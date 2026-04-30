Θρίλερ με την υπόθεση Σάντυ: Παρέμβαση FBI και «μπλόκο» στην πλήρη πρόσβαση υλικού - Διακοπή στην πολύωρη κατάθεση

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του καναλιού Alpha, οι ανακριτές επικεντρώθηκαν σε καίρια ερωτήματα, επιδιώκοντας να διαλευκάνουν τον τρόπο με τον οποίο η 45χρονη απέκτησε τα δεκάδες μηνύματα, πώς προέκυψε η εμπλοκή των προσώπων που αναφέρονται σε αυτά, καθώς και για ποιο λόγο ορισμένα συνοδεύονταν από αλλοιωμένες ή ψευδείς εικόνες.

Η χρονική επιλογή για την κλήση της δεν θεωρείται τυχαία, καθώς συμπίπτει με την παρουσία ειδικών του FBI στην Κύπρο. Οι εμπειρογνώμονες, μέσα από την ανάλυση μεταφρασμένων καταθέσεων και μηνυμάτων, επιχειρούν να διαμορφώσουν ένα πιο σαφές προφίλ της υπόθεσης και να αξιολογήσουν κατά πόσο η παραδοχή περί κατασκευασμένων μηνυμάτων αντανακλά πλήρως την πραγματικότητα ή εάν υπάρχουν επιπρόσθετες πτυχές.

Την ίδια ώρα, αντιδράσεις προκαλεί το γεγονός ότι, λόγω νομικών περιορισμών, τα μέλη του FBI δεν έχουν πρόσβαση στο σύνολο του πρωτογενούς μαρτυρικού υλικού. Ο Μακάριος Δρουσιώτης άσκησε έντονη κριτική στην απόφαση της Κυβέρνησης για την κάθοδο του κλιμακίου, κάνοντας λόγο για κίνηση εντυπωσιασμού.