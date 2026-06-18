Σε δίκη ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα και ένας συνεργάτης για τα οικονομικά της Κιβωτού: Απιστία, υπεξαίρεση και ξέπλυμα τους καταλογίζει το βούλευμα

Με το βούλευμα οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμπονται στο εδώλιο του ποινικού δικαστηρίου, προκειμένου να δικαστούν για τα κακουργήματα της απιστίας κατ’ εξακολούθηση, της ηθικής αυτουργίας σε απιστία, της συνέργειας σε απιστία κατ’ εξακολούθηση, της υπεξαίρεσης αντικειμένου που το έχουν εμπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω της ιδιότητάς του ως διαχειριστή ξένης περιουσίας κατ’ εξακολούθηση, της ηθικής αυτουργίας στην ανωτέρω πράξη αλλά και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Ειδικότερα, τα μέλη του δικαστικού συμβουλίου στο βούλευμα που εξέδωσαν αναφέρονται -σύμφωνα με πληροφορίες- σε περιστατικά απόκρυψης και υπεξαίρεσης περιουσιακών στοιχείων της ΜΚΟ από τον ιερά και την πρεσβυτέρα το διάστημα που σε εξέλιξη βρίσκονταν οι έρευνες της Οικονομικής Αστυνομίας, στη ΜΚΟ τοποθετούνταν νέα διοίκηση και οι αρχές συγκέντρωναν επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος τους στο πλαίσιο των ερευνών που διενεργούσαν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες το παραπεμπτικό βούλευμα αναφέρει πως ο πατέρας Αντώνιος είναι το πρόσωπο εκείνο που βρίσκονταν πίσω από κάθε ενέργεια της συγκατηγορούμενης και συζύγου του Σταματίας Γεωργαντή, η οποία το επίδικο διάστημα ήταν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της «Κιβωτός του Κόσμου». Ο ιερέας φέρεται ότι «με πειθώ και φορτικότητα» έπεισε την πρεσβυτέρα να προχωρήσει σε πράξεις που, όπως αναφέρεται, προκάλεσαν εν γνώσει τους ζημία στην περιουσία της ΜΚΟ, κατά παράβαση των κανόνων επιμελούς διαχείρισης.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες στο επίκεντρο της δικογραφίας βρίσκεται σειρά ενεργειών που, κατά τις δικαστικές αρχές, ζημίωσαν τη ΜΚΟ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εργασίες αποπεράτωσης ακινήτου που φέρεται να ανήκει στον ίδιο τον πατέρα Αντώνιο, οι οποίες πληρώθηκαν από τα ταμεία της «Κιβωτού του Κόσμου», καθώς και η πρόσληψη υπαλλήλου για τη συντήρηση του συγκεκριμένου ακινήτου, με τον μισθό του να καλύπτεται επίσης από λογαριασμούς της ΜΚΟ.

Επίσης, στο πολυσέλιδο δικαστικό έγγραφο καταγράφονται καταβολές χρημάτων προς τον συγκατηγορούμενο και υπάλληλο της ΜΚΟ, ο οποίος φέρεται να μην παρείχε υπηρεσίες αντίστοιχης οικονομικής αξίας. Το συνολικό ύψος των συγκεκριμένων πράξεων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 200.000 ευρώ.

Ακόμη κατά τις ίδιες στο βούλευμα γίνεται αναφορά σε ιδιοποίηση ποσού περίπου 100.000 ευρώ, το οποίο είχε περιέλθει στη διαχείριση της τότε υπεύθυνης της «Κιβωτού του Κόσμου», Σταματίας Γεωργαντή. Τα χρήματα προέρχονταν αυτά προέρχονταν, όπως φέρονται να δέχθηκαν οι δικαστές, από δωρεές ιδιωτών. Ωστόσο, χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη εξόδων διαβίωσης των κατηγορουμένων και μελών των οικογενειών τους, με σκοπό να μην δαπανηθούν αντίστοιχα ποσά από άλλα εισοδήματα. Το ίδιο ποσό εμφανίζεται να σχετίζεται και με αγοραπωλησίες ακινήτων, στις οποίες, σύμφωνα πάντα με τις δικαστικές εκτιμήσεις, φέρεται να κατευθύνθηκαν περίπου 100.000 ευρώ.

Επιπλέον, στο παραπεμπτικό βούλευμα γίνεται αναφορά σε τραπεζική θυρίδα της «Κιβωτού του Κόσμου» στην Αθήνα, από την οποία η πρεσβυτέρα φέρεται να αφαίρεσε μετρητά και τιμαλφή. Τα αντικείμενα αυτά τοποθετήθηκαν, κατά τις ίδιες αναφορές, σε τσάντα και χάρτινη σακούλα, κατόπιν υπόδειξης του πατέρα Αντωνίου.

Όπως σημειώνεται, τα τιμαλφή δεν παραδόθηκαν ποτέ στη νέα προσωρινή διοίκηση της οργάνωσης, ενώ δεν αποδόθηκαν ούτε άλλα αντικείμενα συνολικής αξίας περίπου 305.000 ευρώ. Σύμφωνα με το βούλευμα, τα συγκεκριμένα αντικείμενα φέρεται να αποκρύφτηκαν σε κρύπτη σε παρακείμενο διαμέρισμα του ίδιου κτιρίου όπου διέμεναν τότε οι δύο κατηγορούμενοι και σε χώρο στον οποίο είχε πρόσβαση μόνο η πρεσβυτέρα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η κατηγορούμενη προέβη στο άδειασμα της τραπεζικής θυρίδας με αφορμή δημοσιεύματα για διερευνώμενες παράνομες δραστηριότητες του ιερέα συζύγου της. Τα μετρητά κατά τις ίδιες πηγές ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, ενώ στα τιμαλφή συγκαταλέγονται χρυσές λίρες Αγγλίας και Τουρκίας.

Το δικαστικό συμβούλιο αποφάσισε επίσης να διατηρηθεί η ισχύς του περιοριστικού όρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα που έχει επιβληθεί στον πατέρα Αντώνιο και στην πρεσβυτέρα. Τέλος να σημειωθεί ότι η έκδοση του παραπεμπτικού βουλεύματος γίνεται γνωστή ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται άλλη δίκη με κατηγορούμενο τον πατέρα Αντώνιο. Η δίκη αυτή διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών και αφορά σε καταγγελίες που έγιναν σε βάρος του ιερέα για κακοποίηση δυο νεαρών αγοριών, φιλοξενούμενων στην «Κιβωτό του Κόσμου».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα