότι τα αιτήματα του ΠΟΑ εστιάζουν στην ανάληψη ευθύνης από πλευράς της ΕΕ για έλεγχο της διαχείρισης των κονδυλίων ύψους €12 εκατομμυρίων, που έχουν παραχωρηθεί σε Τουρκοκύπριους κτηνοτρόφους για την αντιμετώπιση των ζωονόσων, δεδομένου ότι δεν εφαρμόζονται τα πρωτόκολλα ΕΕ στις μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές. Παράλληλα, ο ΠΟΑ επισημαίνει και τις ευθύνες της Κυπριακής Δημοκρατίας για πιο αποτελεσματικούς ελέγχους στη γραμμή αντιπαράταξης.

Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του αφθώδους πυρετού, σύμφωνα με ενημέρωση από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες τη Δευτέρα το πρωί, δεν έχουν προκύψει περαιτέρω κρούσματα σε κτηνοτροφικές μονάδες πέραν των 104, που είχαν ανακοινωθεί από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Αντρέα Γρηγορίου, στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 23 Απριλίου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Έφυγε» νωρίς ο 44χρονος Παναγιώτης Νικολάου: Με άσπρες μπλούζες το τελευταίο αντίο – Η παράκληση της οικογένειας
«Λουκέτο» σε παράνομο χώρο μασάζ στον Πρωταρά - Οδηγίες ΥΠΕΣ για άμεση κατεδάφιση
Εξοργιστικό περιστατικό: Πάρκαρε μπροστά από ΑμεΑ και τους άφησε χωρίς πρόσβαση - Δείτε φωτογραφία
Γνωστό εστιατόριο επεκτείνεται έξω από τα mall και «προσγειώνεται» δίπλα στη θάλασσα
Το διάσημο τσίρκο που έφτασε στην Κύπρο ακυρώνει όλες τις παραστάσεις της εβδομάδας - Τι να κάνετε αν έχετε εισιτήριο
Έχασε τραγικά τη ζωή της 32χρονη influencer - Πρώην παίκτρια του X Factor την παρέσυρε και τη σκότωσε

 

 

 

Αποφασίζουν εντός ημερών κλιμάκωση μέτρων οι συντεχνίες ΑΗΚ - «Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν»

Επίθεση στο δείπνο ανταποκριτών: Ο δράστης διένυσε 18 μέτρα πριν πέσει στο έδαφος από πυροβολισμούς

Λετυμπιώτης: Πανέτοιμη η Κυβέρνηση εάν προκύψουν εξελίξεις στο Κυπριακό

Λετυμπιώτης: Πανέτοιμη η Κυβέρνηση εάν προκύψουν εξελίξεις στο Κυπριακό

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών παραμένει προσηλωμένος στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού και θέλει να αξιοποιηθεί ο χρόνος που απομένει μέχρι την λήξη της θητείας του, δήλωσε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Λετυμπιώτης: Πανέτοιμη η Κυβέρνηση εάν προκύψουν εξελίξεις στο Κυπριακό

Νέα πρόκληση: Μπήκαν ξανά στην «παγωμένη περιοχή» της Αυλώνας οι Τούρκοι

Νέα ανάρτηση από Μακάριο Δρουσιώτη για τις… μαντικές ικανότητες της «Σάντυ» - «Πρόβλεπε το μέλλον, ακόμη και αποφάσεις του Υπουργικού»

«Λουκέτο» σε παράνομο χώρο μασάζ στον Πρωταρά - Οδηγίες ΥΠΕΣ για άμεση κατεδάφιση

Αποφασίζουν εντός ημερών κλιμάκωση μέτρων οι συντεχνίες ΑΗΚ - «Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν»

Δεκάδες κατασχέσεις ναρκωτικών και κινητών στις Κεντρικές Φυλακές - Αυξάνονται οι έλεγχοι

Αλεξίσφαιρο γιλέκο για τον Τραμπ στις μελλοντικές δημόσιες εμφανίσεις, εξετάζει ο Λευκός Οίκος

