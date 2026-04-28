«Πιστεύει κανείς ότι λύση χωρίς Τουρκοκύπριους είναι δυνατή;» – Ξέσπασμα Έρχιουρμαν για Γαλλία και Interconnector

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, στην ανάρτησή του το μεσημέρι ο Τ/κ ηγέτης γράφει ότι από την μια υπάρχει μια νέα συμφωνία για στρατιωτική συνεργασία με τη Γαλλία κι από την άλλη, η δήλωση του κ. Γκουτέρες ότι «η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει» σχετικά με τη νέα πρωτοβουλία που αναμένεται να αναληφθεί μετά τις Βουλευτικές εκλογές και την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Ο κ. Έρχιουρμαν επικαλείται και πρόσφατη δήλωση της Προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πως το Κυπριακό συνδέεται άμεσα με την περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία. Με αυτή τη δήλωση, είπε ο Τ/κ ηγέτης, «συμφωνώ απόλυτα. Αλλά η ίδια η κ. φον ντερ ανέφερε επίσης, συνέχισε, ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να αφεθεί στην επιρροή της Ρωσίας, της Τουρκίας και της Κίνας, και μίλησε για το ενεργειακό έργο (Great Sea Interconnector) λες και δεν υπάρχουν οι Τουρκοκύπριοι. Επιπλέον, είπε, των αναφορών της σε «Καινοτομία στην Κύπρο υπό τη σκιά των βυζαντινών εκκλησιών» και την ρητορική του «βλέπω από την τρύπα» (ΣΣ: όταν σε προηγούμενη επίσκεψή της στην Κύπρο επισκέφθηκε την πράσινη γραμμή στη Λευκωσία και είδε από το τείχος προς την κατεχόμενη Λευκωσία).

«Σίγουρα δεν είμαστε υποχρεωμένοι να απαντάμε σε κάθε δήλωση και σε κάθε σχόλιο. Αλλά όταν οι δηλώσεις έρχονται η μία μετά την άλλη, φαίνεται ότι χρειάζεται μια αφελής ερώτηση και μια εξίσου αφελής έκκληση! Το ερώτημα είναι: Πιστεύει κανείς πραγματικά ότι είναι δυνατή μια λύση σε αυτό το νησί αγνοώντας τους Τουρκοκύπριους; Και η έκκλησή μου είναι η εξής: καλώ ταπεινά όλους όσους ισχυρίζονται ότι θέλουν μια λύση στην Κύπρο να επανεξετάσουν κατά πόσον όλα αυτά συμβάλλουν πραγματικά σε μια λύση!» έγραψε.

Όσο για τον ίδιο, είπε, στο πλαίσιο της βούλησης του «λαού» για λύση, είναι εδώ, «υπομονετικά, ήρεμα, σοβαρά και αποφασιστικά».