Επιβεβαιώνουν τα ΗΑΕ: Ο συγκυβερνήτης της Flydubai είχε σχεδιάσει να καταλάβει το αεροπλάνο και να το συντρίψει

Ο εισαγγελέας ανέφερε ότι ο πιλότος είχε πραγματοποιήσει δύο προηγούμενες πτήσεις προς το Τελ Αβίβ για να «εξοικειωθεί με τη διαδρομή της πτήσης και το αεροδρόμιο» πριν επιχειρήσει να πραγματοποιήσει την επίθεσή του.

Σύμφωνα με τις εμιρατινές Αρχές, ο συγκυβερνήτης, ονόματι Χαμάμ αλ-Χαμμαμί, ομολόγησε ότι ενήργησε μόνος του, ωστόσο ο γενικός εισαγγελέας επισήμανε ότι η έρευνα για πιθανούς συνεργούς βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι ο Χαμμαμί είχε εργαστεί στο παρελθόν για διάφορες αεροπορικές εταιρείες σε διαφορετικές χώρες, μεταξύ των οποίων η Oman Air και η Royal Air Maroc, πριν προσληφθεί από τη flydubai τον Ιανουάριο του 2026.

Τα περισσότερα από αυτά είχαν ήδη αναφερθεί από τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, αλλά η συγκεκριμένη ενημέρωση, που αναπαρήγαγε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων των ΗΑΕ σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η χώρα παραδέχεται πως ο συγκυβερνήτης είχε την πρόθεση να συντρίψει το αεροσκάφος στο κύριο αεροδρόμιο του Ισραήλ.

Θυμίζεται πως αξιωματούχοι της Σιν Μπετ είχαν ταξιδέψει στα ΗΑΕ για να συμμετάσχουν στην ανάκριση του πιλότου.

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί επίσης είναο πως ο γενικός εισαγγελέας των Εμιράτων δήλωσε ότι ο Ομανός συγκυβερνήτης είχε ολοκληρώσει επιτυχώς όλους τους απαιτούμενους ελέγχους για την πρόσληψή του.

«Από τα πορίσματα προέκυψε ότι πληρούσε τις επαγγελματικές και τις απαιτήσεις ασφαλείας για την πρόσληψη, μεταξύ των οποίων η κατοχή άδειας πιλότου, η προσκόμιση πιστοποιητικού καλής συμπεριφοράς και η ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων. Καμία από τις διαδικασίες δεν αποκάλυψε ενδείξεις για τις εξτρεμιστικές του απόψεις ή την πρόθεσή του να εκτελέσει τρομοκρατικό σχέδιο».

Πηγή: protothema.gr