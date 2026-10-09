Ρίψη πυροβολισμών στην Πάφο: Στο κελί ο 30χρονος που αναστάτωσε το κέντρο της πόλης  

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο 30χρονος μετέβη στα γραφεία του ΤΑΕ Πάφου συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, όπου και συνελήφθη στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων.

Η πληροφορία για ρίψη πυροβολισμού σε περιοχή στο κέντρο της πόλης λήφθηκε γύρω στις 2:00 τα ξημερώματα χθες. Μέλη της Αστυνομίας είχαν μεταβεί στη σκηνή και κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντόπισαν μέσα σε ανθώνα ένα πιστόλι, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε και ένας κάλυκας.

Η σκηνή αποκλείστηκε και το πρωί της Πέμπτης διενεργήθηκαν περαιτέρω εξετάσεις και έρευνες, με σκοπό να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται.