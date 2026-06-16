Προς συμφωνία επί του ΠΔΠ πριν από το τέλος του 2026 - Καθοριστική συμβολή της Κυπριακής Προεδρίας

Σε δηλώσεις στο Λουξεμβούργο, όπου προήδρευσε του τελευταίου Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων υπό κυπριακή Προεδρία, η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων Μαριλένα Ραουνά τόνισε ότι, με τη διαμόρφωση συμβιβαστικής πρότασης, ανοίγει ο δρόμος για κατάληξη σε συμφωνία πριν από τη λήξη του τρέχοντος έτους.

Πρόσθεσε ότι εξασφαλίστηκε μία προσωρινή συμφωνία σε τρεις βασικούς πυλώνες του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου: Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων, Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας και Παγκόσμια Ευρώπη. Η κυρία Ραουνά εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν με συμπεριληπτικό και προοδευτικό τρόπο και από την ιρλανδική Προεδρία, που παραλαμβάνει σκυτάλη από την πρώτη Ιουλίου.

Προβαίνοντας σε απολογισμό της κυπριακής Προεδρίας, η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων είπε ότι το τελευταίο εξάμηνο υπήρξε ένα απαιτητικό και εξαιρετικά αποδοτικό ταξίδι για την Κυπριακή Δημοκρατία. Ανέφερε ότι η κυπριακή Προεδρία εργάστηκε με πολύ σαφή μεθοδολογία και πολύ σαφές όραμα, επιτυγχάνοντας αποτελέσματα στην ευρωπαϊκή ατζέντα.

ΠΗΓΗ: Riknews.com.cy