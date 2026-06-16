Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠρος συμφωνία επί του ΠΔΠ πριν από το τέλος του 2026 - Καθοριστική συμβολή της Κυπριακής Προεδρίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προς συμφωνία επί του ΠΔΠ πριν από το τέλος του 2026 - Καθοριστική συμβολή της Κυπριακής Προεδρίας

 16.06.2026 - 22:55
Προς συμφωνία επί του ΠΔΠ πριν από το τέλος του 2026 - Καθοριστική συμβολή της Κυπριακής Προεδρίας

Αποφασιστικό βήμα προς επίτευξη συμφωνίας επί του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου έως το τέλος του 2026, κατέστη κατορθωτό στη διάρκεια της εξάμηνης κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε δηλώσεις στο Λουξεμβούργο, όπου προήδρευσε του τελευταίου Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων υπό κυπριακή Προεδρία, η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων Μαριλένα Ραουνά τόνισε ότι, με τη διαμόρφωση συμβιβαστικής πρότασης, ανοίγει ο δρόμος για κατάληξη σε συμφωνία πριν από τη λήξη του τρέχοντος έτους.

Πρόσθεσε ότι εξασφαλίστηκε μία προσωρινή συμφωνία σε τρεις βασικούς πυλώνες του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου: Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων, Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας και Παγκόσμια Ευρώπη. Η κυρία Ραουνά εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν με συμπεριληπτικό και προοδευτικό τρόπο και από την ιρλανδική Προεδρία, που παραλαμβάνει σκυτάλη από την πρώτη Ιουλίου.

Προβαίνοντας σε απολογισμό της κυπριακής Προεδρίας, η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων είπε ότι το τελευταίο εξάμηνο υπήρξε ένα απαιτητικό και εξαιρετικά αποδοτικό ταξίδι για την Κυπριακή Δημοκρατία. Ανέφερε ότι η κυπριακή Προεδρία εργάστηκε με πολύ σαφή μεθοδολογία και πολύ σαφές όραμα, επιτυγχάνοντας αποτελέσματα στην ευρωπαϊκή ατζέντα.

ΠΗΓΗ: Riknews.com.cy

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το τελευταίο αντίο στον άτυχο Χριστάκη που έχασε τη ζωή του στο φοβερό θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο - Η παράκληση της οικογένειας
Νέα άφιξη έρχεται να ταράξει τα νερά στο street food - Πρωταγωνιστές τα premium burgers και το southern fried chicken - Δείτε φωτογραφίες
Αυτός είναι ίσως ο απόλυτος παραθαλάσσιος προορισμός για φέτος - Νέο εστιατόριο με μοντέρνα μεσογειακή κουζίνα και όχι μόνο - Οι πρώτες εικόνες
Υπόθεση «Κράτος Μαφία»: Ιδού το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της διαφθοράς
Νέες μειώσεις στα καύσιμα προ των πυλών - Τα φθηνότερα πρατήρια και που κυμαίνονται οι τιμές
Οι φωτογραφίες με μπικίνι της Σμαράγδας Καρύδη από τον «παράδεισο» που βρήκε

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αυτοί είναι οι όροι του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν - Τι προβλέπει για Ορμούζ, πυρηνικά και Λίβανο

 16.06.2026 - 22:30
Επόμενο άρθρο

Ρωσική φρεγάτα έριξε προειδοποιητικά πυρά κατά γιοτ στη Μάγχη

 16.06.2026 - 23:16
ΠτΔ για «Κράτος Μαφία»: Η Κυβέρνηση είναι απόλυτα δεσμευμένη στη διαφάνεια και στη λογοδοσία

ΠτΔ για «Κράτος Μαφία»: Η Κυβέρνηση είναι απόλυτα δεσμευμένη στη διαφάνεια και στη λογοδοσία

Στη βάση των ανακοινώσεων της Νομικής Υπηρεσίας, η Κυβέρνηση θα πράξει ό,τι χρειάζεται, πάντα στη βάση του Συντάγματος, για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης αναφερόμενος στο θέμα του πορίσματος της Ανεξάρτητης Αρχής Κατά της Διαφθοράς.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ για «Κράτος Μαφία»: Η Κυβέρνηση είναι απόλυτα δεσμευμένη στη διαφάνεια και στη λογοδοσία

ΠτΔ για «Κράτος Μαφία»: Η Κυβέρνηση είναι απόλυτα δεσμευμένη στη διαφάνεια και στη λογοδοσία

  •  16.06.2026 - 19:47
Γεν. Εισαγγελέας για «Κράτος Μαφία»: Θα μελετήσουμε το πόρισμα της Αρχής όταν το παραλάβουμε

Γεν. Εισαγγελέας για «Κράτος Μαφία»: Θα μελετήσουμε το πόρισμα της Αρχής όταν το παραλάβουμε

  •  16.06.2026 - 20:50
«Κράτος Μαφία»: Στο μικροσκόπιο των Αρχών ζητά να τεθεί το πόρισμα ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος - Τι εντοπίζει

«Κράτος Μαφία»: Στο μικροσκόπιο των Αρχών ζητά να τεθεί το πόρισμα ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος - Τι εντοπίζει

  •  16.06.2026 - 18:17
Νικόλας Παπαδόπουλος: «Το ΔΗΚΟ δεν είναι ικανοποιημένο από κυβερνητική συνεργασία - Στη Βουλή θα επικεντρωθούμε σε λύσεις»

Νικόλας Παπαδόπουλος: «Το ΔΗΚΟ δεν είναι ικανοποιημένο από κυβερνητική συνεργασία - Στη Βουλή θα επικεντρωθούμε σε λύσεις»

  •  16.06.2026 - 22:00
Αυτοί είναι οι όροι του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν - Τι προβλέπει για Ορμούζ, πυρηνικά και Λίβανο

Αυτοί είναι οι όροι του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν - Τι προβλέπει για Ορμούζ, πυρηνικά και Λίβανο

  •  16.06.2026 - 22:30
Με αναφορές στο Κυπριακό η έκθεση για την Τουρκία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - «Είναι πλέον μια αυταρχική χώρα»

Με αναφορές στο Κυπριακό η έκθεση για την Τουρκία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - «Είναι πλέον μια αυταρχική χώρα»

  •  16.06.2026 - 21:15
Θάνατος 14χρονου Στυλιανού: Τα δεδομένα ενώπιον ΥΚΕ δικαιολογούσαν χαρακτηρισμό της υπόθεσης ως υψηλού κινδύνου

Θάνατος 14χρονου Στυλιανού: Τα δεδομένα ενώπιον ΥΚΕ δικαιολογούσαν χαρακτηρισμό της υπόθεσης ως υψηλού κινδύνου

  •  16.06.2026 - 17:19
Νέα απάτη: Έτσι απέσπασαν €47.406 από τραπεζικό λογαριασμό - Τι αναφέρει καταγγελία

Νέα απάτη: Έτσι απέσπασαν €47.406 από τραπεζικό λογαριασμό - Τι αναφέρει καταγγελία

  •  16.06.2026 - 17:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα