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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών, ο Ακάμας και το «κυπριακό FBI» στα πρωτοσέλιδα

 08.10.2026 - 08:38
Οι κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών, ο Ακάμας και το «κυπριακό FBI» στα πρωτοσέλιδα

Οι κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων για το νέο σύστημα διορισμών, τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε σχέση με τον Ακάμα και η έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είναι ανάμεσα στα θέματα που προβάλλουν σήμερα οι εφημερίδες στα πρωτοσέλιδά τους.

Η εφημερίδα «Αλήθεια», υπό τον τίτλο «Στη μάχη οι εκπαιδευτικοί», γράφει στο κύριό της θέμα για την κινητοποίηση των εκπαιδευτικών οργανώσεων ενάντια στην προτεινόμενη μεταρρύθμιση του συστήματος διορισμού. Αναφέρεται επίσης στη συλλογή υπογραφών στον Δημοκρατικό Συναγερμό και στις εκκλήσεις για συνεννόηση πριν την υποβολή υποψηφιοτήτων. Σε άλλο θέμα γράφει για απογοήτευση των μελών του ΣΥΚΑΛΑ για τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Η εφημερίδα «Πολίτης», υπό τον τίτλο «Σε 'ύπνο βαθύ' οι μηχανισμοί ελέγχου», γράφει στο κύριο θέμα της για σοβαρές ευθύνες των Τμημάτων Περιβάλλοντος και Δασών σχετικά με την κατάσταση στον Ακάμα, όπως προκύπτουν από έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στην πρόταση του Γιώργου Παμπορίδη για συνεννόηση μεταξύ των τριών ενδιαφερομένων από τον χώρου του ΔΗΣΥ για το χρίσμα του υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές. Αλλού γράφει ότι το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό αποδέχθηκε την κυβερνητική πρόταση, η οποία προνοεί αυξήσεις μισθών 3,5% την τριετία και μέχρι 7% για τους χαμηλόμισθους.

Η εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος», υπό τον τίτλο «Υπερυπουργείο Εσωτερικών και Πολιτικής Προστασίας», γράφει στο κύριο θέμα της για νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή και προβλέπει την αναβάθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών, με την ενσωμάτωση του τομέα της πολιτικής προστασίας και τη δημιουργία νέου μηχανισμού διαχείρισης καταστροφών και θεομηνιών. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στην έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που εξαγγέλθηκε χθες. Αλλού γράφει ότι οι εκπαιδευτικές οργανώσεις δεν κάνουν πίσω στις κινητοποιήσεις τους, απορρίπτοντας τη νέα πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για το σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών.

Η εφημερίδα «Χαραυγή», υπό τον τίτλο «Ντίζελ σε ιστορικό ρεκόρ: €2,126 το λίτρο», γράφει στο κύριο θέμα της για την άνοδο της τιμής του πετρελαίου κίνησης σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, με το ΑΚΕΛ να επικρίνει την Κυβέρνηση για την απουσία μέτρων προστασίας των καταναλωτών. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τον Ακάμα. Αλλού γράφει ότι παραμένουν οι διαφωνίες για το νέο σύστημα διορισμών στην εκπαίδευση, με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις να προχωρούν σε κινητοποίηση έξω από το Προεδρικό.

Η αγγλόγλωσση εφημερίδα «Cyprus Mail», υπό τον τίτλο «Επίσημη έναρξη λειτουργίας του κυπριακού FBI», γράφει στο κύριο θέμα της για την έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με την Αστυνομία να υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης νομοθεσίας για τις παρακολουθήσεις επικοινωνιών. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τον Ακάμα όσον αφορά καθυστερήσεις εντοπισμού παράνομων κατασκευών και για παραλείψεις των αρμόδιων αρχών. Αλλού γράφει ότι η τιμή του πετρελαίου κίνησης στην Κύπρο έφτασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, με τη Λεμεσό να καταγράφει την υψηλότερη τιμή.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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