Επίθεση στο δείπνο ανταποκριτών: Ο δράστης διένυσε 18 μέτρα πριν πέσει στο έδαφος από πυροβολισμούς

Ο δράστης, τον οποίο αξιωματούχοι αναγνώρισαν ως τον 31χρονο Κόουλ Τόμας Άλεν από το Τόρανς της Καλιφόρνια, συνελήφθη περίπου στις 20:35, έχοντας διανύσει τουλάχιστον 18 μέτρα, σύμφωνα με πλάνα από κάμερες ασφαλείας και μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω εικονικής περιήγησης στον χώρο.

Ο ύποπτος εντοπίστηκε πεσμένος στο έδαφος, με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη, στην κορυφή της σκάλας. Στο κάτω μέρος της σκάλας βρίσκονται πόρτες που οδηγούν απευθείας στην αίθουσα, απέναντι από τη σκηνή όπου βρισκόταν ο Τραμπ.

Η βετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας και καλεσμένη της εκδήλωσης Έριν Θίελμαν δήλωσε ότι στεκόταν κοντά στις σκάλες και μιλούσε στο τηλέφωνο όταν είδε έναν ένοπλο άνδρα να περνά από το σημείο ελέγχου και να κατευθύνεται προς τα εκεί. Όπως ανέφεραν πολλοί παρευρισκόμενοι, δεν υπήρχαν επιπλέον σημεία ελέγχου πέρα από τους ανιχνευτές.

Σύμφωνα με την ίδια, ο άνδρας δεν μιλούσε καθώς έτρεχε. «Το πρόσωπό του έδειχνε αποφασιστικότητα. Τα μάτια του ήταν διάπλατα ανοιχτά και το στόμα του σφιγμένο», είπε. «Ήταν απόλυτα συγκεντρωμένος. Δεν μπορώ να βγάλω από το μυαλό μου αυτή την εικόνα».

Αστυνομικοί άνοιξαν πυρ εναντίον του από πίσω, με αποτέλεσμα να πέσει μπρούμυτα σε απόσταση περίπου μισού μέτρου από την ίδια, σύμφωνα με τη μαρτυρία της.

Η Θίελμαν ανέφερε ότι αρχικά θεώρησε πως είχε πυροβοληθεί, καθώς δεν κινούνταν και το όπλο που κρατούσε είχε πέσει δίπλα του. Ο ίδιος δεν σηκώθηκε, καθώς εκείνη απομακρυνόταν κατεβαίνοντας τις σκάλες.

«Έτρεξα πίσω προς την αίθουσα, περνώντας δίπλα από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας με τα όπλα τους σε θέση άμυνας. Φώναζα “όπλο” και “υπάρχει ένοπλος” καθώς έμπαινα στην αίθουσα», δήλωσε.

Ο προσωρινός αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσιγκτον, Τζέφρι Κάρολ, ανέφερε ότι ο Άλεν έφερε καραμπίνα, πιστόλι και αρκετά μαχαίρια. Διευκρίνισε ότι ο ίδιος δεν τραυματίστηκε από πυρά, ωστόσο ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Μετά το συμβάν, οι δρόμοι γύρω από το ξενοδοχείο αποκλείστηκαν και δημιουργήθηκε ισχυρή περίμετρος ασφαλείας.

Ο υπηρεσιακός γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ Τοντ Μπλανς δήλωσε ότι ο ύποπτος είχε κάνει check-in στο ξενοδοχείο «την προηγούμενη ή τις τελευταίες δύο ημέρες», ενώ οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει επισήμως το όνομά του.

Στο επίκεντρο τα πιθανά κενά ασφαλείας και η αναφορά στο Ιράν

Στο μεταξύ, ο εντοπισμός σημειώσεων με το σχέδιο της επίθεσης σε δωμάτιο ξενοδοχείου, καθώς και το γεγονός ότι ο 31χρονος έφτασε σε απόσταση λίγων δευτερολέπτων από την κύρια αίθουσα, έχουν στρέψει την προσοχή στα πιθανά κενά στην αλυσίδα ασφαλείας. Παράλληλα, αναφορά στο «στοιχείο Ιράν» στα σημειώματα προσδίδει νέα διάσταση στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το CBS News, στο δωμάτιο του 31χρονου Κόουλ Τόμας Άλεν εντοπίστηκαν χειρόγραφες σημειώσεις που περιέγραφαν το σχέδιο επίθεσης κατά του προέδρου και αξιωματούχων της κυβέρνησης. Πηγές αναφέρουν ότι ο ύποπτος είχε καταγράψει τις προθέσεις του πριν από το περιστατικό, γεγονός που οδήγησε συγγενικό του πρόσωπο να ειδοποιήσει την αστυνομία. Στα σημειώματα γινόταν σαφής αναφορά σε στόχευση κυβερνητικών στελεχών, ενώ σε μηνύματα προς την οικογένειά του φέρεται να εξέφραζε έντονη πολιτική οργή, δηλώνοντας ότι «δεν αναμένει συγχώρεση».

Συγγενείς υποστήριξαν ότι το τελευταίο διάστημα είχε υιοθετήσει πιο ακραία ρητορική, είχε προμηθευτεί όπλα και προπονούνταν συστηματικά στη χρήση τους. Στα γραπτά του φέρεται να δικαιολογεί την επίθεση με ιδεολογικά και θρησκευτικά επιχειρήματα, ενώ παράλληλα ασκούσε κριτική στα μέτρα ασφαλείας, διερωτώμενος «τι κάνει η Μυστική Υπηρεσία» και υποστηρίζοντας ότι, θεωρητικά, ακόμη και βαρέος τύπου οπλισμός θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητος.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η αναφορά του στο ενδεχόμενο, εάν ήταν Ιρανός πράκτορας, να μπορούσε να εισαγάγει στο χώρο πολυβόλο τύπου «Ma Deuce» - δηλαδή το βαρύ πολυβόλο M2 Browning - χωρίς να γίνει αντιληπτός.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα