«Πιστεύει κανείς ότι λύση χωρίς Τουρκοκύπριους είναι δυνατή;» – Ξέσπασμα Έρχιουρμαν για Γαλλία και Interconnector
 28.04.2026 - 15:48
Δεν περνάει μέρα χωρίς να ακούσουμε για μια νέα συμφωνία της ε/κ ηγεσίας και μια νέα δήλωση για το Κυπριακό, αναφέρει σε ανάρτησή του την Τρίτη ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν καλώντας όσους ισχυρίζονται ότι θέλουν μια λύση στην Κύπρο να επανεξετάσουν κατά πόσον όλα αυτά συμβάλλουν πραγματικά σε αυτό.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, στην ανάρτησή του το μεσημέρι ο Τ/κ ηγέτης γράφει ότι από την μια υπάρχει μια νέα συμφωνία για στρατιωτική συνεργασία με τη Γαλλία κι από την άλλη, η δήλωση του κ. Γκουτέρες ότι «η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει» σχετικά με τη νέα πρωτοβουλία που αναμένεται να αναληφθεί μετά τις Βουλευτικές εκλογές και την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Ο κ. Έρχιουρμαν επικαλείται και πρόσφατη δήλωση της Προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πως το Κυπριακό συνδέεται άμεσα με την περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία. Με αυτή τη δήλωση, είπε ο Τ/κ ηγέτης, «συμφωνώ απόλυτα. Αλλά η ίδια η κ. φον ντερ ανέφερε επίσης, συνέχισε, ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να αφεθεί στην επιρροή της Ρωσίας, της Τουρκίας και της Κίνας, και μίλησε για το ενεργειακό έργο (Great Sea Interconnector) λες και δεν υπάρχουν οι Τουρκοκύπριοι. Επιπλέον, είπε, των αναφορών της σε «Καινοτομία στην Κύπρο υπό τη σκιά των βυζαντινών εκκλησιών» και την ρητορική του «βλέπω από την τρύπα» (ΣΣ: όταν σε προηγούμενη επίσκεψή της στην Κύπρο επισκέφθηκε την πράσινη γραμμή στη Λευκωσία και είδε από το τείχος προς την κατεχόμενη Λευκωσία).

«Σίγουρα δεν είμαστε υποχρεωμένοι να απαντάμε σε κάθε δήλωση και σε κάθε σχόλιο. Αλλά όταν οι δηλώσεις έρχονται η μία μετά την άλλη, φαίνεται ότι χρειάζεται μια αφελής ερώτηση και μια εξίσου αφελής έκκληση! Το ερώτημα είναι: Πιστεύει κανείς πραγματικά ότι είναι δυνατή μια λύση σε αυτό το νησί αγνοώντας τους Τουρκοκύπριους; Και η έκκλησή μου είναι η εξής: καλώ ταπεινά όλους όσους ισχυρίζονται ότι θέλουν μια λύση στην Κύπρο να επανεξετάσουν κατά πόσον όλα αυτά συμβάλλουν πραγματικά σε μια λύση!» έγραψε.

Όσο για τον ίδιο, είπε, στο πλαίσιο της βούλησης του «λαού» για λύση, είναι εδώ, «υπομονετικά, ήρεμα, σοβαρά και αποφασιστικά».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Influencer ταράζει το Κρεμλίνο: Το βίντεο-έκκληση στον Πούτιν που έγινε viral
Νέα αναβολή στη δίκη των πέντε για τα επεισόδια έξω από την ΑΔΕ - Συνεχίζουν να καταζητούν ακόμη τρία πρόσωπα
Καθυστέρηση στην πτήση; Η νέα υπηρεσία της Wizz Air που θα λατρέψεις – Δωρεάν επανακράτηση ή 100% επιστροφή χρημάτων
Αν έχεις αυτό το 2ευρώ στην τσέπη, τότε έχεις 2.600 ευρώ - Φωτογραφία
Άνδρας προσπάθησε να ρίξει στο γκρεμό την εν διαστάσει σύζυγό του και το παιδί τους
Το burger spot που όλοι δοκιμάζουν - Άνοιξε νέο μαγαζί στη Λευκωσία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έτσι θα είναι η σκηνή της Eurovision 2026 στη Βιέννη: Κυκλοφόρησαν τα πρώτα πλάνα με τον φωτισμό - Δείτε βίντεο

 28.04.2026 - 15:46
Επόμενο άρθρο

Προσοχή - Μην τις φας! Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες στην Κύπρο αποσύρουν άμεσα δημοφιλείς σουπιές - Λεπτομέρειες

 28.04.2026 - 15:55
«Θα συνεχίσω να υπογράφω διεθνείς συμφωνίες – Πώς απαντά στις τουρκικές προκλήσεις ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Κυπριακό, αφθώδης πυρετός, ενεργειακά και θέματα εσωτερική επικαιρότητας ήταν τα θέματα που αποτέλεσαν το αντικείμενο των σημερινών δηλώσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη.

  •  28.04.2026 - 13:07
Νέο περιστατικό στην Αυλώνα: Γεωργική δραστηριότητα από Ε/κ πλησίον της νεκρής ζώνης - Κινητοποίηση «τ/κ προσωπικού ασφάλειας»

Νέο περιστατικό στην Αυλώνα: Γεωργική δραστηριότητα από Ε/κ πλησίον της νεκρής ζώνης - Κινητοποίηση «τ/κ προσωπικού ασφάλειας»

  •  28.04.2026 - 17:07
ΠτΔ για Σάντυ: «Προχωρά η υπόθεση, δεν εμπλέκομαι στις ανακριτικές διαδικασίες»

ΠτΔ για Σάντυ: «Προχωρά η υπόθεση, δεν εμπλέκομαι στις ανακριτικές διαδικασίες»

  •  28.04.2026 - 13:08
Αρχιεπισκοπή: Απαντά με 13 σημεία το Ελεγκτικό Τμήμα της Εκκλησίας στον δικηγόρο του Τυχικού

Αρχιεπισκοπή: Απαντά με 13 σημεία το Ελεγκτικό Τμήμα της Εκκλησίας στον δικηγόρο του Τυχικού

  •  28.04.2026 - 16:46
ΒΙΝΤΕΟ: Σκηνές αποκάλυψης στην Λευκωσία - Ανεμοστρόβιλος σκόρπισε τον πανικό στους πολίτες

ΒΙΝΤΕΟ: Σκηνές αποκάλυψης στην Λευκωσία - Ανεμοστρόβιλος σκόρπισε τον πανικό στους πολίτες

  •  28.04.2026 - 15:18
Οδυσσέας Μιχαηλίδης: «Πολέμησα τη διαφθορά και πλήρωσα το τίμημα με την απόλυση μου»

Οδυσσέας Μιχαηλίδης: «Πολέμησα τη διαφθορά και πλήρωσα το τίμημα με την απόλυση μου»

  •  28.04.2026 - 12:41
ΒΙΝΤΕΟ: Αυτές είναι οι προϋποθέσεις για εξαίρεση θανάτωσης ζώων με αφθώδη πυρετό – Διευκρινίζει ο Πίπης

ΒΙΝΤΕΟ: Αυτές είναι οι προϋποθέσεις για εξαίρεση θανάτωσης ζώων με αφθώδη πυρετό – Διευκρινίζει ο Πίπης

  •  28.04.2026 - 14:14
Μαχαιρώματα έξω από περίπτερο στη Λευκωσια: Στο νοσοκομείο 44χρονος μετά από αντιπαράθεση

Μαχαιρώματα έξω από περίπτερο στη Λευκωσια: Στο νοσοκομείο 44χρονος μετά από αντιπαράθεση

  •  28.04.2026 - 16:14

