ΔΗΚΟ: Συνεδριάζει το Εκτελεστικό Γραφείο-Οι προεδρικές- Το χρονοδιάγραμμα- Η ΔΗΠΑ και ο «γρίφος» Νικόλα

Η σημερινή συνεδρίαση πραγματοποιείται σε μια περίοδο, κατά την οποία το ΔΗΚΟ έχει ήδη ανοίξει τον εσωκομματικό διάλογο για τις Προεδρικές και επιχειρεί να διαμορφώσει, βήμα προς βήμα, το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λάβει την τελική του απόφαση.

Το χρονοδιάγραμμα για τις Προεδρικές

Σύμφωνα με πληροφορίες του Themaonline, το ΔΗΚΟ δεν προτίθεται να επισπεύσει τη διαδικασία, αλλά να κινηθεί με συγκεκριμένο οργανωτικό χρονοδιάγραμμα.

Οι πρώτες οργανωτικές συσκέψεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε παγκύπριο επίπεδο και το επόμενο διάστημα η διαδικασία περνά σε επαρχιακό και τοπικό επίπεδο.

Στόχος είναι μέχρι τα Χριστούγεννα να έχουν γίνει οι απαραίτητες οργανωτικές κινήσεις, με επαρχιακές συνδιασκέψεις και επαφές με τις τοπικές κοινωνίες, ώστε να καταγραφούν οι απόψεις της κομματικής βάσης.

Το επόμενο καθοριστικό βήμα θα είναι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Κεντρική Επιτροπή στις αρχές του 2027, η οποία θα κληθεί να λάβει την τελική απόφαση για την πορεία του ΔΗΚΟ στις Προεδρικές του 2028. Το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επιβεβαιώνεται και από σημερινές πληροφορίες που θέλουν τις τελικές αποφάσεις να λαμβάνονται μετά την ολοκλήρωση του εσωκομματικού διαλόγου.

Με άλλα λόγια, στο ΔΗΚΟ θέλουν πρώτα να ολοκληρώσουν τη συζήτηση στη βάση, να αξιολογήσουν το κυβερνητικό έργο και τη συνεργασία με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και στη συνέχεια να οδηγηθούν στην τελική απόφαση.

Η πλάστιγγα προς Χριστοδουλίδη

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, οι πληροφορίες του Themaonline αναφέρουν ότι, αυτή τη στιγμή, η πλάστιγγα στο ΔΗΚΟ φαίνεται να γέρνει προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η στάση των τριών αντιπροέδρων του κόμματος. Οι Μιχάλης Δαμιανός και Νεόφυτος Χαραλαμπίδης συμμετέχουν ήδη στην Κυβέρνηση ως υπουργοί, ενώ ο τρίτος αντιπρόεδρος, Χρύσανθος Σαββίδης, έχει επίσης ταχθεί υπέρ της συμπόρευσης με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Οι δύο πρώτοι συμμετείχαν και στη Γραμματεία του ΔΗΚΟ στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το περασμένο καλοκαίρι.

Η εικόνα αυτή, σε συνδυασμό με τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο εσωτερικό του κόμματος, δημιουργεί μια δυναμική υπέρ της συνέχισης της συνεργασίας με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι η απόφαση έχει ήδη ληφθεί.

Άλλωστε, ο ίδιος ο Νικόλας Παπαδόπουλος έχει ξεκαθαρίσει ότι η απόφαση για τις Προεδρικές θα ληφθεί από τα συλλογικά όργανα του κόμματος, μετά την ολοκλήρωση του εσωκομματικού διαλόγου και ότι οποιαδήποτε συνεργασία θα πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριμένο πρόγραμμα και θέσεις.

Το απομακρυσμένο σενάριο Νικόλα

Στο τραπέζι εξακολουθεί, θεωρητικά, να υπάρχει και το σενάριο μιας αυτόνομης υποψηφιότητας του Νικόλα Παπαδόπουλου. Ωστόσο, με τα σημερινά δεδομένα, πρόκειται για το πιο απομακρυσμένο σενάριο.

Μια τέτοια επιλογή, εάν συνδεόταν με την πρόθεση του προέδρου του ΔΗΚΟ να κινηθεί απέναντι στον Νίκο Χριστοδουλίδη με στόχο να τον «τιμωρήσει» πολιτικά, εκτιμάται ότι θα προκαλούσε αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος.

Και αυτό γιατί η συζήτηση στο ΔΗΚΟ δεν αφορά μόνο τις προσωπικές σχέσεις ή τις διαφωνίες του παρελθόντος, αλλά και τη δυνατότητα διαμόρφωσης μιας ευρύτερης κεντρώας παράταξης, με κοινό πολιτικό βηματισμό και συγκεκριμένες θέσεις.

Σε πολύ καλό στάδιο οι συζητήσεις με τη ΔΗΠΑ

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επαφές με τη ΔΗΠΑ, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες του Themaonline, βρίσκονται σε πολύ καλό και προχωρημένο στάδιο.

Σε αυτή τη φάση, δεν γίνεται λόγος για τελικές αποφάσεις ή συμφωνία για τις Προεδρικές, αλλά για μια διαδικασία που ξεκινά από την παράλληλη συμπόρευση και την κοινή προσέγγιση σε συγκεκριμένα ζητήματα.

Στόχος είναι να εντοπιστούν πεδία στα οποία υπάρχει κοινή πολιτική αντίληψη και να δημιουργηθεί σταδιακά το απαραίτητο «πρόσφορο έδαφος» για ευρύτερη συνεργασία.

Δεν είναι, πάντως, όλα τα ζητήματα εύκολα. Υπάρχουν οι «πληγές του παρελθόντος» και από τις δύο πλευρές, οι οποίες θα πρέπει να ξεπεραστούν, εάν η συζήτηση πρόκειται να οδηγήσει σε ουσιαστική πολιτική σύμπραξη.

Οι επαφές των δύο κομμάτων, έχουν ήδη ανοίξει και σε επίπεδο παραγωγής πολιτικής, με τους Νικόλα Παπαδόπουλο και Μάριο Καρογιάν να έχουν συζητήσει ακόμη και το ενδεχόμενο κοινής δράσης των ομάδων μελετών και παραγωγής πολιτικής.

ΕΔΕΚ και Οικολόγοι στο κάδρο

Παράλληλα, θετικά αξιολογούνται τα μηνύματα από την ΕΔΕΚ και τους Οικολόγους, με τις δύο πλευρές να αναμένουν τις δικές τους εσωκομματικές διαδικασίες και συνέδρια.

Οι όποιες κινήσεις, αναμένεται να αποκτήσουν μεγαλύτερη σαφήνεια με τον νέο χρόνο, όταν θα έχει ολοκληρωθεί και το εσωκομματικό παζλ στο ΔΗΚΟ.

Το μπαλάκι στον Χριστοδουλίδη

Καθοριστικός παράγοντας παραμένει, βεβαίως, ο ίδιος ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Στο ΔΗΚΟ, θεωρούν ότι πριν από οποιαδήποτε τελική απόφαση θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του για το 2028, αλλά και το πολιτικό του όραμα για την επόμενη πενταετία. Η θέση αυτή έχει διατυπωθεί και δημόσια από την ηγεσία του κόμματος.

Η εξαγγελία του Νίκου Χριστοδουλίδη αναμένεται με τον νέο χρόνο, γεγονός που θα λειτουργήσει ως καταλύτης και για τις τελικές αποφάσεις στο ΔΗΚΟ.

Μέχρι τότε, το κόμμα επιλέγει να κρατήσει ανοικτές τις διαδικασίες, να ακούσει τη βάση του και να μετρήσει όλες τις παραμέτρους.

Το μήνυμα, πάντως, που διαμορφώνεται είναι σαφές: το ΔΗΚΟ δεν έχει ακόμη ανακοινώσει την απόφασή του, αλλά οι εσωτερικές ισορροπίες δείχνουν ολοένα και περισσότερο προς μια νέα συμπόρευση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ παράλληλα επιχειρείται να χτιστεί ένας ευρύτερος κεντρώος χώρος με τη ΔΗΠΑ και άλλες δυνάμεις του Κέντρου.