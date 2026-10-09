Οδηγός ξεσπά για την κατάσταση στον δρόμο προς Λάρνακα - «Εσύ δεν βιάζεσαι να πας στη δουλειά;»

Όπως αναφέρει, το πρόβλημα παρατηρείται καθημερινά κατά τις πρωινές ώρες, όταν τμήμα του δρόμου είναι κλειστό και η κυκλοφορία διεξάγεται από μία λωρίδα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ορισμένοι οδηγοί επιχειρούν να παρακάμψουν την ουρά χρησιμοποιώντας την αριστερή πλευρά του δρόμου, προσπαθώντας στη συνέχεια να εισέλθουν στη δεξιά λωρίδα, μπροστά από οχήματα που περιμένουν υπομονετικά.

Ο πολίτης εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την πρακτική αυτή, επισημαίνοντας ότι οι οδηγοί που αναμένουν στην ουρά καθυστερούν επίσης να φτάσουν στον προορισμό τους, μεταξύ άλλων και στην εργασία τους.

Παράλληλα, καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν περισσότερη οδική συνείδηση και σεβασμό προς τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου, ζητώντας να μην επιτρέπεται η είσοδος οχημάτων από την αριστερή πλευρά, με σκοπό την παράκαμψη της ουράς.