Βαφεάδης για Λιμάνι Λάρνακας: «Δεν αλλάζουμε πορεία – Θα προχωρήσουμε με όσα συμφωνήσαμε»

Ο κ. Βαφεάδης είπε ότι παρακολουθεί τις δηλώσεις σχετικά με το λιμάνι και τη μαρίνα της Λάρνακας, τονίζοντας ότι ουδέποτε έχει γίνει οποιαδήποτε αναφορά για βιομηχανικό λιμάνι. «Τώρα, γιατί αυτό αναφέρεται δεν το έχω καταλάβει», ανέφερε, σημειώνοντας ότι, όταν συναντήθηκε στις 16 Απριλίου με τον Δήμαρχο Λάρνακας, τον Πρόεδρο του ΕΟΑ Λάρνακας και τον Πρόεδρο του ΕΒΕ Λάρνακας, είχαν συμφωνήσει ως προς τα επόμενα βήματα, ποια θα ήταν η επόμενη επαφή πότε θα ανακοινώνονταν τα μέτρα για τους χερσαίους χώρους και πότε θα υποβάλλονταν οι μελέτες.

«Μάλιστα, επικρατούσε και μία άποψη ότι αυτό δεν πρέπει να αποτελεί μέρος της όλης συζήτησης στην προεκλογική διαδικασία που περνούμε τώρα. «Τώρα, γιατί αυτό έχει αλλάξει, δεν το έχω καταλάβει», τόνισε.

Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Μεταφορών ανέφερε ότι «η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται με σταθερότητα και επιμονή στην υλοποίηση των αναγκαίων αυτών υποδομών της Λάρνακας και αυτές οι υποδομές θα υλοποιηθούν». «Θα προχωρήσουμε με σχέδιο και με τα όσα έχουμε συμφωνήσει με τη Λάρνακα. Ανεξάρτητα από τις δηλώσεις που γίνονται, εμείς δεν θα αλλάξουμε πορεία. Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τη Λάρνακα, διότι είναι κάτι το οποίο το αξίζει και θα το κάνουμε», υπογράμμισε.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Βαφεάδης εξέφρασε την ελπίδα ότι οι δηλώσεις που γίνονται δεν αφορούν σε προεκλογικές σκοπιμότητες. «Όταν μιλάμε για το μέλλον μιας πόλης, δεν μιλάμε για το τέλος του μηνός, δεν μιλούμε για 10 χρόνια. Μιλούμε για τις επόμενες δεκαετίες», ανέφερε, υποδεικνύοντας ότι «αυτές οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά, ήπια και με γνώμονα τι είναι το καλό για τις επόμενες γενεές και δεν πρέπει να αποτελούν μέρος προεκλογικής συζήτησης, ιδιαίτερα όταν υπάρχει μία συναντίληψη μεταξύ των εμπλεκόμενων». «Τώρα γιατί η συναντίληψη έχει μετατραπεί σε συζήτηση πραγματικά εμένα με προβληματίζει», είπε.

«Εμείς καταλαβαίνουμε πλήρως την απογοήτευση των κατοίκων της Λάρνακας, διότι αυτό το έργο έχει 20 χρόνια και δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη. Υπάρχει μία επιτακτική ανάγκη να υλοποιηθεί», ανέφερε ο Υπουργός Μεταφορών. «Καταλαβαίνουμε γιατί θέλουν πιθανώς να εκφράσουν την απογοήτευσή τους, αλλά εμάς δεν έχει ζητήσει καμία οργανωμένη ομάδα να μας δει. Βεβαίως είμαστε στη διάθεση οποιουδήποτε θέλει να συζητήσει το θέμα μαζί μας», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στα χρονοδιαγράμματα του έργου του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, ο κ. Βαφεάδης σημείωσε ότι εισηγήθηκε να προχωρήσει το έργο της Μαρίνας Λάρνακας, «το οποίο δεν έχει αμφισβητήσει κανείς», για να μη χαθούν ακόμα 3 μήνες. Είπε, ακόμη, ότι τον παραξενεύει το ότι από τη μια υπάρχει πρόθεση για επίσπευση του έργου και από την άλλη υπάρχει δυσπιστία.

«Το θέμα είναι να ξεκινήσουμε δουλειά, η Λάρνακα το αξίζει. Εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε. Ας αφήσουμε χρόνο για τη συζήτηση για τους χερσαίους χώρους και το τι λιμάνι θα έχουμε», υπογράμμισε. «Αφού για τη μαρίνα ξέρουμε ότι πρέπει να ικανοποιήσουμε τη ζήτηση που υπάρχει και είναι ένα έργο που μπορεί να προχωρήσει, γιατί να μην το προχωρήσουμε αυτό;», διερωτήθηκε.

Αναφερόμενος στους σχεδιασμούς για τους χερσαίους χώρους του λιμανιού Λάρνακας, ο Υπουργός Μεταφορών και Έργων δήλωσε ότι «αναμένουμε τις μελέτες των εμπειρογνωμόνων για το πόσα μέτρα μπορούμε να δώσουμε για τους χερσαίους χώρους, χωρίς να καταστρέψουμε το λιμάνι», τονίζοντας ότι «το λιμάνι είναι μια ζωτικής σημασίας υποδομής για τη χώρα, όχι μόνο για τη Λάρνακα».

Ο κ. Βαφεάδης ανέφερε ότι στη συνάντηση της 16ης Απριλίου είχε ζητήσει περιθώριο 1-2 εβδομάδων για να εξεταστούν και να συζητηθούν οι μελέτες μαζί με τις Αρχές της Λάρνακας, και κατόπιν να γίνει η εμπεριστατωμένη τεχνοοικονομική ανάλυση, την οποία χαρακτήρισε «απόλυτα δικαιολογημένη».

«Δυστυχώς, όμως, την επομένη το μήνυμα που βγήκε από τον Δήμαρχο ήταν διαφορετικό», πρόσθεσε. «Εμείς επιμένουμε, θα συνεχίσουμε τον δρόμο τον οποίο συμφωνήσαμε μαζί του», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ