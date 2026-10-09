Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΕπιβεβαιώνουν τα ΗΑΕ: Ο συγκυβερνήτης της Flydubai είχε σχεδιάσει να καταλάβει το αεροπλάνο και να το συντρίψει
ΔΙΕΘΝΗ

Επιβεβαιώνουν τα ΗΑΕ: Ο συγκυβερνήτης της Flydubai είχε σχεδιάσει να καταλάβει το αεροπλάνο και να το συντρίψει

 09.10.2026 - 22:21
Επιβεβαιώνουν τα ΗΑΕ: Ο συγκυβερνήτης της Flydubai είχε σχεδιάσει να καταλάβει το αεροπλάνο και να το συντρίψει

Ο Ομανός συγκυβερνήτης της πτήσης της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, είχε σχεδιάσει να την καταλάβει και να την συντρίψει σε έναν τερματικό σταθμό του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν στις 30 Σεπτεμβρίου, σε μια επίθεση αυτοκτονίας εμπνευσμένη από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, σύμφωνα με όσα επιβεβαίωσε από την έρευνα του και ο γενικός εισαγγελέας των ΗΑΕ.

Ο εισαγγελέας ανέφερε ότι ο πιλότος είχε πραγματοποιήσει δύο προηγούμενες πτήσεις προς το Τελ Αβίβ για να «εξοικειωθεί με τη διαδρομή της πτήσης και το αεροδρόμιο» πριν επιχειρήσει να πραγματοποιήσει την επίθεσή του.

Σύμφωνα με τις εμιρατινές Αρχές, ο συγκυβερνήτης, ονόματι Χαμάμ αλ-Χαμμαμί, ομολόγησε ότι ενήργησε μόνος του, ωστόσο ο γενικός εισαγγελέας επισήμανε ότι η έρευνα για πιθανούς συνεργούς βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι ο Χαμμαμί είχε εργαστεί στο παρελθόν για διάφορες αεροπορικές εταιρείες σε διαφορετικές χώρες, μεταξύ των οποίων η Oman Air και η Royal Air Maroc, πριν προσληφθεί από τη flydubai τον Ιανουάριο του 2026.

Τα περισσότερα από αυτά είχαν ήδη αναφερθεί από τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, αλλά η συγκεκριμένη ενημέρωση, που αναπαρήγαγε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων των ΗΑΕ σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η χώρα παραδέχεται πως ο συγκυβερνήτης είχε την πρόθεση να συντρίψει το αεροσκάφος στο κύριο αεροδρόμιο του Ισραήλ.

Θυμίζεται πως αξιωματούχοι της Σιν Μπετ είχαν ταξιδέψει στα ΗΑΕ για να συμμετάσχουν στην ανάκριση του πιλότου.

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί επίσης είναο πως ο γενικός εισαγγελέας των Εμιράτων δήλωσε ότι ο Ομανός συγκυβερνήτης είχε ολοκληρώσει επιτυχώς όλους τους απαιτούμενους ελέγχους για την πρόσληψή του.

«Από τα πορίσματα προέκυψε ότι πληρούσε τις επαγγελματικές και τις απαιτήσεις ασφαλείας για την πρόσληψη, μεταξύ των οποίων η κατοχή άδειας πιλότου, η προσκόμιση πιστοποιητικού καλής συμπεριφοράς και η ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων. Καμία από τις διαδικασίες δεν αποκάλυψε ενδείξεις για τις εξτρεμιστικές του απόψεις ή την πρόθεσή του να εκτελέσει τρομοκρατικό σχέδιο».

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το σκέφτεται και ο Ιωνάς για το χρίσμα του ΔΗΣΥ - Άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά
Σάλος μετά από καταγγελία: Μη εγγεγραμμένος ψυχολόγος φαίνεται να παρέχει υπηρεσίες σε σχολείο
Έγγραφα Φυλακών: «Όχι» Νομικής Υπηρεσίας για αναστολή ποινικών διώξεων
Αποκαλύψεις Παμπορίδης: Δέχθηκα νουθεσίες να αποσύρω την υποψηφιότητά μου για το χρίσμα του ΔΗΣΥ
Θρήνος στην Πάφο: «Έσβησε» για πάντα το χαμόγελο της Νάτιας – Η συγκινητική παράκληση
Οδηγός ξεσπά για την κατάσταση στον δρόμο προς Λάρνακα - «Εσύ δεν βιάζεσαι να πας στη δουλειά;»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τραμπ - Πούτιν: Συμφωνία για ρωσικό ντίζελ με στόχο φθηνότερα καύσιμα

 09.10.2026 - 22:08
Επόμενο άρθρο

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Ένταξη Πολυχώρου για Δάσος Άχνας στον προϋπολογισμό

 09.10.2026 - 22:27
ΠτΔ: Έτοιμοι για επανέναρξη των συνομιλιών ακόμη και αύριο - Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από τη λύση του Κυπριακού

ΠτΔ: Έτοιμοι για επανέναρξη των συνομιλιών ακόμη και αύριο - Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από τη λύση του Κυπριακού

Την ετοιμότητα της ελληνοκυπριακής πλευράς για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, ακόμη και αύριο, επανέλαβε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού. Μιλώντας στο 6ο Παγκύπριο Συναπάντημα Προσφύγων, στο Δάσος Άχνας, διαβεβαίωσε ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί με στόχο τον τερματισμό της κατοχής και την επανένωση της πατρίδας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Έτοιμοι για επανέναρξη των συνομιλιών ακόμη και αύριο - Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από τη λύση του Κυπριακού

ΠτΔ: Έτοιμοι για επανέναρξη των συνομιλιών ακόμη και αύριο - Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από τη λύση του Κυπριακού

  •  09.10.2026 - 22:00
VIDEO - Εσωκομματικές με δύο ή τρεις υποψηφίους; Αβέρωφ και Παμπορίδης στην κούρσα - Πότε ξεκαθαρίζει η στάση του Ιωνά

VIDEO - Εσωκομματικές με δύο ή τρεις υποψηφίους; Αβέρωφ και Παμπορίδης στην κούρσα - Πότε ξεκαθαρίζει η στάση του Ιωνά

  •  09.10.2026 - 20:36
Δεν άρεσαν στον Έρχιουρμαν τα δημοσιεύματα για το Βαρώσι - Κάνει λόγο για διαρροές και θέμα εμπιστοσύνης

Δεν άρεσαν στον Έρχιουρμαν τα δημοσιεύματα για το Βαρώσι - Κάνει λόγο για διαρροές και θέμα εμπιστοσύνης

  •  09.10.2026 - 16:54
VIDEO - Σοβαρό πρόβλημα: Ακυρώθηκαν παραγγελίες έως και 50.000 αντιγριπικών εμβολίων - Ζητείται παρέμβαση του Υπ. Υγείας

VIDEO - Σοβαρό πρόβλημα: Ακυρώθηκαν παραγγελίες έως και 50.000 αντιγριπικών εμβολίων - Ζητείται παρέμβαση του Υπ. Υγείας

  •  09.10.2026 - 20:54
Τραμπ - Πούτιν: Συμφωνία για ρωσικό ντίζελ με στόχο φθηνότερα καύσιμα

Τραμπ - Πούτιν: Συμφωνία για ρωσικό ντίζελ με στόχο φθηνότερα καύσιμα

  •  09.10.2026 - 22:08
Εφιάλτης χωρίς τέλος: Πενταμελής οικογένεια ζει σε άθλιες συνθήκες στην Πάφο - Δείτε βίντεο

Εφιάλτης χωρίς τέλος: Πενταμελής οικογένεια ζει σε άθλιες συνθήκες στην Πάφο - Δείτε βίντεο

  •  09.10.2026 - 17:25
Τοποθετείται ο ΕΟΑ: Η διαρροή νερού στη Λακατάμεια αφορά υλοποίηση έργου

Τοποθετείται ο ΕΟΑ: Η διαρροή νερού στη Λακατάμεια αφορά υλοποίηση έργου

  •  09.10.2026 - 20:09
Μας τρέλανε ο καιρός: Δείτε τι μας επιφυλάσσει το Σαββατοκύριακο και προετοιμαστείτε... κατάλληλα!

Μας τρέλανε ο καιρός: Δείτε τι μας επιφυλάσσει το Σαββατοκύριακο και προετοιμαστείτε... κατάλληλα!

  •  09.10.2026 - 19:19

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα