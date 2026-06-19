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ΔΙΕΘΝΗ

Viral 12χρονο αγόρι από την Αιθιοπία: Μετέφερε ένα άρρωστο κοτόπουλο σε νοσοκομείο

 19.06.2026 - 18:50
Viral 12χρονο αγόρι από την Αιθιοπία: Μετέφερε ένα άρρωστο κοτόπουλο σε νοσοκομείο

Μεγαλώνοντας σε μία αγροτική περιοχή της Αιθιοπίας, ο 12χρονος Μάρκος Αμπάγιε ανέπτυξε μια βαθιά αγάπη για τα ζώα.

Έτσι, όταν το αγαπημένο του κοτόπουλο αρρώστησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα και δεν ανταποκρίθηκε σε καμία θεραπεία στο σπίτι, ο Μάρκος φόρεσε τα παπούτσια του και έκανε αυτό που του φάνηκε πιο λογικό... μετέφερε εσπευσμένα το πτηνό στο τοπικό νοσοκομείο.

Μεγαλώνοντας σε μία αγροτική περιοχή της Αιθιοπίας, ο 12χρονος Μάρκος Αμπάγιε ανέπτυξε μια βαθιά αγάπη για τα ζώα.

Έτσι, όταν το αγαπημένο του κοτόπουλο αρρώστησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα και δεν ανταποκρίθηκε σε καμία θεραπεία στο σπίτι, ο Μάρκος φόρεσε τα παπούτσια του και έκανε αυτό που του φάνηκε πιο λογικό... μετέφερε εσπευσμένα το πτηνό στο τοπικό νοσοκομείο.


Βίντεο του απίθανου ζευγαριού, που καταγράφηκε από ένα νοσηλευτή στο Πρωτοβάθμιο Νοσοκομείο Ντενμπέτσα στην περιοχή Αμχάρα, συγκέντρωσε 770.000 προβολές στο TikTok, με πολλούς Αιθίοπες να εντυπωσιάζονται από τη συμπόνια του Μάρκος.

«Δεν αναπνέει σωστά», λέει ο Μάρκος στο νοσοκόμο στο βίντεο, αγκαλιάζοντας το κοτόπουλο με μια ανήσυχη έκφραση στο πρόσωπό του.

Ο νοσοκόμος, Ούμερ Τσάνε, απαντά: «Άκου, υπάρχουν γιατροί που θεραπεύουν ζώα. Πρέπει να την πας εκεί. Αυτό είναι ένα νοσοκομείο για ανθρώπους. Εντάξει, αγάπη μου;»

Στη συνέχεια την πήγε σε έναν κτηνίατρο, όπου το κοτόπουλο έλαβε θεραπεία.

Ο μικρός κατέληξε στο νοσοκομείο αφού ο θείος του, που ήταν και ο κηδεμόνας του πρότεινε να ζητηθεί τη βοήθεια επαγγελματία για την κότα. Υπάρχουν κτηνίατροι στην Ντενμπέχα, αλλά ο Μάρκος δεν γνώριζε την ύπαρξή τους.

«Η κότα μου είναι καλύτερα τώρα. Θα της δώσω τα 12 αυγά που έσωσα για να τα εκκολάψει», δήλωσε ο μικρός στο BBC.

Η ιστορία τράβηξε την προσοχή σε εθνικό επίπεδο με αποτέλεσμα μια εταιρεία πτηνοτροφίας ανακοίνωσε ότι θα δωρίσει 100 κοτόπουλα στον Μάρκος, καθώς και εκπαίδευση στην πτηνοτροφία.

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