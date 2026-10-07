Θρήνος στην Ισπανία: Πέθανε η Μαρικάρμεν, η γυναίκα-σύμβολο της στεγαστικής κρίσης

Από τη στιγμή της έξωσης, ήταν στο νοσοκομείο, αν και είχε καταλήξει σε συμφωνία που της επέτρεπε να επιστρέψει στο σπίτι της μόλις λάμβανε εξιτήριο.

Στο πλευρό της είχαν βρεθεί εκατοντάδες άνθρωποι, μεταξύ τους και διασημότητες, που δεν κατάφεραν να αποτρέψουν τη διαδικασία.

Η Μαρικάρμεν, που αντιμετωπίζε σοβαρά κινητικά προβλήματα, ζούσε στην κατοικία της για δεκαετίες, μέχρι που αγόρασε το κτίριο μια εταιρεία. Οι νέοι ιδιοκτήτες προχώρησαν σε τεράστια αύξηση του ενοικίου που δεν μπορούσε να καλύψει με τη σύνταξή της, οπότε ζήτησαν την έξωση

«Η λύση ήρθε πολύ αργά», αναφέρει το Συνδικάτο Ενοικιαστών, το οποίο χαρακτήρισε ως «απολύτως αποτρέψιμο» το γεγονός που συνέβη έπειτα από διαδικασία που περιγράφει ως «βασανιστική».

Όπως σημειώνει η El Mundo, η εντολή για την έξωση εκτελέστηκε στις 23 Σεπτεμβρίου έπειτα από μακρά δικαστική διαμάχη σχετικά με το παλαιό μισθωτήριο συμβόλαιο που είχε υπογράψει ο πατέρας της το 1956.

Η δικαστική επιτροπή ολοκλήρωσε τελικά έξωση, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί μπροστά από το κτίριο στο οποίο η γυναίκα διέμενε για περισσότερα από 70 χρόνια. Η Μαρικάρμεν εγκατέλειψε το κτίριο πάνω σε φορείο και διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, όπου παρέμενε νοσηλευόμενη από τότε.

Η υπόθεσή της είχε εν τω μεταξύ πυροδοτήσει κινητοποίηση σε όλη την Ισπανία, η οποία κατέληξε, μετά από περισσότερο από μία εβδομάδα έντονων διαμαρτυριών, διαδηλώσεων και ενός καταυλισμού που είχε εγκατασταθεί στην Πουέρτα ντελ Σολ, μία από τις κεντρικές πλατείες στη Μαδρίτη, στην προκήρυξη πρόωρων εκλογών από τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ.

Πηγή: protothema.gr