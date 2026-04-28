ΠτΔ: «Η Κυβέρνηση αντικρίζει τα μέσα ενημέρωσης με σεβασμό και ειλικρίνεια»

Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «είναι γενικά αποδεκτό» ότι ο Alpha Κύπρου «επιτελεί σημαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση της υπεύθυνης και αντικειμενικής ενημέρωσης, ενισχύοντας την πολυφωνία στην ενημέρωση, στην ανταλλαγή ιδεών και στη διακίνηση απόψεων».

«Όλοι αναγνωρίζουμε και συμφωνούμε ότι η πολυφωνία ενισχύει την ίδια τη δημοκρατία και κάθε μέσο ενημέρωσης, που είναι ταγμένο στην υπηρεσία της υπεύθυνης πληροφόρησης, δεν προσθέτει απλώς ένα λιθαράκι, αλλά αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στο δημοκρατικό μας οικοδόμημα», είπε.

«Δυστυχώς, όμως, η πολυφωνία από μόνη της δεν διασφαλίζει εξ ορισμού το αγαθό της ορθής και υπεύθυνης ενημέρωσης», σημείωσε. «Ειδικότερα, στις μέρες μας, και αυτό δεν είναι μόνο κυπριακό φαινόμενο, η παραπληροφόρηση, ο λαϊκισμός, η τοξικότητα, η απροκάλυπτη παραβίαση κάθε έννοιας δεοντολογίας και στοιχειώδους ηθικής συμπεριφοράς, ναι, συνιστούν απειλή για κάθε σύγχρονη κοινωνία συλλογικά, για κάθε άνθρωπο ατομικά, αλλά και ευρύτερα για τη Δημοκρατία», πρόσθεσε.

Ειδικότερα σήμερα με την επικυριαρχία των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και την ασυδοσία στο όνομα μιας πλασματικής ελευθερίας, οδηγεί σε επικίνδυνες ατραπούς με επιπτώσεις σε όλους μας, είπε ακόμη.

«Και ακριβώς μέσα σε αυτό το σκηνικό που λειτουργούμε, ανάχωμα σε αυτή την κατάσταση πραγμάτων που διαμορφώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν είναι κυπριακό φαινόμενο, αποτελεί η συλλογική δράση και η θεσμική συνεργασία, για διαφύλαξη του αγαθού της ενημέρωσης, που είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο, που είναι περιουσιακό στοιχείο των πολιτών και κανενός άλλου», ανέφερε.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την Κύπρο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους δημοσιογράφους, τον Τύπο συνολικά, «ως τους φορείς επικοινωνίας μας με τους πολίτες, γι’ αυτό τους αντικρίζουμε με σεβασμό, εκτίμηση και ειλικρίνεια ακόμη και στις περιπτώσεις που διαφωνούμε ή έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις».

«Αναγνωρίζουμε, όμως, χωρίς καμία απολύτως παρέκκλιση το δικαίωμα των δημοσιογράφων να ελέγχουν, να κρίνουν και να σχολιάζουν, με αυστηρότητα και με ένταση», είπε ακόμη σημειώνοντας ότι, «η κριτική, όσο σκληρή και να είναι, είναι καλοδεχούμενη και πολλές φορές, ναι, μας βοηθά να γινόμαστε καλύτεροι». Αρκεί, όμως, να είναι δίκαιη, αντικειμενική και να θεμελιώνεται σε επιχειρήματα, σημείωσε.

«Ο τόπος εξάλλου, και επειδή είμαστε στην προεκλογική περίοδο για τις Βουλευτικές Εκλογές, έχει ανάγκη από φωνές λογικής, σοβαρότητας και υπευθυνότητας, μακριά από υπερβολές, μηδενισμούς και ακρότητες», είπε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο Alpha Κύπρου, θα συνεχίσει να διαδραματίζει τον δικό του καθοριστικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση.

Μετά τον χαιρετισμό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απένειμε τιμητική διάκριση εκ μέρους του σταθμού στον πρώτο διευθυντή ειδήσεων του Alpha Κύπρου, Γιώργο Τσαλακό.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ