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ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ - Πούτιν: Συμφωνία για ρωσικό ντίζελ με στόχο φθηνότερα καύσιμα

 09.10.2026 - 22:08
Τραμπ - Πούτιν: Συμφωνία για ρωσικό ντίζελ με στόχο φθηνότερα καύσιμα

Συμφωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την προμήθεια μεγάλων ποσοτήτων ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι παραδόσεις θα οδηγήσουν σε γρήγορη και σημαντική μείωση των τιμών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «ιδιαίτερα επιτυχημένη» τη συζήτησή του με τον Ρώσο ομόλογό του και παρουσίασε ένα χρονοδιάγραμμα σταδιακής αύξησης των προμηθειών, συνδέοντας την ανακοίνωση με την προτεραιότητά του για φθηνότερα καύσιμα.

Οι ποσότητες και το χρονοδιάγραμμα

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Τραμπ, η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ. Θα ακολουθήσουν άλλοι 500.000 τόνοι μέσα στον Νοέμβριο και ένα εκατομμύριο τόνοι αμέσως μετά.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι προβλέπεται επιπλέον παράδοση τριών εκατομμυρίων τόνων σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την κατάσταση των ρωσικών διυλιστηρίων.

Δεν έδωσε συγκεκριμένες ημερομηνίες για τις τελευταίες αυτές ποσότητες ούτε διευκρίνισε πώς θα κατανεμηθούν μεταξύ της αμερικανικής και της διεθνούς αγοράς.

Υπόσχεση για φθηνότερα καύσιμα

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ, σε συνδυασμό με αυτό που περιέγραψε ως «πλήρη έλεγχο» των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ, θα συμπιέσει τις τιμές.

«Οι τιμές του ντίζελ για τους Αμερικανούς και, πράγματι, για όλο τον κόσμο θα μειωθούν σε επίπεδα-ρεκόρ και γρήγορα», έγραψε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους οδηγούς φορτηγών, τονίζοντας ότι η μείωση του κόστους για τους Αμερικανούς αποτελεί τη μεγαλύτερη προτεραιότητά του.

Νέο μήνυμα προς το Ιράν

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τη θέση του για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

«Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο», ανέφερε, χωρίς να προσθέσει λεπτομέρειες για το ζήτημα.

Πηγή: cnn.gr

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