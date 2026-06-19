Τούρκος ΥΠΑΜ: «Παράνομη και αντίθετη στο διεθνές δίκαιο» η συμφωνία Γαλλίας–Κύπρου

Σε συνέντευξη Τύπου από τις Βρυξέλλες, στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, ο κ. Γκιουλέρ συνέδεσε τις πρόσφατες εξελίξεις με τον πόλεμο μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι οι απειλές από πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη ανέδειξαν για ακόμη μία φορά τη στρατηγική σημασία της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «τα πρόσθετα μέτρα που λαμβάνει η Τουρκία για την ασφάλεια του ψευδοκράτους εξυπηρετούν, όπως είπε, όχι μόνο την προστασία των Τουρκοκυπρίων αλλά και τη σταθερότητα ολόκληρου του νησιού». Υποστήριξε επίσης ότι η Άγκυρα «επιδιώκει την αποκλιμάκωση και όχι την ένταση».

Ειδική αναφορά έκανε στη συμφωνία Γαλλίας-Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλώνοντας ότι η Γαλλία «δεν διαθέτει καθεστώς εγγυήτριας δύναμης» στην Κύπρο και ότι η συμφωνία που υπέγραψε με την Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί, κατά την τουρκική θέση, «πρωτοβουλία χωρίς νομιμότητα, που διαταράσσει τις ευαίσθητες ισορροπίες και αντίκειται στο διεθνές δίκαιο».

Ο Γκιουλέρ υποστήριξε ότι «καμία πρωτοβουλία ή συμμαχία που στρέφεται κατά των δικαιωμάτων και συμφερόντων της Τουρκίας και του ψευδοκράτους δεν έχει πιθανότητες επιτυχίας».

Παράλληλα, συνέχισε λέγοντας ότι «οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν την ισχύ και την αποφασιστικότητα να αντιδράσουν σε οποιαδήποτε εξέλιξη ή τετελεσμένο που θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων».

Ο Τούρκος Υπουργός επανέλαβε ότι η Τουρκία θεωρεί πως «διατηρεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ως εγγυήτρια δύναμη στην Κύπρο» και διαμήνυσε ότι «η Άγκυρα θα συνεχίσει να αναλαμβάνει δράση εφόσον κρίνει ότι απειλείται η ασφάλεια του ψευδοκράτους».