Στο Δικαστήριο οι τέσσερις για τα ναρκωτικά στην Πάφο – Διατάγματα κράτησης 8 ημερών

Οι τέσσερεις, που συνελήφθησαν για πέραν του 1 κιλού κοκαΐνη, 150 γραμμάρια κάνναβης και άλλες ναρκωτικές ουσίες, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομη κατοχής ελεγχόμενων φαρμάκων, παράνομη κατοχή με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο, παράνομη κατοχή σκεύους που χρησιμοποιείται για τη λήψη ελεγχόμενων φαρμάκων και νομμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όπως αναφέρθηκε στο Δικαστήριο, στο πλαίσιο αξιολόγησης στοιχείων, μέλη της ΥΚΑΝ ανέκοψαν για έλεγχο το απόγευμα της Δευτέρας αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ο 28χρονος, με συνεπιβάτες τους δύο 32χρονους και τη 18χρονη.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, κατά την έρευνα που ακολούθησε, καθώς και σε σωματικό έλεγχο, εντοπίστηκε ποσότητα κοκαΐνης συνολικού μικτού βάρους ενός κιλού και 30 γραμμαρίων περίπου, 150 περίπου γραμμάρια κάνναβης, μισό γραμμάριο μεθαμφεταμίνης και το χρηματικό ποσό των €3.060.

Ανακρινόμενος ο πρώτος ύποπτος ανέφερε προφορικά ότι όλα τα ανευρεθέντα ναρκωτικά εντός του αυτοκινήτου, δηλαδή η ποσότητα κοκαΐνης και κάνναβης, είναι δικά του και ότι οι άλλοι ύποπτοι δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση.

Όπως αναφέρθηκε, μέχρι τώρα έχουν ληφθεί τέσσερις καταθέσεις και έχουν διενεργηθεί τέσσερις έρευνες οικιών και οκτώ έρευνες οχημάτων. Ακόμη από τις μέχρι τώρα εξετάσεις προκύπτει η λήψη άλλων 40 καταθέσεων από το οικογενειακό και γειτονικό περιβάλλον των υπόπτων καθώς και νέες ανακριτικές καταθέσεις από τους 4 ύποπτους.

Μεταξύ άλλων, αναμένεται να ληφθεί κατάθεση και από το Γραφείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι ύποπτοι εργάζονται και κατά πόσο είναι λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Αναζητείται ακόμη το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που προμήθευσαν τους υπόπτους με τα ναρκωτικά καθώς επίσης και τα πρόσωπα στα οποία αυτά θα κατέληγαν, λαμβάνοντας υπόψη την μεγάλη ποσότητα που εντοπίστηκε.

Η Εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής αναφέρθηκε στη σοβαρότητα των αδικημάτων αλλά και στην αναγκαιότητα της πλήρους και σωστής διερεύνησης της υπόθεση «για να λάμψει η αλήθεια» όπως είπε. Πρόσθεσε πως η κράτηση των υπόπτων είναι αναγκαία και τυχόν απόλυση τους θα επηρεάσει αρνητικά το ανακριτικό έργο της Αστυνομίας, με τον επηρεασμό μαρτύρων ή την καταστροφή τεκμηρίων.

Η συνήγορος υπεράσπισης των υπόπτων δεν έφερε ένσταση με την κράτηση των τεσσάρων. Το Δικαστήριο ακολούθως διέταξε την οκταήμερη κράτηση των τεσσάρων υπόπτων.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ