Αυτό είναι το συνηθέστερο ευτράπελο εκλογών - Συμβαίνει σε κάθε εκλογική μάχη

ΑρχικήΠολιτικήΑυτό είναι το συνηθέστερο ευτράπελο εκλογών - Συμβαίνει σε κάθε εκλογική μάχη
 24.05.2026 - 14:32
Το σενάριο όπου προεδρεύοντες μεταβαίνουν στα εκλογικά τους κέντρα για να ανακαλύψουν ότι ξέχασαν το κλειδί της κάλπης, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η κινητοποίηση της Επαρχιακής Διοίκησης, καταγράφεται σχεδόν σε κάθε εκλογική μάχη, δηλώνει στο ΚΥΠΕ ο πρώην Έπαρχος Λεμεσού, Μάριος Αλεξάνδρου.

Ο συνταξιούχος πλέον Μάριος Αλεξάνδρου, ως Έπαρχος Λεμεσού την περίοδο 2017-2024 και έφορος εκλογής της εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού για τις ευρωεκλογές του 2019, τις βουλευτικές εκλογές του 2021 και τις προεδρικές εκλογές του 2018 και 2023, ανακάλεσε, μιλώντας στο ΚΥΠΕ τα πιο συνηθισμένα ευτράπελα των εκλογικών διαδικασιών.

Η πρώτη σκέψη, είπε, πάει σε κάτι που συναντάμε σχεδόν πάντα την ημέρα των εκλογών και αφορά σε περιστατικά όπου προεδρεύοντες εκλογικών κέντρων ξεχνάνε το κλειδί της κλειδαριάς της κάλπης στο σπίτι τους.

«Αυτό δημιουργούσε φυσικά πρόβλημα, καθώς έπρεπε να στείλουμε συνεργείο να κόψει την κλειδαριά και να τοποθετήσει καινούργια, δίνοντας το νέο κλειδί στον προεδρεύοντα, ενώ ένα δεύτερο κρατείτο για ασφάλεια στην Επαρχιακή Διοίκηση», συμπλήρωσε.

Υπέδειξε δε ότι το πρόβλημα δεν ήταν μεγάλο, αν το εκλογικό κέντρο βρισκόταν εντός της πόλης, σε αντίθεση αν βρισκόταν σε απομακρυσμένη κοινότητα, ενώ καταγραφόταν «τουλάχιστον σε 2-3 περιπτώσεις σε κάθε εκλογική διαδικασία».

«Φυσικά υπάρχουν πολλά άλλα που συνέβαιναν, όπως να αποκοιμηθεί ή να δηλώσει άρρωστος κάποιος προεδρεύοντας ή βοηθός του, αλλά και εδώ πάντα οι Επαρχιακές Διοικήσεις ενεργούν άμεσα με αντικαταστάτες», πρόσθεσε.

Σε κάθε εκλογική διαδικασία, διευκρίνισε, υπάρχουν οι Βοηθοί Έφοροι της εκλογικής περιφέρειας, οι οποίοι έχουν υπό τον έλεγχο τους αριθμό εκλογικών κέντρων, περιοδεύουν και ενημερώνονται άμεσα σε περίπτωση που προκύψει ένα τέτοιο πρόβλημα και μεριμνούν για την αναπλήρωση.

Παράλληλα, ο πρώην Έπαρχος Λεμεσού δηλώνει ότι «τα πιο αστεία κρύβονται μέσα στην κάλπη», κάνοντας αναφορά σε άκυρα ψηφοδέλτια στα οποία ψηφοφόροι επιλέγουν να εκφράσουν τη δυσαρέσκεια τους για τα τεκταινόμενα ή την αγάπη τους για την ποδοσφαιρική τους ομάδα, αναγράφοντας συνθήματα.

Όσον αφορά στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, του 2021, ο Μάριος Αλεξάνδρου υποδεικνύει ότι ήταν μια πρωτόγνωρη εκλογική διαδικασία, καθώς αυτή διεξήχθη υπό τις ιδιαίτερες συνθήκες των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία του κορωνοϊού.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ώρες αγωνίας για τον Λάμπρο: Τον ψάχνουν πάνω από 3 μέρες - Μπορείτε να βοηθήσετε; Φωτογραφία

LIVE: Συνεχίζεται η εκλογική διαδικασία – Στο 32,3% η προσέλευση

LIVE: Συνεχίζεται η εκλογική διαδικασία – Στο 32,3% η προσέλευση

Η Κύπρος ψηφίζει σήμερα για την ανάδειξη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων, με το πολιτικό ενδιαφέρον να κορυφώνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Το ThemaOnline σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις από τη διαδικασία των Βουλευτικών Εκλογών 2026, με συνεχή ενημέρωση για τη συμμετοχή, τις δηλώσεις πολιτικών αρχηγών, τα πρώτα στοιχεία από τις κάλπες, την καταμέτρηση των ψήφων και τα αποτελέσματα. 

LIVE: Συνεχίζεται η εκλογική διαδικασία – Στο 32,3% η προσέλευση

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν αγωνιώ για το εκλογικό αποτέλεσμα – Έρχονται εξελίξεις στο Κυπριακό»

Καταγγελίες για SMS και αναρτήσεις υποψηφίων «σκιάζουν» την υψηλή προσέλευση – Προειδοποιεί ο Έφορος Εκλογών

Βουλευτικές εκλογές 2026: Πού ψηφίζετε, τι χρειάζεστε και πώς μπαίνει σωστά ο σταυρός - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Χάος στον αυτοκινητόδρομο: Οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους - Δείτε σε ποιο σημείο - Δείτε φωτογραφίες

ΒΙΝΤΕΟ: Συναγερμός για εκλογικές παραβιάσεις – Τα SMS που «άναψαν φωτιές» - Το μήνυμα που έφτασε στην Επίτροπο

Στυλιάνα Αβερκίου: Έκλεψε τις εντυπώσεις στην κάλπη- Η all white εμφάνιση δίπλα στον Φειδία

Σοκαριστικό βίντεο: «Θερκό» τρώει μικρότερο φίδι στον αρχαιολογικό χώρο Κουρίου

