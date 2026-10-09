Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΔεν κατέγραφε 2 μέρες πριν το ναυάγιο το μαύρο κουτί του καταμαράν
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δεν κατέγραφε 2 μέρες πριν το ναυάγιο το μαύρο κουτί του καταμαράν

 09.10.2026 - 17:07
Δεν κατέγραφε 2 μέρες πριν το ναυάγιο το μαύρο κουτί του καταμαράν

Υπό κράτηση για άλλες 7 ημέρες έθεσε το «επαρχιακό δικαστήριο» Κερύνειας τους 9 υπόπτους για το ναυάγιο της Κερύνειας και όπως σήμερα αναφέρθηκε κατά τη διαδικασία, το μαύρο κουτί του καταμαράν της Filo jet δεν κατέγραφε τίποτε από τις 28 Αυγούστου, δύο ημέρες πριν από τη ναυτική τραγωδία.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, «αναπληρωτής επιθεωρητής της αστυνομίας», κατέθεσε ότι η συσκευή καταγραφής δεδομένων ταξιδιού και ήχου (VDR), η οποία βρισκόταν στη γέφυρα του πλοίου, τέθηκε εκτός λειτουργίας στις 28 Αυγούστου, γύρω στις 20:30, μετά τον ήχο βημάτων που καταγράφηκε. Αποτέλεσμα ήταν να μην υπάρχει καμία εγγραφή για την ημέρα του δυστυχήματος, στις 30 Αυγούστου.

Σε παλαιότερες ηχητικές καταγραφές, είπε, ακούγεται η φράση: «Αυτό το πλοίο δεν θα βγάλει τη σεζόν». Ο καπετάνιος δεν ενημέρωσε τη «λιμενική αρχή» ή άλλη «αρμόδια υπηρεσία» για την απενεργοποίηση της συσκευής, ως όφειλε.

Κατά το διάστημα που η συσκευή ήταν απενεργοποιημένη, υπήρχαν προειδοποιητικά σήματα στο πλοίο, τα οποία ήταν ορατά μόνο στη γέφυρα και δεν διαβιβάστηκαν στο «τμήμα λιμένων».

Ο εκπρόσωπος της κατηγορούσας αρχής ανέφερε ότι η κατάσταση της συσκευής δημιουργεί ευθύνες και ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόσθετες κατηγορίες.

Υπενθυμίζεται ότι οι ύποπτοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πρόκληση θανάτου από αμέλεια και αμελή συμπεριφορά.

Ο δικηγόρος τους ανέφερε, μεταξύ άλλων ότι κανείς από τους υπόπτους δεν προκάλεσε τον θάνατο και πως οι ομάδες διάσωσης μπορούσαν να φτάσουν στο σημείο εντός 5-6 λεπτών.

Ταυτοποίηση σορών

Στο μεταξύ, τρία νέα θύματα του ναυαγίου ταυτοποιήθηκαν σήμερα και ανακοινώθηκαν τα ονόματά τους. Πρόκειται για το ζεύγος Τζούλια και Αϊχάν Όζτζιαν και ο Σουλεϊμάν Ερντογάν που είχε «υπηκοότητα» ψευδοκράτους.

Ο συνολικός αριθμός των σορών που έχουν εντοπιστεί ανέρχεται πλέον σε 19, ο επίσημος αριθμός των θυμάτων είναι 27 και ένα ακόμη άτομο αναζητείται.

Τα τ/κ ΜΜΕ υπενθυμίζουν ότι στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 επιβάτες και μέλη πληρώματος. Από τη ναυτική τραγωδία διασώθηκαν 239 άτομα, ενώ 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την πρώτη ημέρα του δυστυχήματος.

Οι έρευνες εστιάζονται στα συντρίμμια του πλοίου, το οποίο βρίσκεται σε βάθος 554 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, καθώς και σε μια περιοχή περίπου 2,3 χιλιομέτρων βόρεια του σημείου του ναυαγίου. Χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα συστήματα υποβρύχιας τεχνολογίας, οι ομάδες κατάφεραν να ανασύρουν μία σορό ακόμη από βάθος 649 μέτρων, όπως σημειώνεται.

Σήμερα στην περιοχή Ρεϊχανλί στο Χατάι της Τουρκίας η 12χρονη Σαλίχα Μιράι Μπιτσέρ, της οποίας η σορός ανασύρθηκε πρόσφατα, τάφηκε δίπλα στον 6χρονο αδελφό της, Μεχμέτ Ασάφ Μπιτσέρ, ο οποίος είχε ανασυρθεί από τη θάλασσα την περασμένη εβδομάδα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το σκέφτεται και ο Ιωνάς για το χρίσμα του ΔΗΣΥ - Άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά
Σάλος μετά από καταγγελία: Μη εγγεγραμμένος ψυχολόγος φαίνεται να παρέχει υπηρεσίες σε σχολείο
Έγγραφα Φυλακών: «Όχι» Νομικής Υπηρεσίας για αναστολή ποινικών διώξεων
Αποκαλύψεις Παμπορίδης: Δέχθηκα νουθεσίες να αποσύρω την υποψηφιότητά μου για το χρίσμα του ΔΗΣΥ
Θρήνος στην Πάφο: «Έσβησε» για πάντα το χαμόγελο της Νάτιας – Η συγκινητική παράκληση
Οδηγός ξεσπά για την κατάσταση στον δρόμο προς Λάρνακα - «Εσύ δεν βιάζεσαι να πας στη δουλειά;»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γιατί κανείς δεν κάνει πια τραπέζι στο σπίτι - Οι 4 λόγοι που εξαφανίστηκαν τα σπιτικά δείπνα

 09.10.2026 - 17:00
Επόμενο άρθρο

Πρόεδρος ΕΔΥ: Απογοητευτική η εικόνα που παρουσιάζει η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων

 09.10.2026 - 17:12
Αννίτα Δημητρίου: Γιατί έκανε πίσω για το 2028 - Όσα αποκάλυψε για την απόφαση της - «Η παράταξη είναι πάνω από πρόσωπα»

Αννίτα Δημητρίου: Γιατί έκανε πίσω για το 2028 - Όσα αποκάλυψε για την απόφαση της - «Η παράταξη είναι πάνω από πρόσωπα»

Την απόφασή της να αποσύρει την πρόθεσή της να διεκδικήσει το χρίσμα του Δημοκρατικού Συναγερμού για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028 εξήγησε η Πρόεδρος του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου, σε δηλώσεις της στη εκπομπή «Μέρα Μεσημέρι» του ΑΝΤ1. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αννίτα Δημητρίου: Γιατί έκανε πίσω για το 2028 - Όσα αποκάλυψε για την απόφαση της - «Η παράταξη είναι πάνω από πρόσωπα»

Αννίτα Δημητρίου: Γιατί έκανε πίσω για το 2028 - Όσα αποκάλυψε για την απόφαση της - «Η παράταξη είναι πάνω από πρόσωπα»

  •  09.10.2026 - 11:51
Δεν άρεσαν στον Έρχιουρμαν τα δημοσιεύματα για το Βαρώσι - Κάνει λόγο για διαρροές και θέμα εμπιστοσύνης

Δεν άρεσαν στον Έρχιουρμαν τα δημοσιεύματα για το Βαρώσι - Κάνει λόγο για διαρροές και θέμα εμπιστοσύνης

  •  09.10.2026 - 16:54
Καμπανάκι για τα σχολεία της Λεμεσού - Υπερπληθυσμός και επικίνδυνες λυόμενες αίθουσες

Καμπανάκι για τα σχολεία της Λεμεσού - Υπερπληθυσμός και επικίνδυνες λυόμενες αίθουσες

  •  09.10.2026 - 14:50
Πρόεδρος ΕΔΥ: Απογοητευτική η εικόνα που παρουσιάζει η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων

Πρόεδρος ΕΔΥ: Απογοητευτική η εικόνα που παρουσιάζει η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων

  •  09.10.2026 - 17:12
Εφιάλτης χωρίς τέλος: Πενταμελής οικογένεια ζει σε άθλιες συνθήκες στην Πάφο - Δείτε βίντεο

Εφιάλτης χωρίς τέλος: Πενταμελής οικογένεια ζει σε άθλιες συνθήκες στην Πάφο - Δείτε βίντεο

  •  09.10.2026 - 17:25
Δράμα με τα καύσιμα στην Κύπρο: Πού κυμαίνονται οι τιμές - Σε ποια επαρχία βρίσκουμε την φθηνότερη βενζίνη

Δράμα με τα καύσιμα στην Κύπρο: Πού κυμαίνονται οι τιμές - Σε ποια επαρχία βρίσκουμε την φθηνότερη βενζίνη

  •  09.10.2026 - 11:53
Ανώτατο: Απορρίφθηκε αίτημα υπόδικου για προσβολή απόφασης κράτησής του

Ανώτατο: Απορρίφθηκε αίτημα υπόδικου για προσβολή απόφασης κράτησής του

  •  09.10.2026 - 15:18
Υπόθεση Μαζωνάκη: Δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία Γάκα και Θεοδωρόπουλου

Υπόθεση Μαζωνάκη: Δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία Γάκα και Θεοδωρόπουλου

  •  09.10.2026 - 13:43

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα