Δεν κατέγραφε 2 μέρες πριν το ναυάγιο το μαύρο κουτί του καταμαράν

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, «αναπληρωτής επιθεωρητής της αστυνομίας», κατέθεσε ότι η συσκευή καταγραφής δεδομένων ταξιδιού και ήχου (VDR), η οποία βρισκόταν στη γέφυρα του πλοίου, τέθηκε εκτός λειτουργίας στις 28 Αυγούστου, γύρω στις 20:30, μετά τον ήχο βημάτων που καταγράφηκε. Αποτέλεσμα ήταν να μην υπάρχει καμία εγγραφή για την ημέρα του δυστυχήματος, στις 30 Αυγούστου.

Σε παλαιότερες ηχητικές καταγραφές, είπε, ακούγεται η φράση: «Αυτό το πλοίο δεν θα βγάλει τη σεζόν». Ο καπετάνιος δεν ενημέρωσε τη «λιμενική αρχή» ή άλλη «αρμόδια υπηρεσία» για την απενεργοποίηση της συσκευής, ως όφειλε.

Κατά το διάστημα που η συσκευή ήταν απενεργοποιημένη, υπήρχαν προειδοποιητικά σήματα στο πλοίο, τα οποία ήταν ορατά μόνο στη γέφυρα και δεν διαβιβάστηκαν στο «τμήμα λιμένων».

Ο εκπρόσωπος της κατηγορούσας αρχής ανέφερε ότι η κατάσταση της συσκευής δημιουργεί ευθύνες και ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόσθετες κατηγορίες.

Υπενθυμίζεται ότι οι ύποπτοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πρόκληση θανάτου από αμέλεια και αμελή συμπεριφορά.

Ο δικηγόρος τους ανέφερε, μεταξύ άλλων ότι κανείς από τους υπόπτους δεν προκάλεσε τον θάνατο και πως οι ομάδες διάσωσης μπορούσαν να φτάσουν στο σημείο εντός 5-6 λεπτών.

Ταυτοποίηση σορών

Στο μεταξύ, τρία νέα θύματα του ναυαγίου ταυτοποιήθηκαν σήμερα και ανακοινώθηκαν τα ονόματά τους. Πρόκειται για το ζεύγος Τζούλια και Αϊχάν Όζτζιαν και ο Σουλεϊμάν Ερντογάν που είχε «υπηκοότητα» ψευδοκράτους.

Ο συνολικός αριθμός των σορών που έχουν εντοπιστεί ανέρχεται πλέον σε 19, ο επίσημος αριθμός των θυμάτων είναι 27 και ένα ακόμη άτομο αναζητείται.

Τα τ/κ ΜΜΕ υπενθυμίζουν ότι στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 επιβάτες και μέλη πληρώματος. Από τη ναυτική τραγωδία διασώθηκαν 239 άτομα, ενώ 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την πρώτη ημέρα του δυστυχήματος.

Οι έρευνες εστιάζονται στα συντρίμμια του πλοίου, το οποίο βρίσκεται σε βάθος 554 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, καθώς και σε μια περιοχή περίπου 2,3 χιλιομέτρων βόρεια του σημείου του ναυαγίου. Χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα συστήματα υποβρύχιας τεχνολογίας, οι ομάδες κατάφεραν να ανασύρουν μία σορό ακόμη από βάθος 649 μέτρων, όπως σημειώνεται.

Σήμερα στην περιοχή Ρεϊχανλί στο Χατάι της Τουρκίας η 12χρονη Σαλίχα Μιράι Μπιτσέρ, της οποίας η σορός ανασύρθηκε πρόσφατα, τάφηκε δίπλα στον 6χρονο αδελφό της, Μεχμέτ Ασάφ Μπιτσέρ, ο οποίος είχε ανασυρθεί από τη θάλασσα την περασμένη εβδομάδα.