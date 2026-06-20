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TRAVEL

ΕΕ και αεροπορικά ταξίδια: Η νέα συμφωνία για καθυστερήσεις, αποζημιώσεις και χειραποσκευές

 20.06.2026 - 15:12
ΕΕ και αεροπορικά ταξίδια: Η νέα συμφωνία για καθυστερήσεις, αποζημιώσεις και χειραποσκευές

Οι αεροπορικές μεταφορές στην Ευρώπη εισέρχονται σε μια νέα εποχή κανόνων και υποχρεώσεων, καθώς ένα από τα πιο μακροχρόνια νομοθετικά ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης φτάνει επιτέλους στο τέλος του.

Έπειτα από περισσότερα από δέκα χρόνια διαπραγματεύσεων, συζητήσεων και έντονων συγκρούσεων ανάμεσα σε κυβερνήσεις, ευρωπαϊκούς θεσμούς και αεροπορικές εταιρείες, διαμορφώνεται το νέο πλαίσιο που θα διέπει τα δικαιώματα των επιβατών στις αερομεταφορές.

Η συμφωνία, η οποία ολοκληρώνει μια διαδικασία που ξεκίνησε πριν από δεκατρία χρόνια, διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τα βασικά δικαιώματα που ισχύουν σήμερα για εκατομμύρια ταξιδιώτες. Παράλληλα, εισάγει πρόσθετες υποχρεώσεις για τις αεροπορικές εταιρείες, με έμφαση στη διαφάνεια των χρεώσεων, την προστασία των οικογενειών και την ενίσχυση των δικαιωμάτων επιβατών με ειδικές ανάγκες.

Παραμένουν οι αποζημιώσεις για καθυστερήσεις και ακυρώσεις

Το σημαντικότερο στοιχείο για τους επιβάτες είναι ότι διατηρείται αμετάβλητο το καθεστώς αποζημιώσεων σε περιπτώσεις καθυστερήσεων και ακυρώσεων πτήσεων.

Παρά τις πιέσεις που ασκήθηκαν από αρκετά κράτη-μέλη και από τον κλάδο των αερομεταφορών, δεν αλλάζει το δικαίωμα οικονομικής αποζημίωσης, το οποίο κυμαίνεται από 250 έως 600 ευρώ ανάλογα με την απόσταση του ταξιδιού και τη διάρκεια της καθυστέρησης.

Εξίσου σημαντική θεωρείται η διατήρηση του σημερινού ορίου των τριών ωρών καθυστέρησης για την ενεργοποίηση του δικαιώματος αποζημίωσης. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων είχε τεθεί πρόταση αύξησης του ορίου στις τέσσερις ώρες, γεγονός που θα περιόριζε σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων.

Η συγκεκριμένη διάταξη αποτέλεσε το βασικό σημείο αντιπαράθεσης ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αρκετές κυβερνήσεις. Χώρες με ισχυρούς αεροπορικούς ομίλους υποστήριζαν ότι το ισχύον σύστημα δημιουργεί υπερβολικό οικονομικό βάρος στις εταιρείες. Τελικά, επικράτησε η διατήρηση του υφιστάμενου πλαισίου, το οποίο θεωρείται μία από τις σημαντικότερες κατακτήσεις των Ευρωπαίων ταξιδιωτών.

Νέοι κανόνες για τις τιμές των εισιτηρίων

Η συμφωνία φέρνει σημαντικές αλλαγές και στο πεδίο της τιμολογιακής διαφάνειας.

Οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεώνονται να εμφανίζουν από την πρώτη στιγμή το πραγματικό κόστος του ταξιδιού, χωρίς παραπλανητικές πρακτικές που οδηγούν τον καταναλωτή να βλέπει αρχικά μία χαμηλή τιμή και στη συνέχεια να επιβαρύνεται με πρόσθετες υποχρεωτικές χρεώσεις.

Στο νέο πλαίσιο, το κόστος της χειραποσκευής καμπίνας θα πρέπει να αποτυπώνεται με σαφήνεια κατά τη διαδικασία κράτησης. Οι εταιρείες χαμηλού κόστους δεν θα μπορούν να προβάλλουν εξαιρετικά φθηνά εισιτήρια και να προσθέτουν στη συνέχεια επιβαρύνσεις που μεταβάλλουν ουσιαστικά την τελική τιμή.

Παράλληλα, θα διατηρείται η δυνατότητα παροχής χαμηλότερων ναύλων σε όσους επιλέγουν να ταξιδέψουν χωρίς χειραποσκευή, υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι θα είναι απόλυτα ξεκάθαροι από την αρχή.

Πρόσθετη προστασία για οικογένειες και ευάλωτες ομάδες

Ένα ακόμη σημαντικό σκέλος της συμφωνίας αφορά την ενίσχυση της προστασίας συγκεκριμένων κατηγοριών επιβατών.

Οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα μπορούν πλέον να επιβάλλουν επιπλέον χρεώσεις προκειμένου οι γονείς να καθίσουν δίπλα στα παιδιά τους κατά τη διάρκεια της πτήσης. Η συγκεκριμένη πρακτική είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως από εταιρείες χαμηλού κόστους που χρέωναν ξεχωριστά την επιλογή θέσης.

Παράλληλα, περιορίζονται οι υπέρογκες χρεώσεις που επιβάλλονταν σε περιπτώσεις διόρθωσης μικρών τυπογραφικών λαθών στα στοιχεία των εισιτηρίων, ενώ ενισχύεται το πλαίσιο προστασίας για επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα και ειδικές ανάγκες.

Οι νέοι κανόνες επιχειρούν να διασφαλίσουν ότι η πρόσβαση στις αερομεταφορές θα γίνεται με πιο δίκαιους όρους και χωρίς αδικαιολόγητες οικονομικές επιβαρύνσεις για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Τι αλλάζει στα εισιτήρια επιστροφής

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η νέα πρόβλεψη για τους ταξιδιώτες που χάνουν ή δεν χρησιμοποιούν το πρώτο σκέλος ενός ταξιδιού.

Μέχρι σήμερα, πολλές αεροπορικές εταιρείες ακύρωναν αυτόματα το εισιτήριο επιστροφής όταν ο επιβάτης δεν είχε χρησιμοποιήσει την αρχική πτήση αναχώρησης. Η πρακτική αυτή είχε προκαλέσει σειρά αντιδράσεων και δικαστικών προσφυγών σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Με το νέο καθεστώς, οι εταιρείες δεν θα μπορούν να προχωρούν αυτομάτως στην ακύρωση του σκέλους επιστροφής, παρέχοντας μεγαλύτερη προστασία στους επιβάτες που αντιμετωπίζουν απρόβλεπτες καταστάσεις ή αλλαγές στα ταξιδιωτικά τους σχέδια.

Οι αλλαγές που έμειναν εκτός συμφωνίας

Παρά τις βελτιώσεις που περιλαμβάνει το νέο πλαίσιο, αρκετές προτάσεις δεν βρήκαν τελικά θέση στο τελικό κείμενο.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι εισηγήσεις για πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία αποζημιώσεων και για ευκολότερη υποβολή αξιώσεων από τους επιβάτες. Οι οργανώσεις καταναλωτών είχαν ζητήσει ένα πιο απλό και γρήγορο σύστημα, ώστε οι αποζημιώσεις να καταβάλλονται χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες.

Τελικά, οι εταιρείες θα υποχρεώνονται μόνο να παρέχουν σαφείς και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διεκδίκησης αποζημιώσεων και τα δικαιώματα των επιβατών.

Παρά τις επιμέρους εκκρεμότητες, η ολοκλήρωση της συμφωνίας θεωρείται ορόσημο για τις ευρωπαϊκές αερομεταφορές. Μετά από δεκατρία χρόνια διαβουλεύσεων, οι βασικές εγγυήσεις για τους επιβάτες διατηρούνται, ενώ προστίθενται νέοι κανόνες που περιορίζουν αμφιλεγόμενες πρακτικές και ενισχύουν τη διαφάνεια στην αγορά των αεροπορικών μεταφορών.

Πηγή: newmoney.gr

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