ΑρχικήΔιεθνή
ΔΙΕΘΝΗ

VIDEO: Ραλίστας στις ΗΠΑ κάνει τον γύρο του θριάμβου και ρίχνει το αμάξι του σε τοίχο

 27.04.2026 - 19:26
VIDEO: Ραλίστας στις ΗΠΑ κάνει τον γύρο του θριάμβου και ρίχνει το αμάξι του σε τοίχο

Με ένα μάλλον ασυνήθιστο τρόπο επέλεξε να γιορτάσει τη νίκη του οδηγός αγώνων NASCAR στις ΗΠΑ που κατάφερε κατά τους πανηγυρισμούς του να ρίξει το αμάξι του στον τοίχο της πίστας.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που ο Κάρσον Χόσβαρ, έχει ολοκληρώσει τον αγώνα του και πανηγυρίζει, κάνοντας τον πατροπαράδοτο γύρο του θριάμβου, την πρώτη νίκη στην καριέρα του στους αγώνες NASCAR που είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο βίντεο, φαίνεται ο Χόσβαρ να έχει βγει ο μισός έξω από το αυτοκίνητο από το ανοιχτό παράθυρο, ενώ το αμάξι είναι εν κινήσει ευτυχώς όχι με μεγάλη ταχύτητα. Κι ενώ αρχικά κουνάει θριαμβευτικά τη γροθιά του και δείχνει ιδιαίτερα χαμογελαστός και χαρούμενος, ξαφνικά η ανησυχία ζωγραφίζεται στο πρόσωπό του μιας και φαίνεται να χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

Δείτε το βίντεο

Όντως, λίγα δευτερόλεπτα μετά το αμάξι παίρνει πορεία προς τον τοίχο της πίστας και σκάει σε αυτόν ευτυχώς όχι με μεγάλη ταχύτητα.

Ο Χόσβαρ δεν τραυματίστηκε από την πρόσκρουση, όμως στο σημείο έσπευσαν προληπτικά όχημα της πυροσβεστικής και ασθενοφόρο, ενώ μηχανικοί προσπαθούσαν να σβήσουν τη μηχανή του αυτοκινήτου για να το τραβήξουν πίσω.

Σημειώνεται ότι αυτή ήταν η πρώτη νίκη στην καριέρα του νεαρού ραλίστα ο οποίος μέχρι τον θρίαμβό του ήταν 77ος στην γενική κατάταξη.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Έφυγε» νωρίς ο 44χρονος Παναγιώτης Νικολάου: Με άσπρες μπλούζες το τελευταίο αντίο – Η παράκληση της οικογένειας
«Λουκέτο» σε παράνομο χώρο μασάζ στον Πρωταρά - Οδηγίες ΥΠΕΣ για άμεση κατεδάφιση
Εξοργιστικό περιστατικό: Πάρκαρε μπροστά από ΑμεΑ και τους άφησε χωρίς πρόσβαση - Δείτε φωτογραφία
Φειδίας για τον γάμο του: «Έχουν αγχωθεί οι καλεσμένοι μας για το τι θα φορέσουν μας στέλνουν όλοι μηνύματα»
Το διάσημο τσίρκο που έφτασε στην Κύπρο ακυρώνει όλες τις παραστάσεις της εβδομάδας - Τι να κάνετε αν έχετε εισιτήριο
Ένας χρόνος χωρίς την Άννα Σιάλαρου: Συγκίνηση για το πρώτο ετήσιο μνημόσυνο – Δείτε την ανάρτηση – Φωτογραφία

 

 

 

Τα 7 χαρακτηριστικά στα smartphones που πληρώνεις άδικα

 27.04.2026 - 19:10
Θλίψη στη Λευκωσία: «Έφυγε» πρόωρα η Ελένη Παπανικολάου σε ηλικία 56 ετών

 27.04.2026 - 19:42
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η νέα προσπάθεια του ΓΓ για το Κυπριακό έχει ήδη ξεκινήσει» - Το παρασκήνιο για Νεκρή Ζώνη και Αλ Σαράα

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η νέα προσπάθεια του ΓΓ για το Κυπριακό έχει ήδη ξεκινήσει» - Το παρασκήνιο για Νεκρή Ζώνη και Αλ Σαράα

Η νέα προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό έχει ήδη ξεκινήσει από τις αρχές Μαρτίου και βρίσκεται σε εξέλιξη, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης τη Δευτέρα.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η νέα προσπάθεια του ΓΓ για το Κυπριακό έχει ήδη ξεκινήσει» - Το παρασκήνιο για Νεκρή Ζώνη και Αλ Σαράα

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η νέα προσπάθεια του ΓΓ για το Κυπριακό έχει ήδη ξεκινήσει» - Το παρασκήνιο για Νεκρή Ζώνη και Αλ Σαράα

  •  27.04.2026 - 17:34
Αιχμές ΠτΔ για την έλλειψη συνεργασίας από τους κτηνοτρόφους - «Θα μπορούσαμε και καλύτερα»

Αιχμές ΠτΔ για την έλλειψη συνεργασίας από τους κτηνοτρόφους - «Θα μπορούσαμε και καλύτερα»

  •  27.04.2026 - 17:48
Υποψήφιοι με μαγικό ραβδί

Υποψήφιοι με μαγικό ραβδί

  •  27.04.2026 - 13:58
Αυτό είναι το Πόθεν Έσχες των νέων υπουργών και όσων αποχώρησαν - Τα ακίνητα, τα οχήματα και οι επενδύσεις

Αυτό είναι το Πόθεν Έσχες των νέων υπουργών και όσων αποχώρησαν - Τα ακίνητα, τα οχήματα και οι επενδύσεις

  •  27.04.2026 - 14:18
Απαντά σε Δρουσιώτη ο Παπαδάκης - «Δέκα χρόνια ανέβηκα δύο φορές στο Προεδρικό... Μαζέψτε τον... πόση ανοχή;»

Απαντά σε Δρουσιώτη ο Παπαδάκης - «Δέκα χρόνια ανέβηκα δύο φορές στο Προεδρικό... Μαζέψτε τον... πόση ανοχή;»

  •  27.04.2026 - 15:13
Η άλλη πλευρά του διορισμού: Το ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα της Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη

Η άλλη πλευρά του διορισμού: Το ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα της Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη

  •  27.04.2026 - 18:43
Στο νοσοκομείο η 40χρονη που παρασύρθηκε από όχημα στην Πάφο – Κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της

Στο νοσοκομείο η 40χρονη που παρασύρθηκε από όχημα στην Πάφο – Κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της

  •  27.04.2026 - 17:28
Έφοδος της ΥΚΑΝ: Χειροπέδες σε 28χρονο με 1,5 κιλό κάνναβης και μεγάλο χρηματικό ποσό – Δείτε φωτογραφία

Έφοδος της ΥΚΑΝ: Χειροπέδες σε 28χρονο με 1,5 κιλό κάνναβης και μεγάλο χρηματικό ποσό – Δείτε φωτογραφία

  •  27.04.2026 - 17:22

