Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Ένταξη Πολυχώρου για Δάσος Άχνας στον προϋπολογισμό

Κατά την άφιξή του στον χώρο της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος ξεναγήθηκε στα περίπτερα, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Αγίας Νάπας, Χρίστο Ζαννέττου, και τον Αντιδήμαρχο Άχνας, Νίκο Βάσιλα.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που βίωσε ο κυπριακός λαός το καλοκαίρι του 1974, όταν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους εστίες μετά την τουρκική εισβολή.

Χαρακτήρισε το Δάσος Άχνας τόπο βαθιάς ιστορικής μνήμης, όπου χιλιάδες πρόσφυγες αναζήτησαν ασφάλεια και κατέφυγαν για να στεγάσουν τις οικογένειες και τις ζωές τους, μακριά από το μέτωπο του πολέμου και μνημόνευσε όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας, ενώ εξέφρασε τιμή και ευγνωμοσύνη προς τους πρόσφυγες, τους αγνοουμένους, τους αιχμαλώτους, τους παθόντες και τους εγκλωβισμένους, καθώς και προς τις οικογένειες που εξακολουθούν να βιώνουν τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής.

Ανταποκρινόμενος σε σχετικό αίτημα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι το έργο για τη δημιουργία πολυχώρου στην κοινότητα θα συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό. Όπως ανέφερε, ο πολυχώρος θα μπορεί να αξιοποιείται από τα παιδιά καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια υποδομή που λείπει από την κοινότητα και αποτελεί το ελάχιστο αντίδωρο για όσα πρόσφεραν οι κάτοικοι το 1974.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της μεταφοράς της στις νεότερες γενιές. Όπως σημείωσε, είχε προηγουμένως επισκεφθεί τους χώρους όπου φιλοξενούνται κοινότητες και δήμοι από τις κατεχόμενες περιοχές, διαπιστώνοντας την παρουσία νέων ανθρώπων που εκπροσωπούν τις κατεχόμενες κοινότητές τους.

Υπογράμμισε ότι εκδηλώσεις όπως το Παγκύπριο Συναπάντημα συμβάλλουν αποφασιστικά στη διατήρηση της μνήμης ζωντανής.

Στον δικό του χαιρετισμό, ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας, Χρίστος Ζαννέττου, χαρακτήρισε το Παγκύπριο Συναπάντημα θεσμό μνήμης με εθνικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, ο οποίος συνδέει τις εμπειρίες των προσφύγων με τη γνώση και τη συλλογική ευθύνη των νεότερων γενεών.

Αναφέρθηκε στην ιστορική σημασία του Δάσους Άχνας, το οποίο μετατράπηκε σε τόπο σωτηρίας και προστασίας για δεκάδες χιλιάδες Ελληνοκύπριους πρόσφυγες, μετά την τουρκική εισβολή.

Ο κ. Ζαννέττου τόνισε την ανάγκη διατήρησης της ιστορικής αλήθειας και μεταφοράς της στις νεότερες γενιές, επισημαίνοντας ότι η νέα γενιά καλείται να αναλάβει την ευθύνη της διαφύλαξης της ιστορικής μνήμης και της συνέχισης της ειρηνικής διεκδίκησης των δικαιωμάτων της Κύπρου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία της ενότητας και της συνεργασίας μεταξύ των πέντε Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Αγίας Νάπας, υπογραμμίζοντας ότι η στήριξη του Δάσους Άχνας, της ιστορικής του μνήμης, των κοινωνικών αναγκών και της αναπτυξιακής του προοπτικής αποτελεί μέρος της ευθύνης της δημοτικής αρχής.

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Άχνας, Νίκος Βάσιλας, ανέφερε ότι το Παγκύπριο Συναπάντημα πραγματοποιείται για έκτη φορά, με στόχο να διατρανωθεί η επιθυμία των προσφύγων για επιστροφή στις κατεχόμενες πατρογονικές τους εστίες.

Όπως είπε, μέσα από την εκδήλωση επιδιώκεται η μεταλαμπάδευση στις νεότερες γενιές της μνήμης των κατεχόμενων εδαφών και της επιθυμίας για επιστροφή, υπογραμμίζοντας ότι τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν πως οι σκλαβωμένοι τόποι δεν θα ξεχαστούν, αλλά θα συνεχίσουν να διεκδικούνται μέχρι την επιστροφή.

Ο κ. Βάσιλας σημείωσε ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών που επισκέπτονται τον χώρο, τονίζοντας ότι μέσα από αυτές τις επισκέψεις τα παιδιά μαθαίνουν την καταγωγή τους και αποκτούν γνώση για τις κατεχόμενες περιοχές.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη δημιουργίας κατάλληλου χώρου, ο οποίος θα περιλαμβάνει μουσείο και αίθουσα προβολών, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της διοργάνωσης και η διατήρηση της ιστορικής μνήμης.

Όπως ανέφερε, τις επόμενες ημέρες ο Δήμος Αγίας Νάπας θα προχωρήσει σε προκήρυξη προσφοράς για την εξεύρεση αρχιτέκτονα, ο οποίος θα αναλάβει τον σχεδιασμό του κτηρίου. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς το κράτος να συμβάλει οικονομικά στην υλοποίηση του έργου.

Το πρόγραμμα του Συναπαντήματος περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, δέηση στο προαύλιο του Μνημείου-Αντίσκηνου Προσφυγιάς, ξενάγηση στο Θεματικό Πάρκο Προσφυγιάς, προβολή βίντεο με μαρτυρίες προσφύγων για τα γεγονότα του 1974 και μουσικοχορευτική παράσταση από τον Πολιτιστικό Όμιλο «Γιασούμεια» Δάσους Άχνας.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με συναυλία του Έλληνα καλλιτέχνη APON, με τη συμμετοχή του Χρήστου Αδαμόπουλου.