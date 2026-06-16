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ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Προαναγγέλλει ότι θα επαναφέρει τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο

 16.06.2026 - 23:38
Τραμπ: Προαναγγέλλει ότι θα επαναφέρει τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε την Τρίτη διατεθειμένος να επαναφέρει τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο, καθώς η τιμή του «μαύρου χρυσού» πέφτει διεθνώς.

«Θα μπορέσουμε να το κάνουμε επειδή πλέον το πετρέλαιο ρέει άφθονο. Αναστείλαμε τις κυρώσεις επειδή προφανώς δεν θέλαμε να τιμωρήσουμε τις ΗΠΑ», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν.

Νωρίτερα, είχε συναντηθεί και με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της συνόδου της G7 στο Εβιάν.

«Σύντομα θα είμαστε σε θέση να επανεισάγουμε», τις κυρώσεις πρόσθεσε, αφού οι ΗΠΑ, έχοντας καταλήξει σε συμφωνία για το τέλος του πολέμου με το Ιράν, μπορούν πλέον να μην ανανεώσουν την αναστολή των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο.

Οι ΗΠΑ είχαν άρει ορισμένες από αυτές τις κυρώσεις, που ήταν σε ισχύ από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσουν την αύξηση της τιμής του πετρελαίου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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