Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδα
Σεισμός στη Σκιάθο - Έγινε αισθητός και στην Αττική

 28.04.2026 - 14:40
Σεισμική δόνηση, η οποία έγινε αισθητή και στην Αττική, σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Τρίτης 28/4, με επίκεντρο τη Σκιάθο.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός, μεγέθους 4,7 Ρίχτερ, σημειώθηκε 8 χλμ. δυτικά του νησιού και είχε εστιακό βάθος στα 13,1 χιλιόμετρα. Ακολούθησε μετασεισμός 3,3 Ρίχτερ.

Δείτε την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου:

Ο σεισμός έγινε αισθητός και σε περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας.

Το Ευρωμεσογειακό κατέγραψε τη δόνηση στα 4,6 Ρίχτερ.

«Όλα είναι καλά, δεν έχουμε ζημιές», ενημερώνει ο δήμαρχος του νησιού, Θοδωρής Τζούμας

Σύμφωνα με όσα δήλωσε πριν από λίγο στο protothema.gr ο Δήμαρχος Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας «όλα είναι καλά, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Κουνηθήκαμε αλλά είμαστε συνηθισμένοι».

Η σεισμική δόνηση που είχε επίκεντρο τρία χιλιόμετρα βόρεια βορειοδυτικά της Σκιάθου σημειώθηκε σε εστιακό βάθος μόλις 5 χιλιομέτρων με αποτέλεσμα να γίνει αισθητή πέρα από τη νησί και τα διπλανά νησιά των Σποράδων ακόμα και στην Αττική.

«Δεν είχαμε αναφορά για κάποια ζημιά» είπε ο κ. Τζούμας ενώ στο νησί βρίσκονται ήδη και τουρίστες που άρχισαν να καταφτάνουν από τις αρχές Απριλίου. Μάλιστα, όπως είπε ο Δήμαρχος Σκιάθου από βδομάδα ανοίγει κανονικά η τουριστική σεζόν «και θα είμαι φουλ με τουρίστες, ξεκινάμε δυναμικά».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Διοικητής ΚΤΚ: Ώθηση στην οικονομία το 2026-2028 από μεγάλες επενδύσεις και εξαγωγές

 28.04.2026 - 14:26
Επόμενο άρθρο

Στο Δικαστήριο οι τέσσερις για τα ναρκωτικά στην Πάφο – Διατάγματα κράτησης 8 ημερών

 28.04.2026 - 14:50
«Θα συνεχίσω να υπογράφω διεθνείς συμφωνίες – Πώς απαντά στις τουρκικές προκλήσεις ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Κυπριακό, αφθώδης πυρετός, ενεργειακά και θέματα εσωτερική επικαιρότητας ήταν τα θέματα που αποτέλεσαν το αντικείμενο των σημερινών δηλώσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

  •  28.04.2026 - 13:07
Βαφεάδης για Λιμάνι Λάρνακας: «Δεν αλλάζουμε πορεία – Θα προχωρήσουμε με όσα συμφωνήσαμε»

  •  28.04.2026 - 14:56
ΠτΔ για Σάντυ: «Προχωρά η υπόθεση, δεν εμπλέκομαι στις ανακριτικές διαδικασίες»

  •  28.04.2026 - 13:08
Αιχμές Αρχιεπισκοπής για τον πρώην Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό: «Τον χτύπησε και τον έσπρωξε»

  •  28.04.2026 - 14:10
Οδυσσέας Μιχαηλίδης: «Πολέμησα τη διαφθορά και πλήρωσα το τίμημα με την απόλυση μου»

  •  28.04.2026 - 12:41
ΒΙΝΤΕΟ: Αυτές είναι οι προϋποθέσεις για εξαίρεση θανάτωσης ζώων με αφθώδη πυρετό – Διευκρινίζει ο Πίπης

  •  28.04.2026 - 14:14
Θρήνος για τον 21χρονο Άγγελο: Συγκλονίζουν οι αναρτήσεις στα social media - «Α ρε χάρε πάλι ζήλεψες την λεβεντιά» - Φωτογραφία

  •  28.04.2026 - 11:57
Ποιοι και πότε θα λάβουν το επίδομα πολύτεκνης μάνας – Όλες οι λεπτομέρειες

  •  28.04.2026 - 12:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα