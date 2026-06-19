Με μεγάλη επιτυχία οι εκδηλώσεις του Ομίλου P. David Group στη Λεμεσό

Με εντυπωσιακή συμμετοχή και απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι παρουσιάσεις και τα δείπνα που διοργάνωσε ο Όμιλος P. David Group στις 15 και 16 Ιουνίου 2026, στο ξενοδοχείο St. Raphael Resort στη Λεμεσό.

Στις δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις παρευρέθηκαν συνολικά 350 επαγγελματίες του κατασκευαστικού τομέα, μεταξύ των οποίων αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, διακοσμητές, εργολάβοι, επιστάτες οικοδομών, υπεύθυνοι αγορών και υδραυλικοί.

Κεντρικό θέμα των παρουσιάσεων αποτέλεσαν οι νέες καινοτόμες προτάσεις και τα σύγχρονα προϊόντα των διεθνώς αναγνωρισμένων οίκων Treemme από την Ιταλία και TECE από τη Γερμανία, τους οποίους ο Όμιλος P. David Group αντιπροσωπεύει αποκλειστικά μέσω των καταστημάτων του σε Λεμεσό και Λάρνακα.

Οι εκπρόσωποι των δύο κορυφαίων εταιρειών παρουσίασαν τις τελευταίες εξελίξεις και τις τεχνολογικές καινοτομίες που χαρακτηρίζουν τα νέα μοντέλα και τις σειρές προϊόντων τους, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους πολύτιμη ενημέρωση για τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς.

Ο Όμιλος P. David Group εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους συνεργάτες και επαγγελματίες που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις, καθώς και για τη διαχρονική εμπιστοσύνη και στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τις ισχυρές σχέσεις συνεργασίας που έχουν αναπτυχθεί με τον κατασκευαστικό κόσμο της Κύπρου.