Σπείρα με πλαστά έγγραφα στο αεροδρόμιο Λάρνακας - Χειροπέδες σε 4 άτομα με την εμπλοκή της Interpol

Για σκοπούς διευκόλυνσης των ανακρίσεων, μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων προσώπων, τα οποία τέθηκαν υπό κράτηση.

Η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε στις 24 Απριλίου 2026, όταν αφίχθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας από το εξωτερικό, 35χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατά τον διαβατηριακό έλεγχο παρουσίασε άδεια εισόδου η οποία ήταν πλαστή. Αφού εξασφαλίστηκαν τα πραγματικά στοιχεία του 35χρονου, διαπιστώθηκε ότι τα στοιχεία του βρίσκονται καταχωρημένα στη βάση δεδομένων της Interpol, ως απαγορευμένος μετανάστης.

Από τη διερεύνηση της υπόθεσης, εξασφαλίστηκε μαρτυρία σύμφωνα με την οποία, από τον Σεπτέμβριο του 2025, σε διάφορες περιπτώσεις, με τη διαμεσολάβηση 40χρονης, κατέβαλε σε 51χρονο και 41χρονο, χρηματικό ποσό €6,000, με σκοπό την εξασφάλιση πλαστής άδειας εισόδου στη Δημοκρατία.

Εναντίον όλων των πιο πάνω προσώπων, εξασφαλίστηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης, δυνάμει των οποίων συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση, με δικαστικό διάταγμα, για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά την υπόθεση.