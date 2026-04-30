Λετυμπιώτης: Ο διάλογος για αποζημιώσεις για αφθώδη έχει προχωρήσει

 30.04.2026 - 16:05
Ο διάλογος για τον αφθώδη πυρετό παράγει αποτέλεσμα, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης προσθέτοντας ότι ο διάλογος για τον καθορισμό των αποζημιώσεων έχει προχωρήσει και οι κτηνοτρόφοι είπαν ότι το ύψος των αποζημιώσεων κινείται υψηλότερα από τις δικές τους προσδοκίες.

Στο πλαίσιο ερωτήσεων για το θέμα κατά την σημερινή ενημέρωση των εκπροσώπων των ΜΜΕ, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι οι συζητήσεις δεν περιορίζονται πλέον μόνο στο ύψος των αποζημιώσεων, αλλά σε αυτό που είναι πολύ σημαντικό στην αντικατάσταση και αποκατάσταση το ζωϊκού κεφαλαίου ώστε να μπορέσουν να επαναδραστηριοποιηθούν.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ο Εκπρόσωπος, ενημερώνεται σε κάθε στάδιο και καθοδηγεί, στηρίζει τις προσπάθειες. «Το ζήτημα εδώ δεν είναι να δοθεί μια πολιτική λύση σε ένα κτηνιατρικό ζήτημα, αλλά η πιστή εφαρμογή των πρωτοκόλλων της ΕΕ, τα οποία δεν έχουν θεσπιστεί με πολιτικά κριτήρια, αλλά με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια».

Η συντομότερη οδός για να μπορέσουμε να διέλθουμε αυτής της μεγάλης κτηνιατρικής κρίσης, είπε ο Εκπρόσωπος παραπέμποντας και σε δηλώσεις του αρμόδιου Ευρωπαίου Επιτρόπου, είναι η πιο πιστή εφαρμογή αυτών των επιστημονικών πρωτοκόλλων και θα πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη – συνέχισε – την εξαγωγική επάρκεια της Κύπρου και τον πρωτογενή τομέα.

Σε ερώτηση αν θα συναντηθεί ξανά με τους κτηνοτρόφους, απάντησε ότι δεν έχει προγραμματιστεί νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας για αυτό το ζήτημα.

Για το αν θα υπάρξει αύξηση στις αποζημιώσεις, ο Εκπρόσωπος επανέλαβε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος και ανακοινώσεις θα γίνουν από το αρμόδιο Υπουργείο και την Συμβουλευτική Επιτροπή όταν αυτό «κλειδώσει».

«Η αγωνία και αγανάκτηση των επηρεαζόμενων είναι απολύτως θεμιτή και σεβαστή αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να είναι κατανοητή η αναγκαία υγειονομική ευθύνη», είπε.

Ο ίδιος ο Πρόεδρος, συνέχισε ο κ. Λετυμπιώτης, προήδρευσε δύο τουλάχιστον διευρυμένων πολύωρων συσκέψεων στην παρουσία των συναρμόδιων φορέων του κράτους και των εμπλεκόμενων φορέων, όπου επεξηγήθηκαν με σαφήνεια οι διαδικασίες, τα πρωτόκολλα, προσθέτοντας ότι επεξηγήσεις δόθηκαν και κατά τις δύο επισκέψεις του αρμόδιου Ευρωπαίου Επιτρόπου στη χώρα μας.

Αυτό που έχει καταστεί σαφές, είπε, είναι ότι «δεν μπορεί να υπάρξει απόκλιση από τους ευρωπαϊκούς κανόνες».

Σπείρα με πλαστά έγγραφα στο αεροδρόμιο Λάρνακας - Χειροπέδες σε 4 άτομα με την εμπλοκή της Interpol

Το μπέρδεμα του αιώνα: Πως ένας λογαριασμός σε εστιατόριο κατέληξε… σε σύλληψη - Τι συνέβη

ΠτΔ – Ερχιουρμάν: Στις 8 Μαίου η συνάντηση – «Ο ορίζοντας του τέλους του 2026 δεν πρέπει να χαθεί»

Στις 8 Μάϊου, στις 16.00, θα πραγματοποιηθεί η νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν, ανακοίνωσε, το μεσημέρι της Πέμπτης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

