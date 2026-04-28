Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Υπόθεση «Σάντυ»: Δεν αποκλείονται συλλήψεις - Φτάνουν οι πράκτορες του FBI - Η λεπτομέρεια που εγείρει αμφιβολίες

 28.04.2026 - 21:24
Ανάμεσα στα 115 μηνύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας από τον Μακάριο Δρουσίωτη το τεκμήριο υπ’ αριθμόν 65 αφορά βίντεο στο οποίο η Σάντυ φαίνεται να συνομιλεί με κάποιον άγνωστο άνδρα, έχοντας το κινητό της σε ανοικτή ακρόαση. Ο Μακάριος Δρουσιώτης είχε γράψει πως πρόκειται για τηλεφωνική επικοινωνία με πρόσωπο το οποίο μιλούσε από το κινητό του Υφυπουργού Μυλωνάκη κάνοντας λόγο για μέλος της φρουράς του. Ο άντρας αυτός της υπόσχεται προστασία.

Όπως αναφέρθηκε σε ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, μελετώντας το βίντεο, πρόκειται για την οθόνη του κινητού της Σάντυ από την οποία υποτίθεται μιλά σε ανοικτή ακρόαση, κι αυτό γιατί το εικονίδιο του speaker φαίνεται να είναι απενεργοποιημένο.

Η συνομιλία που ακούγεται στο βίντεο φαίνεται να μην προέρχεται από το κινητό που καταγράφεται στην κάμερα. Μέχρι στιγμής αυτό δεν είναι το μόνο τεκμήριο που τίθεται εν αμφιβόλω, αφού και άλλα τεκμήρια από το αρχείο του Μακάριου Δρουσιώτη, διαπιστώνεται ότι ήταν κατασκευασμένα, με όλα τα αρχεία να βρίσκονται υπό διερεύνηση.

«Ίδιοι οι αποστολείς»

Η εφημερίδα «Φιλελεύθερος» διαπιστώνει ότι μηνύματα που φέρονται να απεστάλησαν από το κινητό της Σάντη προς άλλο άτομο, είχαν τον ίδιο αποστολέα και τον ίδιο παραλήπτη, ενώ σε κάποια οι αποστολείς ήταν οι ίδιοι σε σειρά μηνυμάτων, τα οποία όμως είχαν την ίδια ακριβώς ώρα.

Σε ορισμένα μηνύματα άλλη ώρα δείχνει το κινητό και άλλη ώρα δείχνει ότι στάλθηκε το μήνυμα.

Το σενάριο να προκύψουν και συλλήψεις για την υπόθεση είναι υπαρκτό. Οι Αρχές ωστόσο θέλουν να ξετυλίξουν όσο μπορούν περισσότερο το κουβάρι. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επαναλαμβάνει ότι η εκτελεστική εξουσία δεν εμπλέκεται στις έρευνες.

«Δεν εμπλέκομαι στις ανακριτικές διαδικασίες.»
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Με τον Υπουργό Δικαιοσύνης να εμφανίζεται έντονα προβληματισμένος.

«Ο μεγάλος προβληματισμός είναι η αμφισβήτηση των θεσμών που στηρίζεται μόνο σε δηλώσεις και γεγονότα που δεν επιβεβαιώνονται.»
Κώστας Φυτιρής – Υπουργός Δικαιοσύνης

Καθοριστικά θα είναι τα πορίσματα της Europol επί των συσκευών που έχουν αποσταλεί και αναμένονται εντός Μαΐου. Το παζλ θα συμπληρώσει και η άποψη των ειδικών του FBI oι οποίοι έρχονται αύριο στην Κύπρο.

Η ανακριτική ομάδα δεν αποκλείεται να καλέσει εκ νέου τη «Σάντυ» για συμπληρωματική κατάθεση.

Δείτε το ρεπορτάζ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών πυροδότησε θεωρίες συνωμοσίας ότι ο Τραμπ σκηνοθετεί ο ίδιος τις απόπειρες δολοφονίας του

Επόμενο άρθρο

ΠτΔ: «Η Κυβέρνηση αντικρίζει τα μέσα ενημέρωσης με σεβασμό και ειλικρίνεια»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα