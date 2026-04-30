Κρίση στην Τεχεράνη: Πεζεσκιάν και Γκαλιμπάφ εξετάζουν την αποπομπή του Αραγτσί

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Αραγτσί τις τελευταίες εβδομάδες λειτουργεί λιγότερο ως μέλος της κυβέρνησης που υλοποιεί την επίσημη πολιτική και περισσότερο ως συνεργάτης του διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης, Αχμάντ Βαχιντί.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το τελευταίο δεκαπενθήμερο φέρεται να ενεργεί χωρίς να ενημερώνει τον πρόεδρο, σε πλήρη συντονισμό με τον Βαχιντί και βάσει των οδηγιών του.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στον Πεζεσκιάν, ο οποίος φέρεται να έχει διαμηνύσει σε συνεργάτες του ότι θα προχωρήσει στην απομάκρυνση του υπουργού Εξωτερικών εάν συνεχιστεί η ίδια τακτική.

ΠΗΓΗ: Skai.gr