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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συναγερμός στη Λάρνακα: Απόπειρα ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζας - Αποκλείστηκε η περιοχή

 19.06.2026 - 15:18
Συναγερμός στη Λάρνακα: Απόπειρα ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζας - Αποκλείστηκε η περιοχή

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Κίτι, έπειτα από απόπειρα ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γύρω στις 13:30, σαλούν όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο πρόσωπα, αφίχθηκε έξω από το υποκατάστημα και στάθμευσε επί του πεζοδρομίου.

Οι δύο επιβαίνοντες εξήλθαν από το όχημα έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους και κρατώντας τσάντες αθλητικού τύπου. Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς την είσοδο της τράπεζας, ωστόσο δεν κατάφεραν να εισέλθουν, καθώς ενεργοποιήθηκε το ελεγχόμενο σύστημα πρόσβασης.

Έπειτα από την πάροδο λίγων δευτερολέπτων, οι ύποπτοι επέστρεψαν στο όχημα με το οποίο είχαν αφιχθεί και τράπηκαν σε φυγή.

Από το περιστατικό δεν κινδύνευσε κανένα πρόσωπο, ενώ δεν έχει αναφερθεί κλοπή χρημάτων ή άλλης περιουσίας.

Η περιοχή έξω από την τράπεζα έχει αποκλειστεί από την Αστυνομία, ενώ μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας διενεργούν επιτόπιες εξετάσεις και συλλέγουν στοιχεία, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση ως απόπειρα ληστείας.

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