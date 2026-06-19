Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΜε μεγάλη επιτυχία οι εκδηλώσεις του Ομίλου P. David Group στη Λεμεσό
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με μεγάλη επιτυχία οι εκδηλώσεις του Ομίλου P. David Group στη Λεμεσό

 19.06.2026 - 15:11
Με μεγάλη επιτυχία οι εκδηλώσεις του Ομίλου P. David Group στη Λεμεσό

Με εντυπωσιακή συμμετοχή και απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι παρουσιάσεις και τα δείπνα που διοργάνωσε ο Όμιλος P. David Group στις 15 και 16 Ιουνίου 2026, στο ξενοδοχείο St. Raphael Resort στη Λεμεσό.

Στις δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις παρευρέθηκαν συνολικά 350 επαγγελματίες του κατασκευαστικού τομέα, μεταξύ των οποίων αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, διακοσμητές, εργολάβοι, επιστάτες οικοδομών, υπεύθυνοι αγορών και υδραυλικοί.

Κεντρικό θέμα των παρουσιάσεων αποτέλεσαν οι νέες καινοτόμες προτάσεις και τα σύγχρονα προϊόντα των διεθνώς αναγνωρισμένων οίκων Treemme από την Ιταλία και TECE από τη Γερμανία, τους οποίους ο Όμιλος P. David Group αντιπροσωπεύει αποκλειστικά μέσω των καταστημάτων του σε Λεμεσό και Λάρνακα.

Οι εκπρόσωποι των δύο κορυφαίων εταιρειών παρουσίασαν τις τελευταίες εξελίξεις και τις τεχνολογικές καινοτομίες που χαρακτηρίζουν τα νέα μοντέλα και τις σειρές προϊόντων τους, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους πολύτιμη ενημέρωση για τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς.

Ο Όμιλος P. David Group εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους συνεργάτες και επαγγελματίες που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις, καθώς και για τη διαχρονική εμπιστοσύνη και στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τις ισχυρές σχέσεις συνεργασίας που έχουν αναπτυχθεί με τον κατασκευαστικό κόσμο της Κύπρου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φαίδωνας Φαίδωνος: «Προχωρώ με καθαρή συνείδηση» - Με την οικογένειά του στο πλάι του γιόρτασε τα 48 του χρόνια – Δείτε φωτογραφία
Νέο πεντάστερο θέρετρο άνοιξε επίσημα τις πόρτες του δίπλα στη θάλασσα - Από σύγχρονες σουίτες και χώρους yoga μέχρι waterpark - Δείτε φωτογραφίες
Στυλιάνα για το χλιδάτο ταξίδι με τον Φειδία- «Θα μου κακοφανεί να πετάξω economy class» - Δείτε βίντεο
«Μπερδεμένος» ο καιρός... Έρχονται ψηλές θερμοκρασίες με βροχές και καταιγίδες
Κάμερες σε κάθε σχολείο: Τι αλλάζει; Ποιος έχει το κλειδί της πρόσβασης;
Από τα αεροπορικά ταξίδια στις εκποιήσεις και στα ενοίκια - Πώς άλλαξαν οι καταγγελίες των καταναλωτών μέσα σε δύο χρόνια

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Υπόθεση 14χρονου Στυλιανού: Να γίνουν δεκτές οι αναφορές του αποβιώσαντα για κακοποίηση ζητά η Κατηγορούσα Αρχή

 19.06.2026 - 15:08
Επόμενο άρθρο

ΑΠΟΕΛ: Aνακοίνωσε συμφωνία με τον Νίκο Παπαδόπουλο

 19.06.2026 - 15:18
Αναγνωρίζεται η δουλειά της Κυπριακής Προεδρίας για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Αναγνωρίζεται η δουλειά της Κυπριακής Προεδρίας για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Στη συζήτηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την Παρασκευή για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο καταγράφηκε «σαφής αναγνώριση» της δουλειάς που επιτέλεσε η Κυπριακή Προεδρία σε έναν από τους πιο δύσκολους και πολιτικά απαιτητικούς φακέλους της Ένωσης, σύμφωνα με πληροφορίες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αναγνωρίζεται η δουλειά της Κυπριακής Προεδρίας για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Αναγνωρίζεται η δουλειά της Κυπριακής Προεδρίας για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

  •  19.06.2026 - 15:36
Κάλεσμα σε διαμαρτυρία: ΑΚΕΛ και VOLT κατεβαίνουν στη Νομική Υπηρεσία τη Δευτέρα – Τα τέσσερα αιτήματα

Κάλεσμα σε διαμαρτυρία: ΑΚΕΛ και VOLT κατεβαίνουν στη Νομική Υπηρεσία τη Δευτέρα – Τα τέσσερα αιτήματα

  •  19.06.2026 - 13:47
Συναγερμός στη Λάρνακα: Απόπειρα ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζας - Αποκλείστηκε η περιοχή

Συναγερμός στη Λάρνακα: Απόπειρα ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζας - Αποκλείστηκε η περιοχή

  •  19.06.2026 - 15:18
Βουλευτικές: Πόσα παράπονα εξετάζονται κατά κομμάτων και υποψηφίων - Ποιες παραβιάσεις αφορούν

Βουλευτικές: Πόσα παράπονα εξετάζονται κατά κομμάτων και υποψηφίων - Ποιες παραβιάσεις αφορούν

  •  19.06.2026 - 13:57
Έρχονται νέες μειώσεις στις τιμές καυσίμων - Ζητούν παράταση του μειωμένου φόρου

Έρχονται νέες μειώσεις στις τιμές καυσίμων - Ζητούν παράταση του μειωμένου φόρου

  •  19.06.2026 - 13:03
Συμπλοκή στην Αγία Νάπα: Έκαναν live-streaming τις «περιπέτειές» τους στο νησί μας - Ανακρίθηκαν δύο πρόσωπα

Συμπλοκή στην Αγία Νάπα: Έκαναν live-streaming τις «περιπέτειές» τους στο νησί μας - Ανακρίθηκαν δύο πρόσωπα

  •  19.06.2026 - 12:54
Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό: Τραυματίστηκαν μητέρα και κόρη - Τι συνέβη

Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό: Τραυματίστηκαν μητέρα και κόρη - Τι συνέβη

  •  19.06.2026 - 13:30
Σοβαρές καταγγελίες ΠΑΣΥΔΥ: Aνησυχίες για την ασφάλεια ασθενών και εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας - Θα εξετάσουν μέτρα αντίδρασης

Σοβαρές καταγγελίες ΠΑΣΥΔΥ: Aνησυχίες για την ασφάλεια ασθενών και εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας - Θα εξετάσουν μέτρα αντίδρασης

  •  19.06.2026 - 13:40

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα