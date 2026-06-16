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ΔΙΕΘΝΗ

Ρωσική φρεγάτα έριξε προειδοποιητικά πυρά κατά γιοτ στη Μάγχη

 16.06.2026 - 23:16
Ρωσική φρεγάτα έριξε προειδοποιητικά πυρά κατά γιοτ στη Μάγχη

Ναύτες που επέβαιναν σε ρωσική φρεγάτα φέρεται να έριξαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον γιοτ που πλησίασε το πολεμικό πλοίο στη Μάγχη, σύμφωνα με το Reuters.

Ένας εκπρόσωπος του βρετανικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε στο Sky News: «Ερευνούμε αναφορές για ένα περιστατικό στη Μάγχη». Το περιστατικό, που συνέβη το πρωί της Τρίτης, φαίνεται να αφορούσε τη ρωσική φρεγάτα «Admiral Grigorovich» στα ύδατα μεταξύ της Νήσου Γουάιτ και της Νορμανδίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένα γιοτ με βρετανική σημαία ανέφερε ότι ένα ρωσικό πλοίο έριξε προειδοποιητικά πυρά από απόσταση περίπου 500 μέτρων, περίπου 20 ναυτικά μίλια νότια της Νήσου Γουάιτ, εκτός των βρετανικών χωρικών υδάτων.

Η είδηση έρχεται λίγες ημέρες μετά από επιχείρηση των βρετανικών αρχών στη Μάγχη, κατά την οποία κομάντος έκαναν ρεσάλτο σε δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας και τελεί υπό κυρώσεις. Σύμφωνα με το Λονδίνο, ήταν η πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε τέτοια επιχείρηση με στόχο τη διακοπή εσόδων από το πετρέλαιο που, κατά τη βρετανική πλευρά, συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα, το Βασιλικό Ναυτικό ανέφερε ότι δύο βρετανικά πολεμικά πλοία παρακολουθούσαν τη ρωσική φρεγάτα «Admiral Grigorovich» καθώς διέπλεε τη Μάγχη, δυτικά της γαλλικής πόλης Μπρεστ.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

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